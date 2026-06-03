Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Чебоксар

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Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день (на вашем авто)

Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар и Йошкар-Олы, исследуя их исторические и культурные сокровища в течение одного дня
Представьте себе день, полный открытий и впечатлений, когда вы путешествуете по двум уникальным городам - Чебоксарам и Йошкар-Оле.

Эта индивидуальная экскурсия предлагает вам возможность углубиться в историю, культуру и архитектуру обеих
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столиц.

В Чебоксарах вы исследуете визитные карточки исторического центра, включая Красную площадь, бульвар купца Ефремова и набережную Волги.

После этого путешествие продолжится в Йошкар-Олу, где вы познакомитесь с необычной современной архитектурой, посетите Музей сказки под открытым небом и увидите кремль.

Организационные детали тщательно продуманы: транспорт можно заказать дополнительно, а по запросу в маршрут добавят посещение музея.

Еда и напитки оплачиваются отдельно, а если вы захотите изменить дату экскурсии, профессиональные гиды обеспечат вам незабываемое путешествие в любой выбранный день.

Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с наследием и красотой Чебоксар и Йошкар-Олы, оставив в вашей памяти яркие воспоминания

5
49 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная возможность посетить два города за один день
  • 🏛️ Исследование культурных и исторических достопримечательностей
  • 🌲 Путешествие через живописные марийские леса
  • 🏰 Посещение архитектурных шедевров Йошкар-Олы
  • 🚗 Возможность выбора удобного транспорта
  • 👨‍🏫 Профессиональные гиды с глубокими знаниями

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года города наиболее живописны, а культурные мероприятия проходят особенно активно. Это идеальный период для комфортного путешествия и наслаждения природой.
Сейчас август — это идеальное время.
Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день (на вашем авто)
Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день (на вашем авто)
Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день (на вашем авто)

Что можно увидеть

  • Красная площадь
  • Бульвар купца Ефремова
  • Набережная Волги
  • Введенский храм
  • Парк Амазония
  • Парк Победы
  • Площадь Оболенского-Ноготкова
  • Площадь Республики
  • Площадь Девы Марии
  • Музей сказки под открытым небом
  • Патриаршая площадь
  • Набережная Брюгге
  • Набережная Амстердам
  • Кремль

Описание экскурсии

Знакомство с Чебоксарами

Вы оцените «визитные карточки» исторического центра Чебоксар: Красную площадь, бульвар купца Ефремова, набережную Волги, Введенский храм с фресками и парк Амазония. В административном центре увидите университеты и здания министерств, посетите парк Победы и полюбуетесь панорамой города с высоты. Затем мы отправимся в Йошкар-Олу. Вас ждут 92 км пути через Новочебоксарск, ГЭС и марийские леса.

Загадочная Йошкар-Ола

В Йошкар-Оле мы посетим площади Оболенского-Ноготкова, Республики и Девы Марии. Осмотрим Музей сказки под открытым небом и Патриаршую площадь с часами «12 апостолов». Я расскажу о необычной современной архитектуре города, покажу набережные Брюгге, Амстердам и другие отсылки к европейской культуре. Кроме того, вы увидите кремль и места, напоминающие Петербург и Москву.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем транспорте. Важно оставить место для гида.
  • По запросу мы можем добавить в маршрут посещение одного музея
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию проведу я или мои коллеги — профессиональные гиды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Чебоксарах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 1808 туристов
Давайте познакомимся! Всю жизнь живу в Чебоксарах. Окончила филологический факультет, работала редактором интернет-проектов, а с 2013 года провожу экскурсии по Чувашии и Марий Эл. На экскурсиях рассказываю не только о достопримечательностях,
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но и о языках, этнографии, традициях, а также о сходствах и различиях двух республик. Мне интересно показывать регион через его историю, культуру и современную жизнь. Работаю как с индивидуальными путешественниками, так и с большими группами. Также помогаю туроператорам с организацией маршрутов и программ. Если я занята, могу порекомендовать опытных аттестованных коллег, за которых готова поручиться. Буду рада помочь вам открыть для себя Чувашию и Марий Эл!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
4
3
1
2
1
К
Экскурсия понравилась. Рекомендую.
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Дмитрий
Спасибо Татьяне за отличную экскурсию! Подробно и обстоятельно осмотрели Чебоксары со всей его самобытностью и историей, купили сувениры и вкусности, посмотрели и посидели в тракторах. Погуляли по Йошкар-Оле, сказочном придуманном городе по мотивам европейских визитов бывшего губернатора с йошкиным котом и кошкой, набережными Амстердам и Брюгге, Спасской башней,12 апостолами и другими чудесами. Рекомендую всем!
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Александра
Ездили вчетвером с Татьяной на однодневную экскурсию в республику Марий Эл - город Йошкар-Ола и Чебоксары (республика Чувашия).
Экскурсия понравилась, рекомендуем Татьяну как замечательного гида и организатора.
Прогулялись по набережной Брюгге и
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Амстердам, полюбовались красивыми пряничными домиками.
Увидели часы с оживающей скульптурой: 12 апостолов с Иисусом Христом, входящим в Иерусалим, а также часы с иконой на ослике.
Современная архитектура Йошкар-Олы необычна для наших городах - здесь можно увидеть Спасскую башню Московского Кремля по соседству с набережной средневековой Фландрии.
Можно много описывать того, что мы посетили, но лучше один раз увидеть!
Огромное спасибо Татьяне за наши отличные фото!!! Очень благодарны! 🥰

Ездили вчетвером с Татьяной на однодневную экскурсию в республику Марий Эл - город Йошкар-Ола и Чебоксары (республика Чувашия).
Ездили вчетвером с Татьяной на однодневную экскурсию в республику Марий Эл - город Йошкар-Ола и Чебоксары (республика Чувашия).
Ездили вчетвером с Татьяной на однодневную экскурсию в республику Марий Эл - город Йошкар-Ола и Чебоксары (республика Чувашия).
Ездили вчетвером с Татьяной на однодневную экскурсию в республику Марий Эл - город Йошкар-Ола и Чебоксары (республика Чувашия).
Ездили вчетвером с Татьяной на однодневную экскурсию в республику Марий Эл - город Йошкар-Ола и Чебоксары (республика Чувашия).
Ездили вчетвером с Татьяной на однодневную экскурсию в республику Марий Эл - город Йошкар-Ола и Чебоксары (республика Чувашия).
Ездили вчетвером с Татьяной на однодневную экскурсию в республику Марий Эл - город Йошкар-Ола и Чебоксары (республика Чувашия).
Ездили вчетвером с Татьяной на однодневную экскурсию в республику Марий Эл - город Йошкар-Ола и Чебоксары (республика Чувашия).+2
Ездили вчетвером с Татьяной на однодневную экскурсию в республику Марий Эл - город Йошкар-Ола и Чебоксары (республика Чувашия).
Ездили вчетвером с Татьяной на однодневную экскурсию в республику Марий Эл - город Йошкар-Ола и Чебоксары (республика Чувашия).
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Н
Татьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо Татьяне за заботу и адаптацию маршрута под пожилого человека. Всё было замечательно и интересно для
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нас обеих. Продумана каждая мелочь - от парковок в непосредственной близости от достопримечательностей, заканчивая своевременным заходом в туалет, лавочкой в тенечке и прочими приятными проявлениями заботы и внимания к своим клиентам. Огромное спасибо, мы полны впечатлений!

Татьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо Татьяне
Татьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо Татьяне
Татьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо Татьяне
Татьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо Татьяне
Татьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо Татьяне
Татьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо Татьяне
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М
Добрый день!
Посетили отличную экскурсию по двум городам: Йошкар-Ола и Чебоксары. Мы неожиданно открыли для себя два города которые приятно удивили. Экскурсовод Татьяна интересно, познавательно рассказывала о истории городов, об этносах населявших и проживающих на данных территориях. Посетили все достопримечательности, узнали много нового и интересного. Спасибо большое за экскурсию! Данный маршрут и экскурсовода-рекомендуем!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!+2
Добрый день!
Добрый день!
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Марина
Спасибо Татьяне за интересную экскурсию по двум столицам двух республик. Все понравилось. Приедем ещё, чтобы посетить музеи.
Спасибо Татьяне за интересную экскурсию по двум столицам двух республик. Все понравилось. Приедем ещё, чтобы посетить музеи.
Спасибо Татьяне за интересную экскурсию по двум столицам двух республик. Все понравилось. Приедем ещё, чтобы посетить музеи.
Спасибо Татьяне за интересную экскурсию по двум столицам двух республик. Все понравилось. Приедем ещё, чтобы посетить музеи.
Спасибо Татьяне за интересную экскурсию по двум столицам двух республик. Все понравилось. Приедем ещё, чтобы посетить музеи.
Спасибо Татьяне за интересную экскурсию по двум столицам двух республик. Все понравилось. Приедем ещё, чтобы посетить музеи.
Спасибо Татьяне за интересную экскурсию по двум столицам двух республик. Все понравилось. Приедем ещё, чтобы посетить музеи.
Спасибо Татьяне за интересную экскурсию по двум столицам двух республик. Все понравилось. Приедем ещё, чтобы посетить музеи.
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Входит в следующие категории Чебоксар

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