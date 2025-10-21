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Экскурсии в Чехове

Найдено 3 экскурсии в Чехове, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Добро пожаловать в Чехов
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Чехов
Познакомиться с неожиданными поворотами истории города на автопешеходной экскурсии
Начало: В сквере А.П. Чехова
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:00
от 6500 ₽ за всё до 5 чел.
От древней Лопасни - к Чехову
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
От древней Лопасни - к Чехову
Пройти по улицам и погрузиться в историю исчезнувшего города
Начало: У памятника Прокину
10 авг в 10:00
16 авг в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
От торгового села до города: история Чехова
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
От торгового села до города: история Чехова
Начало: Бульвар имени А.П. Чехова. Московская ул., 27, Чех...
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

М
От торгового села до города: история Чехова
Спасибо огромное Анастасии за экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Несмотря на плохую погоду, остались теплые воспоминания.
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Е
От торгового села до города: история Чехова
Побывали на экскурсии в городе Чехов. Наш экскурсовод с энтузиазмом показывал свой город, рассказывал о прошлом и настоящем. Но, дело
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в том, что до этого мы побывали на экскурсии в имении Лопасня-Зачатьевское, где получили потрясающие эмоции от рассказа экскурсовода! Здесь же нам было интересно, но скучновато. По большому счету, смотреть особо не на что, но, даже при этом нас пытались заинтересовать, показать город, привлекательным для туристов. Работа экскурсовода - 5, но сам город впечатления не произвел!

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Т
От торгового села до города: история Чехова
Спасибо, всё хорошо! Анастасия старалась 🤗
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О
Добро пожаловать в Чехов
Действительно интересная информационная тропинка от Лопасни до Чехова - небольшого городка со своим шармом. После дополнили самостоятельным посещением Мелихово - и паззл в сборе 🙂 Спасибо Анастасии!
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Юрий
Добро пожаловать в Чехов
Шикарная экскурсия, было очень приятно и интересно слушать историю города, историю людей проживавших в нём.
Шикарная экскурсия, было очень приятно и интересно слушать историю города, историю людей проживавших в нём.
Шикарная экскурсия, было очень приятно и интересно слушать историю города, историю людей проживавших в нём.
Шикарная экскурсия, было очень приятно и интересно слушать историю города, историю людей проживавших в нём.
Шикарная экскурсия, было очень приятно и интересно слушать историю города, историю людей проживавших в нём.+4
Шикарная экскурсия, было очень приятно и интересно слушать историю города, историю людей проживавших в нём.
Шикарная экскурсия, было очень приятно и интересно слушать историю города, историю людей проживавших в нём.
Шикарная экскурсия, было очень приятно и интересно слушать историю города, историю людей проживавших в нём.
Шикарная экскурсия, было очень приятно и интересно слушать историю города, историю людей проживавших в нём.
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Всего 9 отзывов в Чехове

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Чехову

Самые популярные экскурсии в Чехове
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Добро пожаловать в Чехов;
  2. От древней Лопасни - к Чехову;
  3. От торгового села до города: история Чехова.
Сколько стоит экскурсия по Чехову в августе 2026
Сейчас в Чехове можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 6500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Познавательные экскурсии для школьников в Чехове помогут раскрыть таланты молодых исследователей. Откройте для них мир театра и литературы, посетив музей Чехова и усадьбу Мелихово. Забронируйте образовательную экскурсию и вдохновите молодое поколение!