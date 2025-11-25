Откройте для себя мир волшебных ароматов и создайте свои собственные твердые духи, наполненные теплым осенним настроением! На нашем мастер-классе вы погрузитесь в атмосферу осенних грез, познакомитесь с изысканной коллекцией ароматов и освоите секреты создания уникальной композиции, унося с собой частичку осени в баночке. Не упустите шанс стать творцом своего аромата и насладиться вдохновением!
Ближайшие даты:25
ноя
Время начала: 14:00
Описание экскурсии
Ароматы осени: мастер-класс по созданию твердых духов Откройте для себя мир волшебных ароматов, которые перенесут вас в прекрасную осень, и создайте свои собственные твердые духи, наполненные солнечным настроением! На нашем вдохновляющем мастер-классе вы погрузитесь в атмосферу осенних грез, вспомнив яркие ассоциации и эмоции, связанные с этим прекрасным временем года. Вы познакомитесь с изысканной коллекцией осенних ароматов, которые вдохновят вас на создание собственного шедевра, и примете участие в увлекательной арома-игре, подбирая ноты, отражающие вашу индивидуальность и настроение. Вы освоите секреты создания твердых духов, узнаете о составе и особенностях этих ароматов, а также станете творцом своей ароматной композиции. В итоге вы не только научитесь создавать прекрасные твердые духи, но и унесете с собой частичку осени в баночке, наполненной вашим уникальным ароматом, а также массу положительных эмоций и вдохновения! В конце мероприятия Вас ждет чаепитие в русском стиле с авторскими чаями по Чеховской тематике. Важная информация:
При проведении мастер-класса для каждого участника предусмотрены ароматизированные блоттеры для арома-игры, а также все необходимые ингредиенты и инструменты для изготовления твердых духов (стерилизатор, воск, твердые и жидкие масла, эфирные масла, витамин Е-антиоксидант, стабилизатор, баночки для духов).
Мастер-класс состоится 25 ноября в 14.00. Также возможно проведение мастер-класса на корпоративных мероприятиях по договоренности.
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс
- Материалы для мастер-класса
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Чехов, ул. Лопасненская, дом 10
Когда и сколько длится?
Когда: Мастер-класс состоится 25 ноября в 14.00. Также возможно проведение мастер-класса на корпоративных мероприятиях по договоренности.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- При проведении мастер-класса для каждого участника предусмотрены ароматизированные блоттеры для арома-игры
- А также все необходимые ингредиенты и инструменты для изготовления твердых духов (стерилизатор, воск, твердые и жидкие масла, эфирные масла, витамин Е-антиоксидант, стабилизатор, баночки для духов)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Чехова
