Алтай. Южный берег Телецкого озера

Наш хит с посещением южного берега Телецкого озера. Тур комфортный
Описание тура

Наш Хит с посещением Южного Берега Телецкого Озера

Тур комфортный. Проходит по самым знаковым местам удивительной земли Алтайской.

В этом туре мы отправимся по Улаганскому тракту по землям, где когдато проживала древняя цивилизация Пазырыки. Место, которое является родиной сказителей Кай.

Увидим Чулышманскую Долину, потрогаем воду вечночистейшего Чулышмана.

Программа тура по дням

1 день

Курайская Степь

Встречаемся в аэропорту Горноалтайска.
Сегодня нам предстоит промчаться как можно глубже в сторону Монголии и доехать до Курайской степи.
Далее забираемся на Семинский перевал, наблюдая вокруг кедровые опушки.
Проедем Катунские террасы, Слияние Чуи и Катуни, Илгуменские пороги.
Доезжаем до деревни Курай и заселяемся на турбазу.
Готовим ужин и отдыхаем.

2 день

Спускаемся в Долину

Мы отправляемся в Чулышманскую Долину.

Этим днем мы покорим одно из самых красивейших мест

Горного Алтая перевал Катуярык.

Обедаем и выдвигаемся вглубь Чулышманской долины. едем среди высоченных скал до места нашей ночевки.

Заселяемся на базу.

Перед нами, дорогой Кайчы с уникальным пением под народные инструменты.

После концерта идем отдыхать в тишине гор.

3 день

Дорога в Курайскую степь

Идем на Каменные грибы уникальные образования природного происхождения, возникшие под воздействием ветров, эрозии и схода ледников.

Спускаемся, садимся в машину и едем на Южный берег Телецкого Озера.

Возле Ачелманского водопада пообедаем, а после сходим на него посмотреть.

Посидим на берегу, покайфуем, если не боимся холодной воды, то можно и искупаться. Вернемся на нашу базу ужинать и париться в бане.

4 день

Марс + Луна

Выдвигаемся обратно в сторону в Курайской степи. По пути сходим до огромного и могучего водопада Куркуре.

После вернемся на берег Чулышмана, пообедаем и поднимаемся обратно в Улаганскую Долину. Заедем на озеро Уч-Кель и покатаемся на Sup-бордах.

Далее едем и оказываемся на озере Киделю.

Стеной на фоне озера расположились заснеженные вершины Курайского хребта.

Впереди нас ждут Красные ворота.

Доезжаем до Курайской степи и заселяемся на базу.

5 день

Дорога в Каракольскую Долину

Выдвигаемся еще южнее к границе с Монголией, а точнее в Марсианскую долину.

Наша цель поглазеть на дно гигантского озера, что находилось здесь миллионы лет назад. Дальше заедем еще на на одно уникальное место.

Пролетаем по Чуйскому тракту. Время забраться на смотровую Баратал. Отсюда видно все: Курайскую степь, меандры реки Чуи и Северочуйский хребет.

6 день

Озеро Арукем в Долине Уч Энмек

Выезжаем на Чуйский тракт и мчим в обратную сторону. Заедем на Гейзерное озеро. Посмотрим на Петроглифы Калбакташ. По дороге будем наслаждаться красивыми видами тракта и его перевалов Семинского и Чикетаман. На перевале сможем закупиться различными сувенирами и алтайскими вкусностями.

Пообедаем и отправимся в гости в Зубровый питомник. Уникальное место. Могучий зверь! Жгем костер, готовим ужин и отдыхаем на базе на берегу Катуни.

7 день

Дорога в Аэропорт

Дорога до аэропорта.

Может быть немного грустно, что трип уже заканчивается, но грустить не стоит.

Алтай всегда ждет тебя еще раз.

Ваш маршрут пройден!

Делимся теплыми словами о том, что останется с нами навсегда.

Мы всегда говорим друг другу до новых встреч! Ведь еще так много далеких мест, в которые можно отправиться в путешествия!

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Катаем На Внедорожниках. Чуйский тракт с идеальной дорогой, но чтобы увидеть больше мы сворачиваем на грунтовку. А тут уже наши джипы точно незаменимы. Едем на наших американских, ярких, мощных и огромных джипах Toyota Tundra и Toyota Sequoia
  • Комфортное проживание. Мы всегда ищем проживание высокого уровня. Выбираем уютные турбазы с двухместным размещением. Ключевыми параметром определили комфорт и аутентичность
  • Трапеза. Утром и вечером мы готовим для вас как гурманы. Мы знаем о ваших вкусовых предпочтениях заранее. Используем местные алтайские продукты и готовим нетривиальные блюда. (Ужин предпоследнего дня не включен)
  • Все активности тура. Трекинги, сплавы, Supборды, кони и т д. Вся организация дополнительных активностей на наших плечах
  • Все входные билеты. На экскурсии, концерты, мастерклассы, а также все сборы за посещение местных достопримечательностей
  • Баня. Мы любим баню! Паримся с веником и аромамаслами. 2 раза за тур точно попаримся
  • Фото И видео съемка. Мы умеем фотографировать и делаем это на высоком уровне. После тура вы всегда получите партию отличных кадров. В арсенале профессиональная техника и дрон
  • Туристическая страховка. В страховку включены такие опции, как укус клеща, несчастный случай, медицинская транспортировка и многое другое
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Покупки локальных продуктов и сувениров
  • Обеды в кафе днем во время перемещений между локациями
  • Завтрак в первый день и ужин на 6-ой день
О чём нужно знать до поездки

Тур начинается в Горноалтайске и заканчивается там же. Также можем обсудить начало и окончание тура в Барнауле.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Сергей
Сергей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Я Сергей. Любовь к автопутешествиям у меня зародилась с детства. Родители устраивали трипы через всю Иркутскую область в солнечную Бурятию откуда они родом. Старенькая шестерка, 5 человек, обеды у
ручейков, бесконечный серпантин вдоль Байкала. Каждую новую поездку я ждал с нетерпением. Любовь к таким трипам живет во мне до сих пор. Проехать сотни километров за день и кайфовать от бесконечных смен пейзажей. На машине мы с женой проехали несколько европеских стран на автомобиле. Гоняли на концерт Металлики в Эстонию на авто из Новосибирска. Несчетное количество раз посетили Алтай. Организовали несколько авторских автотуров на Алтае и съездили в экспедицию в Монголию. Регулярно ездим на родину жены Казахстан и изучаем природу этой огромной страны. Страсть к музыке, которая живет со мной уже более 20ти лет, постепенно перешла на любовь и желание создавать фото и видео с уникальной природой. Я люблю воспринимать в жизни все, что она преподносит с одинаковым отношением. "Ночуем сегодня в люксовом номере во французском Лионе с шампанским" - отлично! "А сегодня спим в палатке на озере Алаколь в Казахстане" - тоже супер! Более того я вижу важный смысл всегда помнить что в жизнь состоит из разного опыта. И в каждом опыте есть свои смыслы и значения. От всего важно уметь получать удовольствие. Может и не всегда получается. Но я стараюсь и учусь каждый день. Стараюсь всегда искать близких по духу людей, которые так же как и я ищут в жизни приключения.

