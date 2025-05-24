Мини-группа
до 1 чел.
Летняя симфония ароматов: Создайте свои неповторимые твердые духи
Начало: Г. Чехов, ул. Лопасненская, дом 10
Расписание: Мастер-класс состоится 24 мая в 11:00.
24 мая в 11:00
1500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Мастер-класс: Создайте свою целебную соль для бани или ванны
Начало: Г. Чехов, ул. Лопасненская, дом 10
Расписание: Мастер-класс состоится 31 мая в 11:00.
31 мая в 11:00
700 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Парфюмерный мастер-класс: найдите свой путь к гармонии через ароматы
Начало: Г. Чехов, ул. Лопасненская, дом 10
Расписание: Мастер-класс состоится 17 мая в 11 часов.
25 мая в 11:00
1000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Чехову в категории «Групповые»
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