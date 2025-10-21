Мои заказы

От торгового села до города: история Чехова

От торгового села до города
Погрузитесь в историю города Чехова, который вырос из старинного торгового села Лопасня.

Узнайте, как Антон Павлович Чехов изменил жизнь местных жителей и раскройте тайны, связанные с семьей Пушкина и сокровищами на чердаках.

Прогуляйтесь по улицам, полным купеческих домов XIX века, и откройте для себя наследие фабрикантов, соседствующее с современными пространствами.
Описание экскурсии

Город Чехов: путешествие в историю и наследие Город Чехов возник из старинного торгового села Лопасня. На экскурсии мы погуляем по его улицам, узнавая историю, влияние Антона Павловича Чехована благоустройство и жизнь местных жителей, а также связь с семьей Александра Сергеевича Пушкина. Увидим купеческие дома XIX века и наследие фабрикантов, что позволит глубже понять, как история города раскрывается в лицах и деталях. Вы также узнаете о торговой жизни в XX веке, появлении детей Пушкина и сокровищах на чердаках усадебных домов, а также представите себе жизнь местных рабочих и современное общественное пространство, соседствующее с действующими заводами.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Купеческие дома XIX века
  • Старинные здания фабрикантов
  • Усадебные дома
  • Действующие заводы
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бульвар имени А.П. Чехова. Московская ул., 27, Чехов
Завершение: Завод Энергомаш
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

М
Марина
21 окт 2025
Спасибо огромное Анастасии за экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Несмотря на плохую погоду, остались теплые воспоминания.
Е
Елена
10 окт 2025
Побывали на экскурсии в городе Чехов. Наш экскурсовод с энтузиазмом показывал свой город, рассказывал о прошлом и настоящем. Но, дело в том, что до этого мы побывали на экскурсии в
читать дальше

имении Лопасня-Зачатьевское, где получили потрясающие эмоции от рассказа экскурсовода! Здесь же нам было интересно, но скучновато. По большому счету, смотреть особо не на что, но, даже при этом нас пытались заинтересовать, показать город, привлекательным для туристов. Работа экскурсовода - 5, но сам город впечатления не произвел!

Т
Тамара
25 авг 2025
Спасибо, всё хорошо! Анастасия старалась 🤗

