Чебоксары из глубины веков

Индивидуальная экскурсия по Чебоксарам: знакомство с культурой и историей города

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Знакомство с главными достопримечательностями и культурой города, являющегося административным, культурным и промышленным центром республики Чувашия.
Чебоксары из глубины веков
Чебоксары из глубины веков
Чебоксары из глубины веков
Чебоксары из глубины веков
Чебоксары из глубины веков
Чебоксары из глубины веков
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Красная площадь: камень «Символ мудрости», «Реликвариум»;
  • Чебоксарский залив: самый длинный световой мост России, монумент Матери-Покровительнице;
  • Историческая часть: православные святыни города, купеческие особняки, вход в подземный город;
  • Дорога к храму, речной порт, город мастеров;
  • Чебоксарский Арбат — бульвар купца Ефремова.

Важная информация:

  • В случаях изменения времени и даты экскурсии, просьба сообщать за 1 день до начала.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед, национальная кухня — от 700 руб. /чел.
  • Музеи по ходу маршрута — от 150 руб. /чел.
  • Дегустация чувашского пива
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красная площадь д. 5, Чебоксары
Завершение: Бульвар купца Ефремова, Чебоксары
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • В случаях изменения времени и даты экскурсии, просьба сообщать за 1 день до начала.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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