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Полезная информация о Челябинской области

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Местное время в Челябинской области
15:3449
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаЧелябинская область
По-английскиChelyabinsk Oblast
Население города3 476 217 чел.
Часовой поясAsia/Yekaterinburg

Где находится Челябинская область на карте

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