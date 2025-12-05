Мы вас приглашаем в путешествие, где история и вкус сливаются в одно целое.
Вы погуляете по атмосферным улочкам подмосковного Чехова, зайдёте в красивую церковь и побываете в знаковых местах уютного города. А потом — мастер-класс по созданию марципановых конфет и ароматное чаепитие.
Описание экскурсии
Прогулка по городу
Встретимся у храма с 4-вековой историей — Анно-Зачатьевской церкви. Зайдём внутрь и познакомимся с историей святыни.
Пройдёмся по городскому парку — вы услышите о старинной усадьбе, где проводили много времени дети и внуки Александра Пушкина.
Заглянем на бульвар Воинской Славы и в сквер Чехова — места гордости и вдохновения.
Вы узнаете:
- как село Лопасня стала городом Чеховом
- какие тайны хранят местные усадьбы и храмы
- какие герои, писатели и благотворители сотворили историю этой земли
Сладкий мастер-класс и чаепитие
Будет уютно, тепло и вкусно. Вы сделаете марципановые конфеты и отдохнёте на традиционном русском чаепитии с авторскими напитками на чеховскую тематику.
Организационные детали
- В стоимость всё включено
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Анно-Зачатьевской церкви, г. Чехов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — Организатор в Чехове
Мы предлагаем увлекательные мероприятия — мастер-классы и экскурсии. Вас ждут не только культурный досуг, но и новый полезный опыт. И, возможно, новое любимое хобби! Экскурсии проводят аттестованные экскурсоводы, а мастер-классы — мастера своего дела.
