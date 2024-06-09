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Групповая
3 часа
Старинные усадьбы и монастыри Бугульминского уезда
Начало: Г. Бугульма ул. Герцена,194
Расписание: по субботам в 11:00, по воскресеньям в 8:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
500₽ за человека
Групповая
3 часа
Дом-музей русского быта села Зеленая роща
Начало: Г. Бугульма ул. Герцена,194
Расписание: по субботам с 11:00, по воскресеньям в 8:00
Завтра в 08:00
15 июня в 11:00
500₽ за человека
Групповая
3 часа
Фермерское хозяйство - как идет бизнес в деревне
Начало: Г. Бугульма ул. Казанская,12 А
Расписание: по субботам в 12:00, по воскресеньям в 8:30, 12:00
Завтра в 08:30
15 июня в 08:30
500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бугульме в категории «На автобусе»
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