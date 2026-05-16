Наталия проводит ещё 2 экскурсии

Вы совершите путешествие во времени и узнаете, как складывалась история Чебоксар на протяжении столетий и как с городом связаны Иван Грозный, архиепископ Гурий и Екатерина II. А также услышите о языческом прошлом чувашей и о местных традициях, обычаях и самобытной культуре.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Главные улицы и лучшие виды города

Мы проедем по центральным улицам города, через площадь Республики, по Президентскому бульвару на смотровую площадку, к Монументу Матери-Покровительнице. Вы узнаете о современном городе, о жизни местного народа, их традициях и культуре. В исторической части мы посетим Введенский собор с необычными фресками, увидим памятники архитектуры и сделаем красивые фотографии на двух смотровых площадках.

Самый первый храм региона и самая старая тюрьма России

Исторический холм — маленькая часть старого города, которая сохранилась после затопления Чебоксар. Вы увидите самую старую действующую тюрьму России, посетите Введенский кафедральный собор 17 века, где хранится икона Владимирской Божьей Матери — именно ей крестили чуваш. Увидите архитектурные доминанты, построенные в стиле раннего русского барокко, советского конструктивизма, сталинского классицизма и модерна.

В рамках экскурсии вы узнаете не только о древности чувашского народа, но и о современной столице. А еще каждому путешественнику я подарю электронный путеводитель по Чебоксарам.

Организационные детали