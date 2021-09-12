Все экскурсии в Чехове
Доступно 2 экскурсии 🚌 в Чехове на 2021 год, 3 ⭐ отзыва, цены от 5625₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
7ч
5 625₽
за 1-15 чел.
Прогулка по Чехову: забытое прошлое
За усадьбой писателя, увы, не видят других богатств города, а ведь он вырос из деревни, существовавшей...
В выходные по договорённости
Индивидуальная экскурсия
6ч
5 845₽
за 1-20 чел.
Прогулка по Чехову: воссоздать забытое прошлое
Пролить свет на историю города, услышать о его знаменитых жителях и посетить старинные памятники
Последние отзывы «Экскурсии Чехова»
- ААндрей12 сентября 2021Александр - профессионал своего дела! Интересуется историей и фактами сам и с легкостью заинтересовывает слушателей! Все понравилось, очень советуем!
- ГГалина22 июня 2021Нам Очень понравилась экскурсия, особенно подача материала. Тронула внимательность гида и индивидуальный подход к нашим интересам. Мы узнали много нового из жизни знаменитых людей. Вместо обещанных 6 ти часов, прогулка длилась 8 и можно было продолжать и продолжать). Хотим такие же тематические экскурсии по другим местам Подмосковья. СПАСИБО!
- ААлександр9 мая 2021Очень рады знакомству в Александром, давно следим за его сообщениями и информацией относительно различных экскурсий. Не разочаровались в заказанной поездке. Познакомились с тем, мимо чего постоянно проезжаем не задумываясь. Большое спасибо!