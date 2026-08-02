12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Идеальное время для экскурсии в Чебоксарах - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает от множества культурных мероприятий. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, экскурсия может быть менее комфортной из-за холода, но заснеженные Чебоксары имеют своё очарование, и любители зимних пейзажей смогут насладиться атмосферой города.

Столица Чувашии, уютно расположенная среди дубрав и озер, не так проста, как кажется.Экскурсия по Чебоксарам откроет перед вами земли скифов и гуннов, родину Чапаева и край колоритной чувашской культуры.Вы посетите

главные достопримечательности города, перенесетесь во времена Батыя и Ивана Грозного, выучите пару фраз на национальном языке и найдете ключ к сердцу города. Прогулка по скверу Чапаева, монумент Матери, драматический театр, Камень любви и солнца - всё это и многое другое ждет вас на экскурсии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Побывать в знаковых местах Чебоксар

За пару часов нашей прогулки перед вами предстанут главные достопримечательности Чебоксар: вы прогуляетесь по скверу Чапаева и сможете постоять на тачанке легендарного полководца, присядете на стульчик Остапа Бендера, увидите монумент Матери и Драматический театр, прикоснетесь на счастье к Камню любви и солнца, рассмотрите здание вокзала и узнаете, как его называют местные жители. А по пути вы узнаете, чем примечателен магазин «Будайка», как Чебоксары двигали вперед советскую промышленность и каким образом город связан с космонавтикой.

Проникнуться чувашским колоритом

Одной из главных тем экскурсии станет коренной народ Чебоксар — я познакомлю вас с традициями и культурой чувашей, расскажу о шартане и других блюдах чувашской кухни, научу некоторым фразам на национальном языке. А главное — помогу проследить исторический путь кочевых племен Алтая, которые прошли от Великой китайской стены до Дуная и Волги, привнеся узнаваемые черты в культуры и языки народов России, Ирана и стран Средней Азии.

История города от истоков до современности

Земли Чувашии, будучи восточной границей Запада и западным рубежом Востока, связаны с поворотными событиями в истории нашей страны. На прогулке мы вспомним Батыя и Тамерлана, Пугачева и Стеньку Разина, Чапаева и, конечно, Ивана Грозного, которому обязаны своим появлением чувашские крепости — Алатырь, Ядрин и Чебоксары.

Организационные детали

Экскурсия проводится на моем автомобиле, на вашем автомобиле будет дешевле (подробности уточняйте у гида в переписке перед бронированием)