Экскурсионные туры на неделю в Чемал

Найдено 4 тура в категории «7-дневные туры» в Чемале, цены от 60 900 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Начало: Г. Белокуриха
5 мая в 10:00
12 мая в 10:00
от 60 900 ₽ за человека
Новогодняя жемчужина Алтая
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Новогодняя жемчужина Алтая
Начало: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
29 дек в 10:00
от 69 900 ₽ за человека
Зимний джип-тур по Алтаю
Джиппинг
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Зимний джип-тур по Алтаю
Начало: Г. Горно-Алтайск
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 134 800 ₽ за человека
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
На автобусе
Конные прогулки
7 дней
3 отзыва
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
12 апр в 10:00
19 апр в 10:00
85 900 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Маргарита
    20 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
    Обалденная поездка!! Лучшая!!
  • G
    Gennady
    10 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
    Добрый день, уважаемые дамы и господа! Несколько слов о туре в Горный Алтай "Цветение маральника" 20-26 апреля 2024. Эмоционально все
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    великолепно: дедушка Алтай красив, таинственен и велик! Организационно-тоже замечательно! Тур компактный и динамичный. Все как я люблю. Все посещенные локации-из перечня must see. Хорошо,что это начало туристического сезона. Еще нет толп нашего брата-туриста, а красота есть: маральник зацвел, снега есть, летнее солнце побаловало. Команда веселая и позитивная! Одним словом, все ожидания оправдались. Рекомендовать тур буду однозначно! Спасибо!

  • А
    Анастасия
    1 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
    Благодарю за прекрасное путешествие! Горы, реки, водопады, лошади, экскурсии, прогулки — все это было. Много положительных эмоций. Люди встретились хорошие:
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    гид Юля, водитель Олег, команда, местные жители, все, у кого мы останавливались в кафе/гостиницах. Спасибо большое! С наилучшими пожеланиями с Волгограда!

Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «7-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Чемале
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
  2. Новогодняя жемчужина Алтая
  3. Зимний джип-тур по Алтаю
  4. Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Какие места ещё посмотреть в Чемале
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Алтайский Марс
  2. Остров Патмос
Сколько стоит тур в Чемале в апреле 2025
Сейчас в Чемале в категории "7-дневные туры" можно забронировать 4 тура от 60 900 до 134 800. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Чемале на 2025 год по теме «7-дневные туры», 12 ⭐ отзывов, цены от 60900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь