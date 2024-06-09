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Мини-группа
2 часа
Тур за кладом в заброшенную деревню Бугульминского уезда
Начало: С. Сула Бугульминского района
Расписание: по субботам в 09:00, по воскресеньям в 09:00
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1 300₽ за человека
Групповая
3 часа
Тур по экотропе «Вековая сосна - Пугачевская пещера»
Начало: Бугульминское лестничество. Лыжная база
Расписание: Вт,Ср,Чт,Пт,Сб,Вс 13:00
Завтра в 13:00
11 июня в 13:00
500₽ за человека
Групповая
2 часа
Бугульма 100 лет назад
Начало: УЛ.М. Джалиля, 4
Расписание: Суббота и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
16 июня в 11:00
250₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бугульме в категории «Пешеходные»
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