Наталия проводит ещё 2 экскурсии

Главные улицы и лучшие виды города Вы проедете по центральной улице К. Маркса, заглянете в сквер им. Чапаева и услышите о личной жизни «красного командира». А также оцените Чебоксары с двух смотровых площадок, рассмотрите архитектурную доминанту города — монумент Матери-Покровительницы — и узнаете о жизни местного народа, особенностях женской национальной одежды и чувашских свадебных обрядах.
Кафедральный собор, музей 🖼 Пива и старинная тюрьма Чебоксары — интересный и разнообразный город 🏙️. Вы увидите старейшую действующую тюрьму России, посетите Введенский кафедральный собор XVI века и приложитесь к иконе Владимирской Божьей Матери, которой Гурий крестил чуваш. Завершится наша встреча в музее Пива, где вы узнаете о культуре потребления местного национального напитка и раскроете секреты его приготовления.
Организационные детали
Входной билет 🎫 в музей Пива оплачивается отдельно — 100 рублей с человека.
Начало и место завершения
🚩 на бульваре купца Ефремова
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Всем привет! Я Наталия, живу и работаю в Чебоксарах заместителем директора в туристическом центре. Я опытный путешественник, побывавший в более чем 20 странах. Теперь мое хобби стало профессией. Я точно знаю, что именно нужно рассказать и показать, чтобы у вас остались самые яркие впечатления от посещения нашего прекрасного города. Также с радостью поделюсь советами местного жителя: что привезти на память, где познакомиться с национальной кухней и какие музеи посетить.