Атмосфера настоящей зимней сказки, где каждый день дарит великолепие заснеженных гор, искрящегося снега и чистого морозного воздуха.
Программа тура по дням
Встреча. Манжерок. Этно-глэмпинг. Алтайская сказка на ночь
Встреча в г. Барнаул: аэропорт, ж/д вокзал, гостиницы города (по согласованию).
Выезд из города Барнаула в 09:00 (местное время).
Трансфер Барнаул – Горно-Алтайск (авто – 280 км).
В случае прилета в аэропорт Горно-Алтайска, встреча с гидом и группой с 13:00 до 14:00.
Трансфер Горно-Алтайск – Манжерок (авто – 30 км).
Манжерок – идеальная локация для тех, кто мечтает окунуться в зимнее волшебство Алтая.
Здесь гармонично переплетаются очарование старинного села и современность знаменитого курорта, покоряя сердца поклонников зимнего экстрима и тихого семейного отдыха.
Версия «СОЛНЦЕ»:
Желающие насладиться впечатляющим панорамным видом смогут подняться на вершину горы Малая Синюха на комфортабельных закрытых кабинках гондольного подъёмника (по желанию, за доп. плату).
Именно отсюда открывается завораживающий обзор белоснежных склонов, синего зеркала Катуни и чистого зеркала ледяного озера – уникальное сочетание природы дарит незабываемые впечатления.
Для любителей активного отдыха предлагаем испытать горнолыжные или тюбинговые трассы на курорте – это идеальное место, чтобы наслаждаться стремительными спусками по трассам (по желанию, за доп. плату).
Трансфер Манжерок – ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» (авто – 20 км).
Размещение в этно-глэмпинге «Алтайское кочевье».
Представьте себе просторное уютное жилище – юрту, украшенное традиционным орнаментом и теплым интерьером, здесь царит атмосфера гармонии и единения с природой.
Внутри пространство оборудовано современной мебелью и отопительными системами, позволяющими наслаждаться теплом даже в самые холодные зимние дни на Алтае.
Окружающая природа добавляет живописности пейзажам – заснеженные горы и бескрайние просторы окружают гостевые зоны.
«Алтайская сказка на ночь: Ваши предсказания»: в тесной обстановке у костра поделимся и предскажем: какие ожидания или трансформации ждут нас в этом путешествии, закрепим эффект обрядом «кормления Огня» в стиле алтайской традиции «чой-чой».
Размещение: этно-глэмпинг «Алтайское кочевье» или подобные в районе Нижней Катуни.
Пешком – 3 км, авто – 330 км.
Чек-пойнты дня: Манжерок, гора Малая Синюха, вечерний костер.
Парк Рериха. Чемальский тракт. Ороктойский мост. Глаза Катуни
Завтрак.
Трансфер ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» (авто – 10 км).
Прогулка по Парку Рериха до смотровой площадки к величественному памятнику русскому художнику, мыслителю, путешественнику и исследователю Азии Николаю Рериху, гордо стоящему на берегу Катуни.
Пройдите вдоль извилистых тропинок парка, наслаждаясь тишиной природы и ощущением покоя среди первозданной красоты.
Завершите свою прогулку фотостопом на реку Катунь, покрытой сверкающим льдом.
Версия «СОЛНЦЕ»:
Трансфер ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» – Ороктойский мост (авто – 100 км).
Поездка по Чемальскому тракту – одной из главных туристических магистралей Алтая, дорога сопровождается обзорами на величественные горы и уютные деревеньки, позволяя погрузиться в специфику региона.
Ороктойский мост – словно парящий над изумрудными водами Катуни, окружённый живописными горами и снежными вершинами.
Здесь царит особая атмосфера гармонии и умиротворённости, создающая ощущение соприкосновения с вечностью.
Мост соединяет два берега реки Катунь в самом узком и глубоком ее месте.
Трансфер Ороктойский мост – Аскат (авто – 65 км).
Медитативная прогулка по замерзшей глади величественной реки Катунь – навстречу Голубым озерам или «Глазам Катуни»: два чистейших водоема словно пара сияющих глаз среди бескрайних просторов Алтая.
Трансфер Аскат – ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» (авто – 55 км).
По желанию, за доп. плату: посещение СПА-комплекса «Кедр и пар».
Начинаете своё погружение в мир релакса после насыщенного дня с посещения парных зон, а затем направляйтесь к бассейну с панорамным окном, выходящим прямо на заснеженную природу Алтая.
Размещение: этно-глэмпинг «Алтайское кочевье» или подобные в районе Нижней Катуни.
Пешком – 4 км, авто – 230 км.
Чек-пойнты дня: парк Рериха, Ороктойский мост, Голубые озера.
Отъезд
Завтрак.
Трансфер ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» – Горно-Алтайск (аэропорт/автовокзал) (авто – 50 км).
Окончание программы.
Авто – 50 км
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Место в двухместном номере
Ребенок до 12 лет
на основном
месте
Взрослый
на доп. месте
(3-й в номере)
Ребенок до 12 лет
на доп. месте
(3-й в номере)
Одноместное
размещение
|18 500
|12 950
|13 875
|12 025
|22 500
Варианты проживания
Этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье»
Этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье» расположен в Алтайском районе Алтайское края, на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь». Это концептуальное размещение на Алтае, где турист сможет испытать на себе и «примерить» роль кочевника, обрести новый опыт. Базовое размещение: юрта-стандарт – две односпальные кровати, санузел и душ. Внимание! Размещение с раздельными кроватями не гарантировано. Трехместное размещение – по согласованию.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд от Барнаула на комфортабельном автобусе
- Встреча в аэропорту г. Горно-Алтайск
- 2 - х местное размещение в туркомплексах и отелях: стандартные номера с удобствами (душ, WC)
- Питание - завтрак
- Экскурсии и этно-культурные мероприятия согласно программе
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаула/ г. Горно-Алтайска и обратно из г. Горно-Алтайска
- Входные билеты в музеи (150-500 руб. /чел.)
- Подъем по канатной дороге (от 1500 руб. /чел.)
- Посещение СПА-комплекса (от 5000 руб. /чел.)
- Посещение бани (от 1000 руб. /чел.)
- Дополнительное питание (обеды/ужины от 500 руб. /чел.)
- Дополнительные экскурсии (от 1000 руб. /чел.)
- Личные расходы
- Дополнительные трансферы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплая непромокаемая верхняя одежда и брюки;
- кофта из толстого флиса или
- теплый шерстяной свитер;
- футболки х/б;
- головной убор;
- солнцезащитные очки и крем;
- термобелье;
- удобная обувь;
- носки;
- плавки или купальник;
- тапочки для бани и дома;
- индивидуальные средства для гигиены и аптечка.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.