Отзыв на: Прогулка по Чехову: воссоздать забытое прошлое А Андрей 5 Александр - профессионал своего дела! Интересуется историей и фактами сам и с легкостью заинтересовывает слушателей! Все понравилось, очень советуем!

Отзыв на: Прогулка по Чехову: воссоздать забытое прошлое Г Галина 5 Нам Очень понравилась экскурсия, особенно подача материала. Тронула внимательность гида и индивидуальный подход к нашим интересам. Мы узнали много нового из жизни знаменитых людей. Вместо обещанных 6 ти часов, прогулка длилась 8 и можно было продолжать и продолжать). Хотим такие же тематические экскурсии по другим местам Подмосковья. СПАСИБО!