Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в историю города Чехова, который вырос из старинного торгового села Лопасня.



Узнайте, как Антон Павлович Чехов изменил жизнь местных жителей и раскройте тайны, связанные с семьей Пушкина и сокровищами на чердаках.



Прогуляйтесь по улицам, полным купеческих домов XIX века, и откройте для себя наследие фабрикантов, соседствующее с современными пространствами. Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

не действует на трансферы и входные билеты

работает при предоплате или полной оплате на сайте

не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте» 4.7 3 отзыва

Анастасия Ваш гид в Чехове Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 3 отзыва Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-4 человека Как проходит Пешком 6200 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Город Чехов: путешествие в историю и наследие Город Чехов возник из старинного торгового села Лопасня. На экскурсии мы погуляем по его улицам, узнавая историю, влияние Антона Павловича Чехована благоустройство и жизнь местных жителей, а также связь с семьей Александра Сергеевича Пушкина. Увидим купеческие дома XIX века и наследие фабрикантов, что позволит глубже понять, как история города раскрывается в лицах и деталях. Вы также узнаете о торговой жизни в XX веке, появлении детей Пушкина и сокровищах на чердаках усадебных домов, а также представите себе жизнь местных рабочих и современное общественное пространство, соседствующее с действующими заводами.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Купеческие дома XIX века

Старинные здания фабрикантов

Усадебные дома

Действующие заводы Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Бульвар имени А.П. Чехова. Московская ул., 27, Чехов Завершение: Завод Энергомаш Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.