Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Начало: Г. Белокуриха
«Считается, что эти природные объекты обладают особой энергетикой, и чтобы получить от них максимальную пользу, необходимо иметь правильный настрой и веру в их силу»
5 мая в 10:00
12 мая в 10:00
от 60 900 ₽ за человека
Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
Начало: Г. Горно-Алтайск
«Он манит своей загадочностью, древностью, природой и отдалённостью»
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
148 600 ₽ за человека
Зимний Алтай
Начало: Г. Горно-Алтайск
«Первая остановка: Озеро Светлое – это охраняемый памятник природы Алтайского края»
31 окт в 10:00
1 янв в 10:00
72 500 ₽ за человека
Зимний джип-тур по Алтаю
Начало: Г. Горно-Алтайск
«Он манит своей загадочностью, древностью, природой и отдалённостью»
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 134 800 ₽ за человека
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
«10:00–13:00 Экскурсия по ущелью горных духов — культовое место алтайцев, названо настолько древним именем, что ученые не могут расшифровать его значение, является местом силы и, своего рода, природным храмом»
19 апр в 10:00
26 апр в 10:00
59 900 ₽ за человека
Весь Алтай. Цветение маральника, 10 дней
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
«После завтрака и выезда с базы мы совершим восхождение в урочище Ак-Корум к удивительному природному ландшафту – каменным грибам»
1 мая в 10:00
4 мая в 10:00
115 900 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина8 мая 2024Для начала сухая статистика.) В реализации задумки мне помогли: Госпожа Удача, операторы Анастасия и Анна, менеджер Юлия Некрылова, гид Николай, водитель Юра
- ААнастасия5 мая 2024Все очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить Алтай, но все таки выбирать летнее время, так как мы успели, и замерзнуть, и погреться на солнышке с начале мая.
- ССветлана20 мая 2023Тур по Горному Алтаю очень понравился своим разнообразием и интересными местами, которые мы посетили. Отдельную благодарность хочу выразить нашим ГИДам:
- ЛЛюдмила19 июня 2022Спасибо тур по Алтаю для нас сложился великолепно, отличная группа. Большое спасибо гиду Денису за его способность сплотить и решить любые вопросы с улыбкой. Все организовано отлично и проживание и питание нормальное встреча и проводы.
- ППузанова14 мая 2022Тур с постоянным переездом для меня впервые. Настоящая кругосветка. Название реально соответствует маршруту.
- ВВитя24 мая 2021Прекрасный тур для того, чтобы в полной мере ознакомиться с республикой Алтай, успеть посетить самые разные места этого удивительного места
Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «Природа и пейзажи»
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