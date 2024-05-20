Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Начало: Г. Белокуриха
5 мая в 10:00
12 мая в 10:00
от 60 900 ₽ за человека
Новогодняя жемчужина Алтая
Начало: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
29 дек в 10:00
от 69 900 ₽ за человека
Зимний джип-тур по Алтаю
Начало: Г. Горно-Алтайск
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 134 800 ₽ за человека
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
12 апр в 10:00
19 апр в 10:00
85 900 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММаргарита20 мая 2024Обалденная поездка!! Лучшая!!
- GGennady10 мая 2024Добрый день, уважаемые дамы и господа! Несколько слов о туре в Горный Алтай "Цветение маральника" 20-26 апреля 2024. Эмоционально все
- ААнастасия1 мая 2024Благодарю за прекрасное путешествие! Горы, реки, водопады, лошади, экскурсии, прогулки — все это было. Много положительных эмоций. Люди встретились хорошие:
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