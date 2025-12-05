Мои заказы

Истории, марципан и чай в Чехове

Познакомиться с городом и приготовить сладость в душевной атмосфере
Мы вас приглашаем в путешествие, где история и вкус сливаются в одно целое.

Вы погуляете по атмосферным улочкам подмосковного Чехова, зайдёте в красивую церковь и побываете в знаковых местах уютного города. А потом — мастер-класс по созданию марципановых конфет и ароматное чаепитие.
Истории, марципан и чай в Чехове© Светлана

Описание экскурсии

Прогулка по городу

Встретимся у храма с 4-вековой историей — Анно-Зачатьевской церкви. Зайдём внутрь и познакомимся с историей святыни.

Пройдёмся по городскому парку — вы услышите о старинной усадьбе, где проводили много времени дети и внуки Александра Пушкина.

Заглянем на бульвар Воинской Славы и в сквер Чехова — места гордости и вдохновения.

Вы узнаете:

  • как село Лопасня стала городом Чеховом
  • какие тайны хранят местные усадьбы и храмы
  • какие герои, писатели и благотворители сотворили историю этой земли

Сладкий мастер-класс и чаепитие

Будет уютно, тепло и вкусно. Вы сделаете марципановые конфеты и отдохнёте на традиционном русском чаепитии с авторскими напитками на чеховскую тематику.

Организационные детали

  • В стоимость всё включено
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Анно-Зачатьевской церкви, г. Чехов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — Организатор в Чехове
Мы предлагаем увлекательные мероприятия — мастер-классы и экскурсии. Вас ждут не только культурный досуг, но и новый полезный опыт. И, возможно, новое любимое хобби! Экскурсии проводят аттестованные экскурсоводы, а мастер-классы — мастера своего дела.

