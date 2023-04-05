Индивидуальная экскурсия по Чебоксарам: знакомство с культурой и историей города
Знакомство с главными достопримечательностями и культурой города, являющегося административным, культурным и промышленным центром республики Чувашия.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Красная площадь: камень «Символ мудрости», «Реликвариум»;
- Чебоксарский залив: самый длинный световой мост России, монумент Матери-Покровительнице;
- Историческая часть: православные святыни города, купеческие особняки, вход в подземный город;
- Дорога к храму, речной порт, город мастеров;
- Чебоксарский Арбат — бульвар купца Ефремова.
Важная информация:
- В случаях изменения времени и даты экскурсии, просьба сообщать за 1 день до начала.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Обед, национальная кухня — от 700 руб. /чел.
- Музеи по ходу маршрута — от 150 руб. /чел.
- Дегустация чувашского пива
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Красная площадь д. 5, ЧебоксарыЗавершение: Бульвар купца Ефремова, Чебоксары
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- В случаях изменения времени и даты экскурсии, просьба сообщать за 1 день до начала.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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