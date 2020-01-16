12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Авто-пешеходная прогулка по ключевым местам города и знакомство с самобытной культурой Чувашии

Валерий
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Валерий – ваш гид
Столица Чувашии, которая уютно расположилась среди дубрав и озер, не так проста, как может показаться с первого взгляда.

Я постараюсь показать вам настоящие Чебоксары — земли скифов и гуннов, родину Чапаева и край колоритной чувашской культуры.

Вы проедете по главным достопримечательностям города, перенесетесь во времена Батыя и Ивана Грозного, выучите пару фраз на национальном языке, а главное — найдете ключ к сердцу древнего города.
2000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии12 отзывов
4.75
Чебоксары — от Тамерлана до Чапаева
Чебоксары — от Тамерлана до Чапаева

Что вас ожидает

Побывать в знаковых местах Чебоксар
За пару часов нашей автопрогулки перед вами предстанут главные достопримечательности Чебоксар: вы прогуляетесь по скверу Чапаева и сможете постоять на тачанке легендарного полководца, присядете на стульчик Остапа Бендера, увидите монумент Матери и Драматический театр, прикоснетесь на счастье к Камню любви и солнца, рассмотрите здание вокзала и узнаете, как его называют местные жители. А по дороге вы узнаете, чем примечателен магазин «Будайка», как Чебоксары двигали вперед советскую промышленность и каким образом город связан с космонавтикой.

Проникнуться чувашским колоритом
Одной из главных тем нашей поездки станет коренной народ Чебоксар — я познакомлю вас с традициями и культурой чувашей, расскажу о шурпе, ширтане и других блюдах чувашской кухни, научу некоторым фразам на национальном языке. А главное — помогу проследить исторический путь кочевых племен Алтая, которые прошли от Великой китайской стены до Дуная и Волги, привнеся узнаваемые черты в культуры и языки народов России, Ирана и стран Средней Азии.

История города от истоков до современности
Земли Чувашии, будучи восточной границей Запада и западным рубежом Востока, связаны с поворотными событиями в истории нашей страны. На прогулке мы вспомним Батыя и Тамерлана, Пугачева и Стеньку Разина, Чапаева и, конечно, Ивана Грозного, которому обязаны своим появлением чувашские крепости — Алатырь, Ядрин и Чебоксары.

Организационные детали

Экскурсия автомобильно-пешеходная, передвигаться по городу будем на моем автомобиле Ssangyong Kyron.

Чебоксары — от Тамерлана до Чапаева
Чебоксары — от Тамерлана до Чапаева
Чебоксары — от Тамерлана до Чапаева
Чебоксары — от Тамерлана до Чапаева
Чебоксары — от Тамерлана до Чапаева
Чебоксары — от Тамерлана до Чапаева
Чебоксары — от Тамерлана до Чапаева
Чебоксары — от Тамерлана до Чапаева
Чебоксары — от Тамерлана до Чапаева
Чебоксары — от Тамерлана до Чапаева

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Валерий
Валерий
Здравствуйте! Меня зовут Валерий. С юности занимаюсь активным туризмом — лыжи, катамараны, велосипед. Прошел по святым землям, а после этого похода стал ездить по Поволжью и Уралу. Создал «Путеводитель Чувашии», в котором собраны достопримечательности , святые источники и легенды Чувашского края, о которых вы услышите на моих экскурсиях. Зимой могу научить вас кататься на горных лыжах и кайтах, а летом — организовать походы на катамаранах. Приезжайте, с радостью покажу вам красоты Волги!
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 января 2020
Огромное спасибо Валерию за увлекательную экскурсию! Очень интересный познавательный рассказ! Два часа пролетели незаметно, оставив яркие впечатления и интерес к дальнейшему изучению города. Благодаря тому, что экскурсия проходит, в том числе, и на автомобиле, удалось с комфортом посмотреть множество мест.
Валерий - прекарсный разказчик и человек! Категорически рекомендую пользоваться его услугами.
18 августа 2019
Были на экскурсии с Валерием в рамках нашего круиза на теплоходе. Предпочли индивидуальную экскурсию на комфортабельном автомобиле Валерия массовой экскурсии на большом автобусе,предложенной на теплоходе. И не ошиблись. Валерий очень тактичный. культурный и эрудированный человек, влюбленный в свой город, хорошо знающий историю своего народа . Мы увидели город Чебоксары со всех сторон. Валерий ответил на все наши вопрос. Рекомендуем эту
экскурсию для знакомства с городом.
1 августа 2019
Валерий, отличный экскурсовод, владеет отличными знаниями об истории Чебоксары и Чувашской Республики.
29 июля 2019
Были на экскурсии Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева 28 июля 2019 года. Остались очень довольны. Гид Валерий показал все самые интересные места города. Рассказ очень интересный и содержательный, даже для разновозрастных детей 13 и 5 лет. Хотим сказать большое спасибо.
24 июля 2019
15.07.2019 года посетили город Чебоксары, гидом был Валерий. Маршрут экскурсии понравился, как и сама экскурсия. Узнали много нового, жаль только не попали к камню с рунами, там шли ремонтные работы.
15 июля 2019
Экскурсия была очень интересной и познавательной. Два часа пролетели не заметно. Удалось и город посмотреть, и прочувствовать его атмосферу. Все было организовано очень качественно. Огромное спасибо за профессиональную работу!
10 июля 2019
Экскурсия для тех, кто хочет увидеть город в целом (на автомобиле можно проехать не только по центру), без погружения в исторические детали
7 июля 2019
Были проездом в Чебоксарах. Стояла задача за вечер познакомиться с основными достопримечательностями города. Основным достоинством экскурсии считаем грамотно составленный маршрут и достаточный объём информации. Очень удобно, что экскурсия была автомобильно-пешеходная. По совету Валерия посетили ежегодную Тихвинскую ярмарку в г. Цивильск. Чувствуется, что Валерий не только знает историю своего края, но и горячо любит его.
1 июля 2019
Воспользовались с семьей услугами Валерия и ни разу не пожалели. Впечатления от экскурсии не смогла испортить пасмурная погода и накрапывающий дождик. Грамотно структурированный материал, правильная. эмоциональная подача. Намечен ряд "реперных точек" для более детального изучения при последующих посещениях города. Сразу видно , что человек искренне любит свой город и умеет передать этот позитивный эмоциональный настрой своим гостям! Большое Вам спасибо Валерий за знакомство с вашим замечательным городом!
15 июня 2019
Какое же удовольствие слушать рассказ экскурсовода, влюблённого в свой город, в свой родной край. Знающего историю от далёких предков до наших дней. Валерий постарался, не смотря на дождливый день, показать и рассказать чем жил и живёт город, какие исторические люди и события предшествовали становлению Чебоксар! Спасибо за экскурсию!
Ещё 2 отзыва

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