Наталия проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Главные улицы и лучшие виды города

Вы проедете по центральной улице К. Маркса, заглянете в сквер им. Чапаева и услышите о личной жизни «красного командира». А также оцените Чебоксары с двух смотровых площадок, рассмотрите архитектурную доминанту города — монумент Матери-Покровительницы — и узнаете о жизни местного народа, особенностях женской национальной одежды и чувашских свадебных обрядах.

Кафедральный собор, музей 🖼 Пива и старинная тюрьма

Чебоксары — интересный и разнообразный город 🏙️. Вы увидите старейшую действующую тюрьму России, посетите Введенский кафедральный собор XVI века и приложитесь к иконе Владимирской Божьей Матери, которой Гурий крестил чуваш. Завершится наша встреча в музее Пива, где вы узнаете о культуре потребления местного национального напитка и раскроете секреты его приготовления.

Организационные детали

Входной билет 🎫 в музей Пива оплачивается отдельно — 100 рублей с человека.