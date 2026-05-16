Наталия проводит ещё 2 экскурсии

Посетить важнейшие места города и познакомиться с местными легендами и преданиями
Вы совершите путешествие во времени и узнаете, как складывалась история Чебоксар на протяжении столетий и как с городом связаны Иван Грозный, архиепископ Гурий и Екатерина II. А также услышите о языческом прошлом чувашей и о местных традициях, обычаях и самобытной культуре.
Мы проедем по центральным улицам города, через площадь Республики, по Президентскому бульвару на смотровую площадку, к Монументу Матери-Покровительнице. Вы узнаете о современном городе, о жизни местного народа, их традициях и культуре. В исторической части мы посетим Введенский собор с необычными фресками, увидим памятники архитектуры и сделаем красивые фотографии на двух смотровых площадках.
Самый первый храм региона и самая старая тюрьма России
Исторический холм — маленькая часть старого города, которая сохранилась после затопления Чебоксар. Вы увидите самую старую действующую тюрьму России, посетите Введенский кафедральный собор 17 века, где хранится икона Владимирской Божьей Матери — именно ей крестили чуваш. Увидите архитектурные доминанты, построенные в стиле раннего русского барокко, советского конструктивизма, сталинского классицизма и модерна. В рамках экскурсии вы узнаете не только о древности чувашского народа, но и о современной столице. А еще каждому путешественнику я подарю электронный путеводитель по Чебоксарам.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле комфорт-класса Suzuki Vitara 2020 г.
В автомобиле отсутствует детское кресло
Возможно проведение экскурсии для большего количества участников. Стоимость составит 5000 ₽, плюс транспортные расходы: аренда минивэна — 5000 ₽, микроавтобус — 8000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Экскурсии на Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваша команда гидов в Чебоксарах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4614 туристов
Добрый день, путешественники! Меня зовут Наталия, я дипломированный гид и представитель Федерации гидов России в Чебоксарах. Работала заместителем директора по развитию туризма в агентстве по туризму администрации города. Участвовала в читать дальшеуменьшить
реализации многих городских проектов, принимала участие в организации съёмок передач о туризме на федеральных телеканалах.
Представляю команду дипломированных и аттестованных гидов, которые с радостью познакомят вас с нашим городом. При бронировании экскурсии каждый получает «Путеводитель по Чебоксарам».
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 151 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Выражаем благодарность Наталии за интересную авто экскурсию по городу Чебоксары. 2,5 часа пролетели незаметно, настолько увлекательным было путешествие по столице Чувашии. Хотим отметить профессионализм, коммуникабельность, владение материалом. Наталия покорила нас искрометным юмором и подлинной артистичностью. Будем надеяться на новую встречу и продолжение общения в следующий наш приезд в столицу Чувашии город Чебоксары. Семья из трёх сестёр с дочуркой.
Наталия
Ответ организатора:
Юлия, это вам спасибо за такую весёлую компанию❤️ Я очень рада, что экскурсия вам понравилась. Приезжайте ещё! Всегда рада!
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Диана
Были на экскурсии у Натальи 21.02.2026 г. в полном восторге!! идеальный вариант комбинированного маршрута машина/пешая прогулка зимой! экскурсия была почти 3 часа, за лишнее время ничего не доплачивали. Все простым, читать дальшеуменьшить
интересным языком, посмотрели очень много мест. Наталья прекрасный рассказчик, слушать ее одно удовольствие! изначально на экскурсию собирались одной семье, но позже с нами собрались друзья, Наталья нашла машину побольше, решила все организационные вопросы!! узнали историю каждого здания, от новостоя до основания города! Даже в промежутках между локациями Наталья всегда поддерживала рассказ! Отдельно спасибо за путеводитель, подсказала рестораны куда можно сходить, а пока ездили по экскурсии заказала столик, водитель по завершению подвез сразу к ресторану, так что после чудесной прокулки попали сразу на обед!! однозначно советую!!
Наталия
Ответ организатора:
Диана, дорогие мои! Спасибо за такой прекрасный отзыв❤️
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Масленникова
Если хотите по-настоящему влюбиться в Чебоксары, искренне рекомендуем Наталию! Мы думали, что неплохо знаем город, так как уже были здесь до этого. Но Наталия смогла нас удивить и показать его читать дальшеуменьшить
с новой, гораздо более увлекательной стороны. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, Наталия забрала нас прямо от отеля. Огромный плюс индивидуального формата — экскурсовод меняла маршрут буквально на ходу, подстраиваясь под наши интересы и пожелания. Отдельная благодарность за потрясающие фотографии! Наталия помогала выбирать самые красивые и необычные локации для кадров, подсказывала ракурсы. Комфортная машина, интереснейший рассказ и индивидуальный подход. Очень рекомендуем этого гида!
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Галина
Чебоксары очень красивый и чистый город. Со своим национальным колоритом. Экскурсовод у нас был Алексей, приятный молодой человек. Много рассказал, показал. Нам с мужем понравилось. В Чебоксары вернёмся ещё.
Поехала в Марий Элла пару дней и поняла, что для Йошки это много! Поехала на маршрутке до Чебоксары, заранее изучила экскурсоводов этого города и нашла Наталью на авто! Именно на читать дальшеуменьшить
авто по этому городу! Город красивый, а Наталье равных нет по ведению экскурсий! Глубоко интеллигентный и образованный человек, много знающий не только в своем городе, но и за пределами страны! Только к ней за знаниями и положительными эмоциями!
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