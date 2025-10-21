Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Чехов
Познакомиться с неожиданными поворотами истории города на автопешеходной экскурсии
Начало: В сквере А.П. Чехова
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:00
от 6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
От древней Лопасни - к Чехову
Пройти по улицам и погрузиться в историю исчезнувшего города
Начало: У памятника Прокину
10 авг в 10:00
16 авг в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
От торгового села до города: история Чехова
Начало: Бульвар имени А.П. Чехова. Московская ул., 27, Чех...
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
М
Спасибо огромное Анастасии за экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Несмотря на плохую погоду, остались теплые воспоминания.
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Е
Побывали на экскурсии в городе Чехов. Наш экскурсовод с энтузиазмом показывал свой город, рассказывал о прошлом и настоящем. Но, дело
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Т
Спасибо, всё хорошо! Анастасия старалась 🤗
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О
Действительно интересная информационная тропинка от Лопасни до Чехова - небольшого городка со своим шармом. После дополнили самостоятельным посещением Мелихово - и паззл в сборе 🙂 Спасибо Анастасии!
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Шикарная экскурсия, было очень приятно и интересно слушать историю города, историю людей проживавших в нём.
+4
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Всего 9 отзывов в Чехове
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Ответы на вопросы от путешественников по Чехову
Самые популярные экскурсии в Чехове
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Сколько стоит экскурсия по Чехову в августе 2026
Сейчас в Чехове можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 6500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Познавательные экскурсии для школьников в Чехове помогут раскрыть таланты молодых исследователей. Откройте для них мир театра и литературы, посетив музей Чехова и усадьбу Мелихово. Забронируйте образовательную экскурсию и вдохновите молодое поколение!