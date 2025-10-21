Погрузитесь в историю города Чехова, который вырос из старинного торгового села Лопасня.
Узнайте, как Антон Павлович Чехов изменил жизнь местных жителей и раскройте тайны, связанные с семьей Пушкина и сокровищами на чердаках.
Прогуляйтесь по улицам, полным купеческих домов XIX века, и откройте для себя наследие фабрикантов, соседствующее с современными пространствами.
Описание экскурсииГород Чехов: путешествие в историю и наследие Город Чехов возник из старинного торгового села Лопасня. На экскурсии мы погуляем по его улицам, узнавая историю, влияние Антона Павловича Чехована благоустройство и жизнь местных жителей, а также связь с семьей Александра Сергеевича Пушкина. Увидим купеческие дома XIX века и наследие фабрикантов, что позволит глубже понять, как история города раскрывается в лицах и деталях. Вы также узнаете о торговой жизни в XX веке, появлении детей Пушкина и сокровищах на чердаках усадебных домов, а также представите себе жизнь местных рабочих и современное общественное пространство, соседствующее с действующими заводами.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Купеческие дома XIX века
- Старинные здания фабрикантов
- Усадебные дома
- Действующие заводы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бульвар имени А.П. Чехова. Московская ул., 27, Чехов
Завершение: Завод Энергомаш
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
21 окт 2025
Спасибо огромное Анастасии за экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Несмотря на плохую погоду, остались теплые воспоминания.
Е
Елена
10 окт 2025
Побывали на экскурсии в городе Чехов. Наш экскурсовод с энтузиазмом показывал свой город, рассказывал о прошлом и настоящем. Но, дело в том, что до этого мы побывали на экскурсии в
Т
Тамара
25 авг 2025
Спасибо, всё хорошо! Анастасия старалась 🤗
