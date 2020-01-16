12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Побывать в знаковых местах Чебоксар

За пару часов нашей автопрогулки перед вами предстанут главные достопримечательности Чебоксар: вы прогуляетесь по скверу Чапаева и сможете постоять на тачанке легендарного полководца, присядете на стульчик Остапа Бендера, увидите монумент Матери и Драматический театр, прикоснетесь на счастье к Камню любви и солнца, рассмотрите здание вокзала и узнаете, как его называют местные жители. А по дороге вы узнаете, чем примечателен магазин «Будайка», как Чебоксары двигали вперед советскую промышленность и каким образом город связан с космонавтикой.

Проникнуться чувашским колоритом

Одной из главных тем нашей поездки станет коренной народ Чебоксар — я познакомлю вас с традициями и культурой чувашей, расскажу о шурпе, ширтане и других блюдах чувашской кухни, научу некоторым фразам на национальном языке. А главное — помогу проследить исторический путь кочевых племен Алтая, которые прошли от Великой китайской стены до Дуная и Волги, привнеся узнаваемые черты в культуры и языки народов России, Ирана и стран Средней Азии.

История города от истоков до современности

Земли Чувашии, будучи восточной границей Запада и западным рубежом Востока, связаны с поворотными событиями в истории нашей страны. На прогулке мы вспомним Батыя и Тамерлана, Пугачева и Стеньку Разина, Чапаева и, конечно, Ивана Грозного, которому обязаны своим появлением чувашские крепости — Алатырь, Ядрин и Чебоксары.