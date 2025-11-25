Посетите наш парфюмерный мастер-класс и погрузитесь в мир чувственных ароматов, чтобы обрести гармонию и повысить результаты в каждом аспекте вашей жизни!
Ближайшие даты:25
ноя
Время начала: 11:30
Описание мастер-класса
Погрузитесь в мир чувственных ароматов На нашем уникальном мастер-классе Вы: ✨ Узнаете секреты Колеса Жизненного Баланса: Мы откроем для вас инструмент самоанализа, который поможет выявить дисбаланс в ключевых сферах вашей жизни. ✨ Проведете самодиагностику: Заполните индивидуальное Колесо Жизни, чтобы наглядно увидеть, где необходимы изменения и куда направить свою энергию. ✨ Создадите план изменений с помощью ароматов: Научитесь использовать силу запахов, чтобы корректировать жизненные проблемы и достигать поставленных целей. ✨ Окунетесь в мир арома-ассоциаций: Примете участие в увлекательной игре, которая поможет подобрать идеальные ароматы для коррекции проблем и повышения уверенности в себе. ✨ Собственными руками создадите арома-диффузор с уникальной композицией: Мы предоставим все необходимые материалы и научим вас смешивать эфирные масла и другие ингредиенты, чтобы создать персональный аромат для вашего дома, соответствующий вашим целям и желаниям. ✨ Также Вас ждет чаепитие в русском стиле с авторскими чаями по Чеховской тематике. Важная информация:
При проведении мастер класса для каждого участника предусмотрены ароматизированные блоттеры для дегустации ароматов, колесо жизненного баланса для формирования своего жизненного колеса.
Мастер-класс пройдет 25 ноября в 11.30. Также возможно проведение мастер-класса на корпоративных мероприятиях по договоренности.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мастер-класс проводится в центральной библиотеке по адресу: г. Чехов
- Ул. Лопасненская
- Дом 10
Что включено
- Мастер-класс
Место начала и завершения?
Г. Чехов, ул. Лопасненская, дом 10
Когда и сколько длится?
Когда: Мастер-класс пройдет 25 ноября в 11.30. Также возможно проведение мастер-класса на корпоративных мероприятиях по договоренности.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- При проведении мастер класса для каждого участника предусмотрены ароматизированные блоттеры для дегустации ароматов
- Колесо жизненного баланса для формирования своего жизненного колеса
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
