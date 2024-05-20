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великолепно: дедушка Алтай красив, таинственен и велик! Организационно-тоже замечательно! Тур компактный и динамичный. Все как я люблю. Все посещенные локации-из перечня must see. Хорошо,что это начало туристического сезона. Еще нет толп нашего брата-туриста, а красота есть: маральник зацвел, снега есть, летнее солнце побаловало. Команда веселая и позитивная! Одним словом, все ожидания оправдались. Рекомендовать тур буду однозначно! Спасибо!