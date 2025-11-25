Погрузитесь в мир здоровья и древних традиций, создавая уникальную соль для бани на нашем мастер-классе.
Узнайте историю русской бани, познакомьтесь с банником и освоите правильный ритуал банной процедуры, чтобы максимально насладиться ее пользой.
В итоге вы создадите собственный банный ритуал и унесете с собой баночку целебной соли, а также получите скидку на посещение настоящей русской бани.
Ближайшие даты:13
дек
Время начала: 17:00
Описание мастер-класса
Древние традиции: мастер-класс по созданию целебной соли для бани Откройте для себя секреты древних традиций и погрузитесь в мир здоровья, создавая уникальную соль для бани, которая станет вашим личным ритуалом очищения и омоложения. На нашем незабываемом мастер-классе вы совершите увлекательное путешествие во времени, узнав историю русской бани и ее роль в культуре. Вы познакомитесь с банником и узнаете о распространенных ошибках, которые могут испортить банный опыт, а также о том, как их избежать. Вы освоите правильный ритуал банной процедуры, чтобы максимально насладиться ее пользой. Кроме того, вы создадите целебную соль для бани, выбрав травы, соответствующие вашим потребностям, и узнаете, как правильно ее приготовить. В итоге вы не только узнаете много нового о русской бане и ее традициях, но и создадите свой собственный банный ритуал, который поможет вам расслабиться и обновиться. Вы унесете с собой баночку целебной соли, созданной своими руками, и получите скидку на посещение настоящей русской бани. Важная информация:
При проведении мастер класса для каждого участника предусмотрены все необходимые компоненты для создания соли для ванны (морская соль, травы, емкости для смешивания, баночки для готовой соли).
Мастер-класс состоится 13 декабря в 17:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс
- Материалы для мастер-класса
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Чехов, ул. Лопасненская, дом 10
Когда и сколько длится?
Когда: Мастер-класс состоится 13 декабря в 17:00.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- При проведении мастер класса для каждого участника предусмотрены все необходимые компоненты для создания соли для ванны (морская соль, травы, емкости для смешивания, баночки для готовой соли)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Чехова
