Наталия проводит ещё 2 экскурсии

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Чебоксары на автомобиле!

Посетить важнейшие места города и познакомиться с местными легендами и преданиями

Наталия
Наталия – Гид из Чебоксар
Вы совершите путешествие во времени и узнаете, как складывалась история 📖 Чебоксар на протяжении столетий и как с городом связаны Иван Грозный, архиепископ Гурий и Екатерина II.

А также услышите о языческом прошлом чувашей и о местных традициях, обычаях и самобытной культуре.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 600 ₽ за экскурсию

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Чебоксары на автомобиле!
Чебоксары на автомобиле!

Что вас ожидает

Главные улицы и лучшие виды города
Вы проедете по центральной улице К. Маркса, заглянете в сквер им. Чапаева и услышите о личной жизни «красного командира». А также оцените Чебоксары с двух смотровых площадок, рассмотрите архитектурную доминанту города — монумент Матери-Покровительницы — и узнаете о жизни местного народа, особенностях женской национальной одежды и чувашских свадебных обрядах.

Кафедральный собор, музей 🖼 Пива и старинная тюрьма
Чебоксары — интересный и разнообразный город 🏙️. Вы увидите старейшую действующую тюрьму России, посетите Введенский кафедральный собор XVI века и приложитесь к иконе Владимирской Божьей Матери, которой Гурий крестил чуваш. Завершится наша встреча в музее Пива, где вы узнаете о культуре потребления местного национального напитка и раскроете секреты его приготовления.

Организационные детали

Входной билет 🎫 в музей Пива оплачивается отдельно — 100 рублей с человека.

Начало и место завершения
🚩 на бульваре купца Ефремова
Чебоксары на автомобиле!
Чебоксары на автомобиле!
Чебоксары на автомобиле!
Чебоксары на автомобиле!
Чебоксары на автомобиле!
Чебоксары на автомобиле!
Чебоксары на автомобиле!
Чебоксары на автомобиле!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталия
Наталия
Всем привет! Я Наталия, живу и работаю в Чебоксарах заместителем директора в туристическом центре. Я опытный путешественник, побывавший в более чем 20 странах. Теперь мое хобби стало профессией. Я точно знаю, что именно нужно рассказать и показать, чтобы у вас остались самые яркие впечатления от посещения нашего прекрасного города. Также с радостью поделюсь советами местного жителя: что привезти на память, где познакомиться с национальной кухней и какие музеи посетить.
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Наталия проводит ещё 2 экскурсии

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