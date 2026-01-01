ручейков, бесконечный серпантин вдоль Байкала. Каждую новую поездку я ждал с нетерпением. Любовь к таким трипам живет во мне до сих пор. Проехать сотни километров за день и кайфовать от бесконечных смен пейзажей. На машине мы с женой проехали несколько европеских стран на автомобиле. Гоняли на концерт Металлики в Эстонию на авто из Новосибирска. Несчетное количество раз посетили Алтай. Организовали несколько авторских автотуров на Алтае и съездили в экспедицию в Монголию. Регулярно ездим на родину жены Казахстан и изучаем природу этой огромной страны. Страсть к музыке, которая живет со мной уже более 20ти лет, постепенно перешла на любовь и желание создавать фото и видео с уникальной природой. Я люблю воспринимать в жизни все, что она преподносит с одинаковым отношением. "Ночуем сегодня в люксовом номере во французском Лионе с шампанским" - отлично! "А сегодня спим в палатке на озере Алаколь в Казахстане" - тоже супер! Более того я вижу важный смысл всегда помнить что в жизнь состоит из разного опыта. И в каждом опыте есть свои смыслы и значения. От всего важно уметь получать удовольствие. Может и не всегда получается. Но я стараюсь и учусь каждый день. Стараюсь всегда искать близких по духу людей, которые так же как и я ищут в жизни приключения.