Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Чебоксар

🌟 Уникальная возможность посетить два города за один день
🏛️ Исследование культурных и исторических достопримечательностей
🌲 Путешествие через живописные марийские леса
🏰 Посещение архитектурных шедевров Йошкар-Олы
🚗 Возможность выбора удобного транспорта
👨🏫 Профессиональные гиды с глубокими знаниями
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года города наиболее живописны, а культурные мероприятия проходят особенно активно. Это идеальный период для комфортного путешествия и наслаждения природой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Красная площадь
Бульвар купца Ефремова
Набережная Волги
Введенский храм
Парк Амазония
Парк Победы
Площадь Оболенского-Ноготкова
Площадь Республики
Площадь Девы Марии
Музей сказки под открытым небом
Патриаршая площадь
Набережная Брюгге
Набережная Амстердам
Кремль
Описание экскурсии
Знакомство с Чебоксарами
Вы оцените «визитные карточки» исторического центра Чебоксар: Красную площадь, бульвар купца Ефремова, набережную Волги, Введенский храм с фресками и парк Амазония. В административном центре увидите университеты и здания министерств, посетите парк Победы и полюбуетесь панорамой города с высоты. Затем мы отправимся в Йошкар-Олу. Вас ждут 92 км пути через Новочебоксарск, ГЭС и марийские леса.
Загадочная Йошкар-Ола
В Йошкар-Оле мы посетим площади Оболенского-Ноготкова, Республики и Девы Марии. Осмотрим Музей сказки под открытым небом и Патриаршую площадь с часами «12 апостолов». Я расскажу о необычной современной архитектуре города, покажу набережные Брюгге, Амстердам и другие отсылки к европейской культуре. Кроме того, вы увидите кремль и места, напоминающие Петербург и Москву.
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем транспорте. Важно оставить место для гида.
По запросу мы можем добавить в маршрут посещение одного музея
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Экскурсию проведу я или мои коллеги — профессиональные гиды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Чебоксарах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 1808 туристов
Давайте познакомимся! Всю жизнь живу в Чебоксарах. Окончила филологический факультет, работала редактором интернет-проектов, а с 2013 года провожу экскурсии по Чувашии и Марий Эл.
На экскурсиях рассказываю не только о достопримечательностях, читать дальшеуменьшить
но и о языках, этнографии, традициях, а также о сходствах и различиях двух республик. Мне интересно показывать регион через его историю, культуру и современную жизнь.
Работаю как с индивидуальными путешественниками, так и с большими группами. Также помогаю туроператорам с организацией маршрутов и программ. Если я занята, могу порекомендовать опытных аттестованных коллег, за которых готова поручиться.
Буду рада помочь вам открыть для себя Чувашию и Марий Эл!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
4
–
3
1
2
–
1
–
К
Ксения
Экскурсия понравилась. Рекомендую.
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Дмитрий
Спасибо Татьяне за отличную экскурсию! Подробно и обстоятельно осмотрели Чебоксары со всей его самобытностью и историей, купили сувениры и вкусности, посмотрели и посидели в тракторах. Погуляли по Йошкар-Оле, сказочном придуманном городе по мотивам европейских визитов бывшего губернатора с йошкиным котом и кошкой, набережными Амстердам и Брюгге, Спасской башней,12 апостолами и другими чудесами. Рекомендую всем!
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Александра
Ездили вчетвером с Татьяной на однодневную экскурсию в республику Марий Эл - город Йошкар-Ола и Чебоксары (республика Чувашия). Экскурсия понравилась, рекомендуем Татьяну как замечательного гида и организатора. Прогулялись по набережной Брюгге и читать дальшеуменьшить
Амстердам, полюбовались красивыми пряничными домиками. Увидели часы с оживающей скульптурой: 12 апостолов с Иисусом Христом, входящим в Иерусалим, а также часы с иконой на ослике. Современная архитектура Йошкар-Олы необычна для наших городах - здесь можно увидеть Спасскую башню Московского Кремля по соседству с набережной средневековой Фландрии. Можно много описывать того, что мы посетили, но лучше один раз увидеть! Огромное спасибо Татьяне за наши отличные фото!!! Очень благодарны! 🥰
+2
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Н
Наталия
Татьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо Татьяне за заботу и адаптацию маршрута под пожилого человека. Всё было замечательно и интересно для читать дальшеуменьшить
нас обеих. Продумана каждая мелочь - от парковок в непосредственной близости от достопримечательностей, заканчивая своевременным заходом в туалет, лавочкой в тенечке и прочими приятными проявлениями заботы и внимания к своим клиентам. Огромное спасибо, мы полны впечатлений!
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М
Марина
Добрый день! Посетили отличную экскурсию по двум городам: Йошкар-Ола и Чебоксары. Мы неожиданно открыли для себя два города которые приятно удивили. Экскурсовод Татьяна интересно, познавательно рассказывала о истории городов, об этносах населявших и проживающих на данных территориях. Посетили все достопримечательности, узнали много нового и интересного. Спасибо большое за экскурсию! Данный маршрут и экскурсовода-рекомендуем!
+2
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Марина
Спасибо Татьяне за интересную экскурсию по двум столицам двух республик. Все понравилось. Приедем ещё, чтобы посетить музеи.
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Входит в следующие категории Чебоксар
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