Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Чебоксар

Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день

Посетить столицы двух республик и раскрыть историю марийского и чувашского народов

В старину Чебоксары и Йошкар-Ола отличались языками, обрядами и некоторыми элементами религии.

Сейчас также очевидна разница в экономике и промышленности.

Вы расшифруете особенности двух городов, народов и культур.

Отыщете между ними общие черты и увидите их главные достопримечательности.
Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день

Что вас ожидает

Знакомство с Чебоксарами

Вы оцените «визитные карточки» исторического центра Чебоксар: Красную площадь, бульвар купца Ефремова, набережную Волги, Введенский храм с фресками и парк Амазония. В административном центре увидите университеты и здания министерств, посетите парк Победы и полюбуетесь панорамой города с высоты. Затем мы отправимся в Йошкар-Олу. Вас ждут 92 км пути через Новочебоксарск, ГЭС и марийские леса.

Загадочная Йошкар-Ола

В Йошкар-Оле мы посетим площади Оболенского-Ноготкова, Республики и Девы Марии. Осмотрим Музей сказки под открытым небом и Патриаршую площадь с часами «12 апостолов». Я расскажу о необычной современной архитектуре города, покажу набережные Брюгге, Амстердам и другие отсылки к европейской культуре. Кроме того, вы увидите кремль и места, напоминающие Петербург и Москву.

Организационные детали

  • Транспорт не включен в стоимость. Доплата за трансфер составляет 3000 рублей. Также мы можем поехать на вашем автомобиле.
  • По запросу мы можем добавить в маршрут посещение музеев
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
В Чебоксарах живу с рождения. Закончила филологический факультет Чувашского государственного университета. Организовываю группы из Чебоксар по соседних городам, заказываю транспорт, экскурсии в музеях и обеды в кафе. С мая по октябрь субботы и воскресенья заняты групповыми экскурсиями, поэтому индивидуальные экскурсии в мае, сентябре и летом лучше планировать на будни. Во время экскурсии мы можем посетить музеи и кафе, могу предложить дегустации, мастер-классы и фольклорную программу, если позволит мое и ваше время. До встречи в Чебоксарах.
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