1 день

Музей имени А.Н. Анохина

Заезд.

Завтрак в кафе для тех, кто прибыл в "Таежник" до 10:30, для тех, кто прибыл позднее – обед в 13:00.

Обед в кафе эко-отеля "Таежник".

После обеда экскурсия в музей А. Н. Анохина в Горно-Алтайске, где представлена экспозиция места захоронение принцессы Укок, так же гости узнают историю Алтая.

В этот день возможна экскурсия на гору Тугая, которая находится в городе, к беседке зайсанов.

Эта экскурсия состоится при условии что согласны будут более половины участников группы и при наличии свободного времени в светлое время суток.