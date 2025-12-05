Мы вас приглашаем в путешествие, где история и вкус сливаются в одно целое. Вы погуляете по атмосферным улочкам подмосковного Чехова, зайдёте в красивую церковь и побываете в знаковых местах уютного города. А потом — мастер-класс по созданию марципановых конфет и ароматное чаепитие.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Прогулка по городу

Встретимся у храма с 4-вековой историей — Анно-Зачатьевской церкви. Зайдём внутрь и познакомимся с историей святыни.

Пройдёмся по городскому парку — вы услышите о старинной усадьбе, где проводили много времени дети и внуки Александра Пушкина.

Заглянем на бульвар Воинской Славы и в сквер Чехова — места гордости и вдохновения.

Вы узнаете:

как село Лопасня стала городом Чеховом

какие тайны хранят местные усадьбы и храмы

какие герои, писатели и благотворители сотворили историю этой земли

Сладкий мастер-класс и чаепитие

Будет уютно, тепло и вкусно. Вы сделаете марципановые конфеты и отдохнёте на традиционном русском чаепитии с авторскими напитками на чеховскую тематику.

Организационные детали