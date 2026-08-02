12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева

Прогулка по историческим местам Чебоксар, знакомство с культурой и традициями чувашей. Узнайте, как город связан с космонавтикой и советской промышленностью
Столица Чувашии, уютно расположенная среди дубрав и озер, не так проста, как кажется.

Экскурсия по Чебоксарам откроет перед вами земли скифов и гуннов, родину Чапаева и край колоритной чувашской культуры.

Вы посетите
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главные достопримечательности города, перенесетесь во времена Батыя и Ивана Грозного, выучите пару фраз на национальном языке и найдете ключ к сердцу города.

Прогулка по скверу Чапаева, монумент Матери, драматический театр, Камень любви и солнца - всё это и многое другое ждет вас на экскурсии

4.7
164 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная историческая экскурсия
  • 🏛️ Посещение главных достопримечательностей
  • 🍲 Знакомство с чувашской кухней
  • 📜 Узнайте об истории города
  • 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле

Лучшее время для посещения

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Идеальное время для экскурсии в Чебоксарах - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает от множества культурных мероприятий. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, экскурсия может быть менее комфортной из-за холода, но заснеженные Чебоксары имеют своё очарование, и любители зимних пейзажей смогут насладиться атмосферой города.
Сейчас август — это идеальное время.
Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева

Что можно увидеть

  • Сквер Чапаева
  • Монумент Матери
  • Драматический театр
  • Камень любви и солнца
  • Здание вокзала

Описание экскурсии

Побывать в знаковых местах Чебоксар

За пару часов нашей прогулки перед вами предстанут главные достопримечательности Чебоксар: вы прогуляетесь по скверу Чапаева и сможете постоять на тачанке легендарного полководца, присядете на стульчик Остапа Бендера, увидите монумент Матери и Драматический театр, прикоснетесь на счастье к Камню любви и солнца, рассмотрите здание вокзала и узнаете, как его называют местные жители. А по пути вы узнаете, чем примечателен магазин «Будайка», как Чебоксары двигали вперед советскую промышленность и каким образом город связан с космонавтикой.

Проникнуться чувашским колоритом

Одной из главных тем экскурсии станет коренной народ Чебоксар — я познакомлю вас с традициями и культурой чувашей, расскажу о шартане и других блюдах чувашской кухни, научу некоторым фразам на национальном языке. А главное — помогу проследить исторический путь кочевых племен Алтая, которые прошли от Великой китайской стены до Дуная и Волги, привнеся узнаваемые черты в культуры и языки народов России, Ирана и стран Средней Азии.

История города от истоков до современности

Земли Чувашии, будучи восточной границей Запада и западным рубежом Востока, связаны с поворотными событиями в истории нашей страны. На прогулке мы вспомним Батыя и Тамерлана, Пугачева и Стеньку Разина, Чапаева и, конечно, Ивана Грозного, которому обязаны своим появлением чувашские крепости — Алатырь, Ядрин и Чебоксары.

Организационные детали

Экскурсия проводится на моем автомобиле, на вашем автомобиле будет дешевле (подробности уточняйте у гида в переписке перед бронированием)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Чапаеву на пр. Яковлева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий
Валерий — ваш гид в Чебоксарах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2072 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валерий. С юности занимаюсь активным туризмом — лыжи, катамараны, велосипед. Создал «Путеводитель Чувашии», где собраны достопримечательности и легенды Чувашского края, о которых вы услышите на моих экскурсиях. Зимой могу научить вас кататься на горных лыжах, а летом — организовать походы на катамаранах и рыбалку. Приезжайте, с радостью покажу вам красоты Волги!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 164 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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14
3
7
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4
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3
С
Спасибо огромное Валерию за увлекательную экскурсию по Чебоксарам. Он погрузил нашу минигруппу в историю Чувашии.
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В
Нужна была ознакомительная экскурсия по Чебоксарам: основные достопримечательности; просто интересные оригинальные строения, конструкции и т. п. - их расположение на территории города, чтобы в дальнейшем самостоятельно погулять и при желании
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посетить и осмотреть их внимательней. Валерий всё это дал! 👍🏻 Хочу отметить, что Валерий - человек скромный, ненавязчивый, знающий свою родину, гордящийся ей! С ним легко и просто! Возможно, эта простота не подойдет манерным туристам… Безусловно, рекомендую! 👏🏻

Валерий
Валерий
Ответ организатора:
Спасибо, дорогой.
Приезжайте ещё.
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Д
Спасибо Валерию за приятную экскурсию, сам предложил комбинированный маршрут, было очень удобно перемещаться по локациям с детьми на своём авто и выходить в нужных точках для получения информации.
Спасибо Валерию за приятную экскурсию, сам предложил комбинированный маршрут, было очень удобно перемещаться по локациям с
Спасибо Валерию за приятную экскурсию, сам предложил комбинированный маршрут, было очень удобно перемещаться по локациям с
Спасибо Валерию за приятную экскурсию, сам предложил комбинированный маршрут, было очень удобно перемещаться по локациям с
Спасибо Валерию за приятную экскурсию, сам предложил комбинированный маршрут, было очень удобно перемещаться по локациям с
Спасибо Валерию за приятную экскурсию, сам предложил комбинированный маршрут, было очень удобно перемещаться по локациям с
Спасибо Валерию за приятную экскурсию, сам предложил комбинированный маршрут, было очень удобно перемещаться по локациям с
Спасибо Валерию за приятную экскурсию, сам предложил комбинированный маршрут, было очень удобно перемещаться по локациям с
Спасибо Валерию за приятную экскурсию, сам предложил комбинированный маршрут, было очень удобно перемещаться по локациям с+2
Спасибо Валерию за приятную экскурсию, сам предложил комбинированный маршрут, было очень удобно перемещаться по локациям с
Спасибо Валерию за приятную экскурсию, сам предложил комбинированный маршрут, было очень удобно перемещаться по локациям с
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О
Дата посещения: 28 мая 2025
Вчера побывали на экскурсии Валерия Алексеевича в Чебоксарах. Хотим выразить свою благодарность за проведённую экскурсию. Нам были показаны интересные места и рассказана их история. Было очень увлекательно слушать и узнать новое. Всё было ёмко и понятно. К тому же Валерий очень приятный, добрый и эрудированный человек. Спасибо за интересную встречу!!!
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Р
Очень понравилась экскурсия! Большое спасибо!
Валерий
Валерий
Ответ организатора:
Здравствуйте.
Спасибо за отзыв. Наступило время Волги, вода теплеет. Можно загорать на золотых песках, комаров ветром сдувает и кататься на велосипедах по двум пятикилометровым набережным. Успехов вам.
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А
Все было отлично! Мои лучшие рекомендации!
Валерий
Валерий
Ответ организатора:
Здравствуйте.
Приезжайте загорать на островах. Лодки с мотором есть. Спасибо за отзыв.
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