На улицах Чехова когда-то бегали внуки Пушкина и происходило множество интересных событий. Я покажу вам старинные усадьбы и расскажу о жизни дворянских семей. И о сокровищах на чердаке.
Вы увидите купеческие дома 19 века и выясните, как Антон Павлович Чехов повлиял на благоустройство села Лопасни. История города раскроется в лицах, деталях и причудливых совпадениях.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
- Бульвар Чехова — центр города, который появился во многом благодаря усилиям писателя
- Купеческие дома 19 века
- Усадьба Васильчиковых — место, где пересеклись судьбы нескольких дворянских семей и росли внуки Пушкина
- Анно-Зачатьевская церковь 17 века — пример архитектуры русского узорочья и место захоронения сына Пушкина и его семьи
- Завод «Энергомаш» и общественное пространство
На экскурсии вы:
- Познакомитесь с историей города и проследите его развитие от села Лопасня до наших дней
- Оцените вклад Чехова в его развитие
- Услышите о торговой жизни села
- Узнаете, как здесь появились дети Пушкина и какое сокровище было найдено на чердаке усадебного дома
- Представите себе жизнь местных рабочих в 19 веке и посмотрите на наследие местных фабрикантов
- Увидите, как действующий завод соседствует с общественным пространством
Как проходит экскурсия
- Мы погуляем по центру города
- На моей машине Geely Monjaro или на вашей (как удобнее) доедем до завода «Энергомаш»
- Продолжим экскурсию в микрорайоне Венюково
Организационные детали
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек (до 10) — 7000 ₽
- Все объекты на маршруте мы осмотрим снаружи
- Дополнительных расходов не предполагается
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере А.П. Чехова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Чехове
Провела экскурсии для 26 туристов
Родилась и живу в городе Чехове, названном в честь великого А. П. Чехова. Всегда стараюсь найти что-то интересное вокруг себя и показать другим. А ещё страстно люблю путешествия и кофе, с радостью покажу вам город и расскажу об интересных местах рядом.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
О
Ольга
18 июл 2025
Действительно интересная информационная тропинка от Лопасни до Чехова - небольшого городка со своим шармом. После дополнили самостоятельным посещением Мелихово - и паззл в сборе 🙂
Спасибо Анастасии!
Юрий
2 июл 2025
Шикарная экскурсия, было очень приятно и интересно слушать историю города, историю людей проживавших в нём.
