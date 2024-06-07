1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Путешествие по Чебоксарам: от исторических корней до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Чебоксарам, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Бульвар купца Ефремова
«Например, вы познакомитесь с менталитетом и внешними приметами народа, с особенностями чувашского языка, деталями костюма и традиционной кухней»
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
2 900₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Чебоксарам: путешествие через века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар, узнайте о жизни чувашей и насладитесь красотой старинных зданий и современных площадей
Начало: На Красной площади
«Познакомитесь с храмами ранней православной застройки, со старыми домами в стилях барокко и модерн»
15 июня в 11:00
16 июня в 10:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Путешествие по Чебоксарам: от Батыя до Чапаева
Прогулка по историческим местам Чебоксар, знакомство с культурой и традициями чувашей. Узнайте, как город связан с космонавтикой и советской промышленностью
Начало: У памятника Чапаеву на пр. Яковлева
«Вы пройдете по главным достопримечательностям города, перенесетесь во времена Батыя и Ивана Грозного, выучите пару фраз на национальном языке, а главное — найдете ключ к сердцу города»
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
Фотоэкскурсия по центру Чебоксар: культурное погружение и профессиональные фото
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар с эксклюзивной фотоэкскурсией. Откройте для себя историю, культуру и получите яркие фотографии в качестве воспоминаний
Начало: На Красной площади
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
55004 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Чебоксары: авто-пешеходная экскурсия
Добро пожаловать в Чебоксары! Узнайте о купцах, героях и архитектуре столицы Чувашии на авто-пешеходной экскурсии
«Я с удовольствием проведу ознакомительную экскурсию для гостей, впервые приехавших в Чебоксары»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
3 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неспешное знакомство с Чебоксарами: история, культура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар: от древнего Веде-Сувар до современной набережной за два часа
«На бульваре Купца Ефремова вы познакомитесь с судьбой этой семьи, увидите их родовой дом и услышите о вложениях в социальную жизнь города»
29 июня в 12:30
30 июня в 12:30
2 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Расширенная экскурсия по Чебоксарам: от Речного порта до Волги
Погрузитесь в культурное наследие Чебоксар, посетив его знаковые места и наслаждаясь видами на Волгу в комфорте вашего транспорта
Начало: По согласованию с гидом
«Во время обзорной экскурсии по Чебоксарам на транспорте вы откроете для себя знаковые достопримечательности и памятники, полюбуетесь красавицей-Волгой, сделаете снимки со смотровых площадок»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по историческим местам Чебоксар
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар, пройдя по его уютным улочкам и площадям, исследуя богатую историю и культуру
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Чебоксарам с дегустацией в Музее пива
Исследуйте культурное наследие Чебоксар и вкусите историю пивоварения в увлекательной экскурсии с дегустацией
Начало: По согласованию с гидом
«Программа начнётся с обзорной экскурсии по Чебоксарам»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 200₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Чебоксары: истории и легенды - авторская пешеходная экскурсия
Самобытный и красочный город на Волге откроется перед вами с лучших ракурсов! Прогулка по Чебоксарам познакомит вас с увлекательными фактами истории и культурой
Начало: Колесо обозрения на Красной площади, около кассы
«Приглашаю вас на прогулку по Чебоксарам, на которой вы познакомитесь с увлекательными фактами истории, колоритной культуры и особенностями жизни в городе наших дней»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Чебоксарам: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар, исследуя его исторические памятники и культурные достопримечательности
Начало: По согласованию с гидом
«Во время обзорной экскурсии вы увидите: - набережные Волги и Чебоксарки, вдоль которых раскинулся город»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красивая и Вкусная Йошкар-Ола: индивидуальная экскурсия из Чебоксар
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, узнайте её историю и насладитесь обедом в ресторане национальной кухни. Яркие эмоции и отличные фото гарантированы
Начало: Ярославская ул., 27, Чебоксары
Расписание: Каждый день в 10 00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
22 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей7 июня 2024Спасибо Валерию за интересную экскурсию и приятную компанию!
- ТТатьяна5 июня 2024Спасибо за экскурсию! Позновательно, интересно и компания подобралась веселая
- ЛЛюбовь2 июня 2024Благодарю!
- ААлиса2 июня 2024Отличная экскурсия! 🌟🌟🌟🌟🌟Очень интересно, время пролетает незаметно, нам всё понравилось! Рекомендуем всем!
- ЕЕлена1 июня 2024При первом посещении города Чебоксары решила обратиться к экскурсоводу. Привлекла внимание фотоэкскурсия: и о городе узнаю, и фото красивые будут) Фотограф Анна с любовью рассказала о своём городе и профессионально провела фотосессию. Всем рекомендую👍🏻Спасибо!
- ССветлана28 мая 2024На экскурсии были 25.05.24. Так получилось что группа была 3 человека (это очень хорошо). Экскурсовод Наталия. Нам очень понравилось. Наталия очень весело, последовательно и понятно провела экскурсию. Сделали много фото.
- ООльга19 мая 2024Очень рады, что попали именно к Наталье! Все четко и по делу, без лишней «воды». Все рассказала, показала, ответила на все вопросы. Брошюрка с полезной информацией-прям бомба! Спасибо большое!
- ВВладислав15 мая 2024Татьяна очень ответственный человек. Мы хотели осуществить не совсем стандартный маршрут. Татьяна не отказала, более того, всегда была на связи, сопровождала нашу подготовку. Даже подсказала где найти лучший ресторан и сувениры. В общем, пользуясь ее услугами, вы не пожалеете!
- ООксана13 мая 2024Татьяна - прекрасный рассказчик. Глубокие знания истории и интересная подача материала, хорошо продуманный маршрут, время пролетело незаметно. Однозначно рекомендуем!
- ГГалина13 мая 2024Интересная экскурсия, объёмная по информации, но доступная для понимания, красивые места, гид очень образованный и знающий свою работу на отлично!
Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Обзорные»
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