Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Чебоксар

Что вас ожидает

Знакомство с Чебоксарами

Вы оцените «визитные карточки» исторического центра Чебоксар: Красную площадь, бульвар купца Ефремова, набережную Волги, Введенский храм с фресками и парк Амазония. В административном центре увидите университеты и здания министерств, посетите парк Победы и полюбуетесь панорамой города с высоты. Затем мы отправимся в Йошкар-Олу. Вас ждут 92 км пути через Новочебоксарск, ГЭС и марийские леса.

Загадочная Йошкар-Ола

В Йошкар-Оле мы посетим площади Оболенского-Ноготкова, Республики и Девы Марии. Осмотрим Музей сказки под открытым небом и Патриаршую площадь с часами «12 апостолов». Я расскажу о необычной современной архитектуре города, покажу набережные Брюгге, Амстердам и другие отсылки к европейской культуре. Кроме того, вы увидите кремль и места, напоминающие Петербург и Москву.

Организационные детали