Познавательные туры на природе в Чемале

Найдено 6 туров в категории «Природа и пейзажи» в Чемале, цены от 59 900 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Начало: Г. Белокуриха
«Считается, что эти природные объекты обладают особой энергетикой, и чтобы получить от них максимальную пользу, необходимо иметь правильный настрой и веру в их силу»
5 мая в 10:00
12 мая в 10:00
от 60 900 ₽ за человека
Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
Пешая
Джиппинг
8 дней
3 отзыва
Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
Начало: Г. Горно-Алтайск
«Он манит своей загадочностью, древностью, природой и отдалённостью»
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
148 600 ₽ за человека
Зимний Алтай
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Зимний Алтай
Начало: Г. Горно-Алтайск
«Первая остановка: Озеро Светлое – это охраняемый памятник природы Алтайского края»
31 окт в 10:00
1 янв в 10:00
72 500 ₽ за человека
Зимний джип-тур по Алтаю
Джиппинг
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Зимний джип-тур по Алтаю
Начало: Г. Горно-Алтайск
«Он манит своей загадочностью, древностью, природой и отдалённостью»
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 134 800 ₽ за человека
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
На автобусе
Конные прогулки
5 дней
3 отзыва
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
«10:00–13:00 Экскурсия по ущелью горных духов — культовое место алтайцев, названо настолько древним именем, что ученые не могут расшифровать его значение, является местом силы и, своего рода, природным храмом»
19 апр в 10:00
26 апр в 10:00
59 900 ₽ за человека
Весь Алтай. Цветение маральника, 10 дней
На автобусе
10 дней
3 отзыва
Весь Алтай. Цветение маральника, 10 дней
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
«После завтрака и выезда с базы мы совершим восхождение в урочище Ак-Корум к удивительному природному ландшафту – каменным грибам»
1 мая в 10:00
4 мая в 10:00
115 900 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    8 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
    Для начала сухая статистика.) В реализации задумки мне помогли: Госпожа Удача, операторы Анастасия и Анна, менеджер Юлия Некрылова, гид Николай, водитель Юра
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    (микроавтобус Мерседес), гостиничный комплекс "Кедр" и команда гостей "Соотечественники". Ожидание не равно реальность. Но! Все зависит от того, что ждать от путешествия. Да, оно было не таким, как представлялось. Оно было совершенно другим, но не менее захватывающим! Мы, с сестрой, оставив дома мужей, детей, собак, оторвались на сколько могли - веселились, покупали, что понравилось, впитывали воздух, солнце, дождь, снег. Нам было весело, интересно. Собралась отличная команда и супер гид Николай. Ему отдельная огромная благодарность за то, что не давал скучать, за знание самых лучших инста-камней, запил видосиков и кучу-кучу интересных мест, историй и легенд:))) Менялись маршруты по ходу смены погоды! Всё было во время! И рафтинг, и прогулка верхом, и вершина со снегом. Даже нашли цветущий маральник в пасмурный день! Пять дней пролетели на одном дыхании. Собирались жить в кемпинге в лесу, но поселили в гостиничный комплекс в середине населенного пункта. Но, отличные виды из окна. Гулять по населенному пункту даже времени не было. График посещений разных мест был очень плотный, просто не успевали выдохнуть. Поэтому качественный душ и отдых, отменная домашняя кухня были как нельзя кстати.

    Для начала сухая статистика.)Для начала сухая статистика.)Для начала сухая статистика.)Для начала сухая статистика.)
  • А
    Анастасия
    5 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
    Все очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить Алтай, но все таки выбирать летнее время, так как мы успели, и замерзнуть, и погреться на солнышке с начале мая.
    Все очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить АлтайВсе очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить АлтайВсе очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить АлтайВсе очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить Алтай
  • С
    Светлана
    20 мая 2023
    Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
    Тур по Горному Алтаю очень понравился своим разнообразием и интересными местами, которые мы посетили. Отдельную благодарность хочу выразить нашим ГИДам:
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    Николаю, Никите и Милене, за их профессионализм, глубокое уважение и почтение к этой земле, за интересные рассказы, легенды и сказания!!! Своим отношением к этому краю они лишний раз дали повод вновь сюда вернуться, посетить новые, неизведанные места!

  • Л
    Людмила
    19 июня 2022
    Весь Алтай. Цветение маральника, 10 дней
    Спасибо тур по Алтаю для нас сложился великолепно, отличная группа. Большое спасибо гиду Денису за его способность сплотить и решить любые вопросы с улыбкой. Все организовано отлично и проживание и питание нормальное встреча и проводы.
  • П
    Пузанова
    14 мая 2022
    Весь Алтай. Цветение маральника, 10 дней
    Тур с постоянным переездом для меня впервые. Настоящая кругосветка. Название реально соответствует маршруту.
  • В
    Витя
    24 мая 2021
    Весь Алтай. Цветение маральника, 10 дней
    Прекрасный тур для того, чтобы в полной мере ознакомиться с республикой Алтай, успеть посетить самые разные места этого удивительного места
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    и вместе с тем прочувствовать его колорит — благо в начале мая Алтай предстает в полной красе и в самом разном виде.

Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «Природа и пейзажи»

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  1. Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
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Сколько стоит тур в Чемале в апреле 2025
Сейчас в Чемале в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 6 авторских туров от 59 900 до 148 600. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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