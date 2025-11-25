Ароматы осени: мастер-класс по созданию твердых духов Откройте для себя мир волшебных ароматов, которые перенесут вас в прекрасную осень, и создайте свои собственные твердые духи, наполненные солнечным настроением! На нашем вдохновляющем мастер-классе вы погрузитесь в атмосферу осенних грез, вспомнив яркие ассоциации и эмоции, связанные с этим прекрасным временем года. Вы познакомитесь с изысканной коллекцией осенних ароматов, которые вдохновят вас на создание собственного шедевра, и примете участие в увлекательной арома-игре, подбирая ноты, отражающие вашу индивидуальность и настроение. Вы освоите секреты создания твердых духов, узнаете о составе и особенностях этих ароматов, а также станете творцом своей ароматной композиции. В итоге вы не только научитесь создавать прекрасные твердые духи, но и унесете с собой частичку осени в баночке, наполненной вашим уникальным ароматом, а также массу положительных эмоций и вдохновения! В конце мероприятия Вас ждет чаепитие в русском стиле с авторскими чаями по Чеховской тематике. Важная информация:

При проведении мастер-класса для каждого участника предусмотрены ароматизированные блоттеры для арома-игры, а также все необходимые ингредиенты и инструменты для изготовления твердых духов (стерилизатор, воск, твердые и жидкие масла, эфирные масла, витамин Е-антиоксидант, стабилизатор, баночки для духов).