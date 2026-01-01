Описание тура
Наш Хит с посещением Южного Берега Телецкого Озера
Тур комфортный. Проходит по самым знаковым местам удивительной земли Алтайской.
В этом туре мы отправимся по Улаганскому тракту по землям, где когдато проживала древняя цивилизация Пазырыки. Место, которое является родиной сказителей Кай.
Увидим Чулышманскую Долину, потрогаем воду вечночистейшего Чулышмана.
Программа тура по дням
Курайская Степь
Встречаемся в аэропорту Горноалтайска.
Сегодня нам предстоит промчаться как можно глубже в сторону Монголии и доехать до Курайской степи.
Далее забираемся на Семинский перевал, наблюдая вокруг кедровые опушки.
Проедем Катунские террасы, Слияние Чуи и Катуни, Илгуменские пороги.
Доезжаем до деревни Курай и заселяемся на турбазу.
Готовим ужин и отдыхаем.
Спускаемся в Долину
Мы отправляемся в Чулышманскую Долину.
Этим днем мы покорим одно из самых красивейших мест
Горного Алтая перевал Катуярык.
Обедаем и выдвигаемся вглубь Чулышманской долины. едем среди высоченных скал до места нашей ночевки.
Заселяемся на базу.
Перед нами, дорогой Кайчы с уникальным пением под народные инструменты.
После концерта идем отдыхать в тишине гор.
Дорога в Курайскую степь
Идем на Каменные грибы уникальные образования природного происхождения, возникшие под воздействием ветров, эрозии и схода ледников.
Спускаемся, садимся в машину и едем на Южный берег Телецкого Озера.
Возле Ачелманского водопада пообедаем, а после сходим на него посмотреть.
Посидим на берегу, покайфуем, если не боимся холодной воды, то можно и искупаться. Вернемся на нашу базу ужинать и париться в бане.
Марс + Луна
Выдвигаемся обратно в сторону в Курайской степи. По пути сходим до огромного и могучего водопада Куркуре.
После вернемся на берег Чулышмана, пообедаем и поднимаемся обратно в Улаганскую Долину. Заедем на озеро Уч-Кель и покатаемся на Sup-бордах.
Далее едем и оказываемся на озере Киделю.
Стеной на фоне озера расположились заснеженные вершины Курайского хребта.
Впереди нас ждут Красные ворота.
Доезжаем до Курайской степи и заселяемся на базу.
Дорога в Каракольскую Долину
Выдвигаемся еще южнее к границе с Монголией, а точнее в Марсианскую долину.
Наша цель поглазеть на дно гигантского озера, что находилось здесь миллионы лет назад. Дальше заедем еще на на одно уникальное место.
Пролетаем по Чуйскому тракту. Время забраться на смотровую Баратал. Отсюда видно все: Курайскую степь, меандры реки Чуи и Северочуйский хребет.
Озеро Арукем в Долине Уч Энмек
Выезжаем на Чуйский тракт и мчим в обратную сторону. Заедем на Гейзерное озеро. Посмотрим на Петроглифы Калбакташ. По дороге будем наслаждаться красивыми видами тракта и его перевалов Семинского и Чикетаман. На перевале сможем закупиться различными сувенирами и алтайскими вкусностями.
Пообедаем и отправимся в гости в Зубровый питомник. Уникальное место. Могучий зверь! Жгем костер, готовим ужин и отдыхаем на базе на берегу Катуни.
Дорога в Аэропорт
Дорога до аэропорта.
Может быть немного грустно, что трип уже заканчивается, но грустить не стоит.
Алтай всегда ждет тебя еще раз.
Ваш маршрут пройден!
Делимся теплыми словами о том, что останется с нами навсегда.
Мы всегда говорим друг другу до новых встреч! Ведь еще так много далеких мест, в которые можно отправиться в путешествия!
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Катаем На Внедорожниках. Чуйский тракт с идеальной дорогой, но чтобы увидеть больше мы сворачиваем на грунтовку. А тут уже наши джипы точно незаменимы. Едем на наших американских, ярких, мощных и огромных джипах Toyota Tundra и Toyota Sequoia
- Комфортное проживание. Мы всегда ищем проживание высокого уровня. Выбираем уютные турбазы с двухместным размещением. Ключевыми параметром определили комфорт и аутентичность
- Трапеза. Утром и вечером мы готовим для вас как гурманы. Мы знаем о ваших вкусовых предпочтениях заранее. Используем местные алтайские продукты и готовим нетривиальные блюда. (Ужин предпоследнего дня не включен)
- Все активности тура. Трекинги, сплавы, Supборды, кони и т д. Вся организация дополнительных активностей на наших плечах
- Все входные билеты. На экскурсии, концерты, мастерклассы, а также все сборы за посещение местных достопримечательностей
- Баня. Мы любим баню! Паримся с веником и аромамаслами. 2 раза за тур точно попаримся
- Фото И видео съемка. Мы умеем фотографировать и делаем это на высоком уровне. После тура вы всегда получите партию отличных кадров. В арсенале профессиональная техника и дрон
- Туристическая страховка. В страховку включены такие опции, как укус клеща, несчастный случай, медицинская транспортировка и многое другое
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Покупки локальных продуктов и сувениров
- Обеды в кафе днем во время перемещений между локациями
- Завтрак в первый день и ужин на 6-ой день
О чём нужно знать до поездки
Тур начинается в Горноалтайске и заканчивается там же. Также можем обсудить начало и окончание тура в Барнауле.