Зимний Алтай

Сказка, превратившаяся в реальность, позволяющая провести время на свежем, морозном воздухе, окунуться в ощущения детства любуясь заснеженными горами и деревьями.

Проживая в теплых, уютных номерах, Вы совершите увлекательные экскурсии на комфортном
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теплом микроавтобусе.

Во время тура Вы посетите такие интересные места как остров Патмос, окруженный ярко-бирюзовой водой Катуни на фоне ослепительно белого снега, Голубые озера, цвет которых на фоне кристально белого снега заворожит любого, а также другие интереснейшие места Горного Алтая.

5
3 отзыва
Зимний Алтай
Зимний Алтай
Зимний Алтай
Ближайшие даты:
31
окт1
янв20
фев
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Музей имени А.Н. Анохина

Заезд.

Завтрак в кафе для тех, кто прибыл в "Таежник" до 10:30, для тех, кто прибыл позднее – обед в 13:00.

Обед в кафе эко-отеля "Таежник".

После обеда экскурсия в музей А. Н. Анохина в Горно-Алтайске, где представлена экспозиция места захоронение принцессы Укок, так же гости узнают историю Алтая.

В этот день возможна экскурсия на гору Тугая, которая находится в городе, к беседке зайсанов.

Эта экскурсия состоится при условии что согласны будут более половины участников группы и при наличии свободного времени в светлое время суток.

Музей имени А.Н. АнохинаМузей имени А.Н. АнохинаМузей имени А.Н. АнохинаМузей имени А.Н. Анохина
2 день

Камышлинский водопад и ГЛК «Манжерок»

Завтрак в ресторане "Таежник".

После завтрака выезд на экскурсию.

Переезд до с. Барангол.

Пешая экскурсия на Камышлинский водопад, который даже под толстым слоем льда умудряется переливаться по скалам и искриться на ярком зимнем солнышке.

Сначала гостям предстоит пройти по пешеходному подвесному мосту над замерзшей Катунью, а затем гостей Алтая ждет пешая прогулка по лесной тропе к водопаду.

Вдоволь насладившись красотами зимнего леса и водопада группа возвращается к автобусу.

Обед в кафе.

После обеда путешественникам предстоит посещение территории всесезонного курорта "Манжерок", где на гондольном подъемнике вы подниметесь на обзорную площадку горы Синюха, откуда открывается красивая панорама долины реки Катунь и прилегающие горные хребты.

По окончании экскурсии туристы могут остаться на горнолыжном комплексе и попробовать свои силы в горных лыжах, сноуборде, покататься на плюшках или на снегоходах или принять участия в других видах активного отдыха, которые будут доступны на курорте.

Те, кто не захочет стать участником активностей могут вернуться к месту размещения и провести свободное время по своему усмотрению.

Услуги ВК "Манжерок", кроме одного экскурсионного подъёма, не включены в стоимость тура.

На территории ВК "Манжерок" доступна аренда любого снаряжения для занятий зимними видами спорта, представленных на территории курорта.

Возвращение в "Таежник".

Ужин.

Протяженность: на авто 40 км, пешком 5 км.

Камышлинский водопад и ГЛК «Манжерок»Камышлинский водопад и ГЛК «Манжерок»Камышлинский водопад и ГЛК «Манжерок»Камышлинский водопад и ГЛК «Манжерок»
3 день

Экскурсия по Чемал - горячее сердце Алтая

Завтрак в Таежнике.

Выезд на экскурсию.

Вас ожидает пешая прогулка на легендарные Голубые озера – глаза Катуни, которые открываются гостям Алтая со второй половины сентября по начало весны, где устраиваем небольшой пикник.

Озера находится на левом берегу реки Катунь в 4 км села Аскат.

Зимой в этом месте Катунь не замерзает, так как Голубые озера локализованы и подпитываются родниками.

Чистейшая вода позволяет рассмотреть дно озер и катунских обитателей.

Обед в виде пикника на берегу озера.

Увлекательная экскурсия в райцентр Чемал, известный своим уникальным мягким и теплым климатом, и его окрестности.

Туристы посетят наиболее интересные достопримечательности района, такие как: Чемальская ГЭС, Зубы дракона, «козья тропка», ворота Сартакпая, храм на о. Патмос.

Возвращение в эко-отель "Таежник".

Ужин.

Протяженность: на авто 287 км.

Экскурсия по Чемал - горячее сердце АлтаяЭкскурсия по Чемал - горячее сердце АлтаяЭкскурсия по Чемал - горячее сердце АлтаяЭкскурсия по Чемал - горячее сердце Алтая
4 день

Лебединое озеро и Белокуриха

Завтрак в отеле.

Сегодня ваш путь приведет в соседний регион – Алтайский край, район предгорья славится своими достопримечательностями.

Первая остановка: Озеро Светлое – это охраняемый памятник природы Алтайского края.

Каждый год, поздней осенью на озеро прилетает белоснежная стая лебедей и остается зимовать на незамерзающем озере, отсюда второе название озера – Лебединое.

Для всех желающих понаблюдать за птицами построена смотровая площадка высотой 10 м, откуда открывается живописная панорама озера.

Можно понаблюдать за процессом подкормки лебедей с закрепленных на водной поверхности плотов-кормушек, позволяющий ближе рассмотреть этих прекрасных птиц.

Переезд в город-курорт "Белокуриха".

В Белокурихе классическая сибирская зима, но климат мягче и морозы переносятся комфортнее.

Остановка на обед в кафе.

После обеда желающие могут подняться на канатной дороге к горе Церковка или пройтись по эко-тропе.

Встреча в 16:30 у автобуса, переезд в эко-отель "Таёжник».

Протяженность: на авто 275 км., до 3 км пешком.

Лебединое озеро и БелокурихаЛебединое озеро и БелокурихаЛебединое озеро и Белокуриха
5 день

Чуйский тракт: перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни

Ранний завтрак в ресторане "Таежник".

Выезд на экскурсию.

Экскурсия по Чуйскому тракту-это крупнейшая федеральная трасса, связывающая Россию и Монголию.

Известна же эта дорога была еще более тысячи лет назад как Мунгальский тракт – по ней шли торговые караваны с Востока в Россию и обратно.

Подробнее с историей уникального тракта туристы познакомятся во время экскурсии.

Группу ожидают остановки на знаменитых горных перевалах Семинский и Чике-Таман, остановка в Каракольской долине и прогулка к памятнику Суслика, панорама с видом на Катунские терассы, а также в месте слияния двух великих алтайских рек Чуя и Катунь.

Эта экскурсия – прекрасная возможность получить целостное представление об Алтае.

На протяжении всего пути группе то и дело будут открываться белоснежные горные цепи.

Обед предусмотрен в придорожном кафе.

Возвращение в эко-отель "Таёжник".

Ужин в кафе "Таежник".

Протяженность: на авто 510 км.

Чуйский тракт: перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и КатуниЧуйский тракт: перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и КатуниЧуйский тракт: перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и КатуниЧуйский тракт: перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни
6 день

Отъезд

Завтрак или ланч боксы.

Освобождение номеров до 11:00.

Трансфер в аэропорт Горно-Алтайска.

Проживание

Тур предусматривает проживание на туркомплексе "Таежник" или аналогичном.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

1-местное2-местное3-местное (только для единой заявки)
94 50072 50070 500

Варианты проживания

Туристский комплекс «Таёжник» или аналогичный

5 ночей

Туркомплекс “Таёжник” расположен не доезжая 2,5 км до села Манжерок.

Размещение в номерах с удобствами, категории «Стандарт+». Площадь 18 кв. м.

Вместимость до 4 мест: 2 основных и 2 дополнительных места. Дети до 4 лет — можно без отдельного спального места.

Оснащение номера:
Эл. техника: телевизор, мини-холодильник, фен
Ванная комната: банные полотенца, раковина, унитаз, водонагреватель, туалетные средства, душевая кабина, тапочки.
Кровати: двуспальная кровать или две раздельные кровати.
Мебель: стулья, раскладной диван, шкаф для одежды, стол,прикроватные тумбочки.
Прочее: чайные пары.

Туристский комплекс «Таёжник» или аналогичныйТуристский комплекс «Таёжник» или аналогичныйТуристский комплекс «Таёжник» или аналогичныйТуристский комплекс «Таёжник» или аналогичныйТуристский комплекс «Таёжник» или аналогичныйТуристский комплекс «Таёжник» или аналогичныйТуристский комплекс «Таёжник» или аналогичныйТуристский комплекс «Таёжник» или аналогичныйТуристский комплекс «Таёжник» или аналогичныйТуристский комплекс «Таёжник» или аналогичный

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отапливаемых номерах (Стандарт+)
  • Трехразовое питание с завтрака в день начала тура по завтрак в день выезда
  • Работа гида
  • Перевозки на микроавтобусе согласно программы тура
  • Входные билеты и рекреационные сборы
  • Страховка от несчастного случая и медицинская страховка
  • Доставка из аэропорта ГА в групповом формате предоставляется бесплатно, любой другой вид доставки - за дополнительную плату, размер оплаты проезда устанавливается перевозчиком
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Барнаула, Горно-Алтайска, Новосибирска и обратно
  • Доставка из любого места, или любым иным способом, кроме группового трансфера из/в аэропорт ГА
  • Дополнительные услуги, не включенные в программу тура, включая услуги всесезонного курорта Манжерок, не по программе тура
Место начала и завершения?
Г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы (паспорт и полис ОМС);
  • нижнее белье (удобное, желательно х/б) и термобелье (теплое, многослойное);
  • носки полушерстяные и синтетические ТЕПЛЫЕ (несколько пар);
  • свитер теплый (полушерстяной, шерстяной или флисовый);
  • штаны утепленные (не стесняющие движений.), подойдут горнолыжные брюки;
  • куртка утепленная или пуховик, можно горнолыжную куртку (на синтепоне, пуху и проч., не продуваемая. Помните температура может опускаться до - 35 ночью и до -25 днем, поэтому куртка должна быть теплая);
  • обувь теплая и свободная (не летние кроссовки в сеточку);
  • шапка, шарф и перчатки (тёплые и не продуваемые, + капюшон);
  • одежда для дома и сна. (футболки\тельняшки, трико\леггинсы);
  • солнцезащитные очки и солнцезащитный крем (да зимой в Горах Алтая, когда светит солнце можно обгореть);
  • гигиенические личные средства;
  • аптечка индивидуальная (у гида будет общая аптечка, с собой взять личные лекарственные средства, если имеются показания к приему специфических средств);
  • видео- или фото- камера (с чехлом на прочном ремне и доп. веревке).
Входит ли доставка в стоимость тура?

Бесплатно предоставляется групповая доставка из/в аэропорт Горно-Алтайска.

Время доставки корректируется в зависимости от времени прибытия самолетов, окончательное время встречи формируется накануне начала тура.

Бесплатно можем забрать из отелей расположенных только между аэропортом Горно-Алтайска и эко-отелем Таежник, по дороге из аэропорта.

Доставка из отелей Горно-Алтайска оплачивается дополнительно, по тарифу такси.

Индивидуальный трансфер из/в аэропорт оплачивается дополнительно, по тарифу такси.

Доставка в любой отель после окончания тура – за дополнительную плату, кроме отелей расположенных между эко-отелем Таёжник и аэропортом, согласно групповому трансферу в аэропорт.

Доставка из/в аэропорт / железнодорожный вокзал Барнаула осуществляется за дополнительную плату, по тарифу перевозчика.

Мы можем заказать места в машинах, но при отсутствии таковых, проезд осуществляется на рейсовых автобусах.

Туристы рассчитываются за проезд только и исключительно с водителями, либо приобретают билеты в кассах автовокзалов либо на сайтах онлайн-продажи билетов.

Доставка из/в Новосибирск осуществляется на рейсовых автобусах по тарифу перевозчика.

Ежедневно из Новосибирска идет автобус Новосибирск-Чемал, на который можно приобрести билет до с. Манжерок и выйти у памятника Шишкову.

Билеты можно приобрести как в кассах Новосибирского автовокзала, так и в сервисах онлайн-продажи билетов (https://e-traffic.ru/ и т. п.).

Какие требования к подготовке и возрасту участников тура?

Для участия в туре не нужна серьезная подготовка и специальное снаряжение.

Возможно участие в туре с детьми от 6 лет.

Можно ли приехать на своем авто?

Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
10 янв 2024
Тур очень понравился программой, мы получили много впечатлений, несмотря на то, что были уже на Алтае летом. Много природных мест нас восхитили, восполнили свои впечатления о музее в Горно-Алтайске, побывали в городе Бийске. Посмотрели лебединое озеро, замерзший водопад, Чуйский тракт, слияние двух рек- Катуни и Чуи. Спасибо большое за тур и полученные удовольствие от нашей поездки.
Е
13 янв 2021
Тур прошел бодро (попали в неделю морозов до -30) и интересно. Увидели основные красоты Республики Алтай в районе Горно-Алтайска. Программа достаточно насыщенная, выезжали в ~10 утра, возвращались в гостиницу к
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21. Отдельное спасибо гиду Сергею! Интересно и познавательно рассказал историю мест, которые проезжали. Складывалось ощущение, что у него на все вопросы есть ответы. При этом подавал все не занудно и с юмором. В Зимнем Алтае есть свой шарм - нет больших толп туристов, закрыты базарные лавочки по дороге, - остаетесь почти наедине с природой.

С
11 янв 2025
Все состыковано, нигде не ждали.

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