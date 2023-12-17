Зимний джип-тур по Алтаю

Алтай – удивительно интересный регион России. Он манит своей загадочностью, древностью, природой и отдалённостью.

Высочайшие горы, белоснежные ледники, невероятно красивые озёра, просторные долины, горные перевалы – это необычное и завораживающее зрелище зимнего Алтая. В данном туре мы объединили дикую природу и разумный комфорт. За 8 дней Алтай навсегда останется в Вашем сердце.
5
3 отзыва
Зимний джип-тур по Алтаю
Зимний джип-тур по Алтаю
Зимний джип-тур по Алтаю
Ближайшие даты:
29
ноя6
дек13
дек20
дек10
янв17
янв24
янв
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Горно-Алтайск - Лебединое озеро - Усть-Кокса

Встреча с гидами в аэропорту Горно-Алтайска, заезд в кафе на завтрак.

Далее мы проедем до озера Светлое, где расположен Лебединый заказник.

Это одно из уникальных явлений, которое можно наблюдать только в зимний период – огромные стаи лебедей, прилетающих на зимовку к незамерзающему озеру в Алтайском крае.

Можно послушать непрерывный клекот лебедей, попытаться понять, о чем они переговариваются, а заодно и покормить их.

Далее отправляемся в Усть-Коксу.

По пути преодолеем 4 горных перевала: Чикет-Аман, Ябоганский, Кырлыкский и Громотухинский, остановимся на обед в селе Усть-Кан, и к вечеру доберемся до конечной точки – с. Усть-Кокса.

Ночь в гостинице.

Протяженность: авто – 570 км, пешком – 1,5 км.

Питание: ужин.

Горно-Алтайск - Лебединое озеро - Усть-КоксаГорно-Алтайск - Лебединое озеро - Усть-КоксаГорно-Алтайск - Лебединое озеро - Усть-Кокса
2 день

Экскурсия по Уймонской Долине до Тюнгура

Сегодня мы проедем вдоль всей Уймонской долины, разделяющей собой Катунский и Теректинский хребты.

В хорошую погоду у нас будет возможность увидеть со смотровой площадки красавицу Белуху (4506 м).

На обратном пути экскурсия в село Верхний Уймон – одно из старейших сел Усть-Коксинского района, основанное староверами более 300 лет назад.

В селе находятся три музея: Краеведческий им. Н. К. Рериха, музей старообрядчества и музей самоцветов.

Ночь в с. Усть-Кокса

Протяженность: авто – 160 км.

Питание включено: завтрак.

Экскурсия по Уймонской Долине до ТюнгураЭкскурсия по Уймонской Долине до ТюнгураЭкскурсия по Уймонской Долине до Тюнгура
3 день

Мультинские озёра

После завтрака отправляемся на джипах в д. Мульта-Маральник, пересаживаемся на снегоходы с санями и продолжаем свой путь к Нижнему Мультинскому озеру.

Озеро расположено на высоте 1710 метров и является Памятником Природы.

Пешие прогулки в окрестностях.

Вечером возвращение в гостиницу и отдых.

Ночь в с. Усть-Кокса.

Протяженность: авто – 60 км, снегоход – 26 км, пешком – 5 км.

Питание включено: завтрак, обед-пикник.

Мультинские озёраМультинские озёраМультинские озёра
4 день

Акташ. Уч-Энмек

После завтрака освобождение номеров, переезд в Акташ.

Мы заглянем в Каракольский природный парк «Уч Энмек».

Во время экскурсии, познакомимся с различными видами традиционного жилья коренных жителей Алтая, а также с основами их материальной и духовной культуры.

По пути сделаем остановку на месте слияния рек Чуя и Катунь (только зимой эти реки можно увидеть в таком цвете!).

Неподалеку посмотрим петроглифы «Калбак- таш».

Этот уникальный археологический памятник республики Алтай был священным местом для народов, проживающих здесь в разное время.

Сейчас комплекс насчитывает около 5 тысяч наскальных рисунков разных эпох.

Ночь в с. Акташ.

Протяженность: авто – 400 км.

Питание: завтрак.

Акташ. Уч-ЭнмекАкташ. Уч-ЭнмекАкташ. Уч-Энмек
5 день

Красные ворота, Гейзеровое озеро и Алтайский Марс/Кату-Ярык

Утром посещаем Красные ворота.

Проезжая по узкой ленте дороги через реку Чибитку, невозможно не остановить взгляд на живописном месте – на 50 метров в высь поднимаются огромные отвесные скалы красного цвета, благодаря вулканическим горным породам, в которых содержится примесь ртутных минералов.

Далее Гейзеровое озеро – «земной глаз» неповторимого бирюзового цвета.

Время от времени «гейзеры» оживают, выбрасывают на поверхность смесь голубоватой глины и песка, формируя на дне озера многочисленные круги.

Затем поездка в долину Кызыл Чин (Алтайский Марс), где нас ждут нереальные марсианские ландшафты, раскрашенные удивительной палитрой красок.

В местной горной породе в большом количестве содержится ртуть и это придает красноватый оттенок окружающим скалам.

Ночь в с. Акташ.

Экскурсия на Алтайский Марс проводится при благоприятных погодных условиях

Протяженность: авто – 250 км, пешком – 4 км.

Питание включено: завтрак.

Красные ворота, Гейзеровое озеро и Алтайский Марс/Кату-ЯрыкКрасные ворота, Гейзеровое озеро и Алтайский Марс/Кату-ЯрыкКрасные ворота, Гейзеровое озеро и Алтайский Марс/Кату-Ярык
6 день

С. Чемал. Зубровый ПИТОМНИК.О. Патмос

После завтрака освобождение номеров, переезд в с. Чемал.

По пути заедем в зубровый питомник, что расположен в с. Черга.

Зимой увидеть зубра можно в шаге от себя.

В это время года зубры очень мирные, подходят к сетке и берут с руки хлеб, морковь.

Корм можно приобрести на месте.

Далее проедем в село Чемал на обед.

Посещение острова Патмос.

Переезд в Манжерок.

Экскурсионный подъем на гору Синюха.

Отдых.

Протяженность: авто – 400 км.

Питание включено: завтрак.

С. Чемал. Зубровый ПИТОМНИК.О. ПатмосС. Чемал. Зубровый ПИТОМНИК.О. ПатмосС. Чемал. Зубровый ПИТОМНИК.О. ПатмосС. Чемал. Зубровый ПИТОМНИК.О. Патмос
7 день

Отъезд

Завтрак.

Утром трансфер в аэропорт.

Вылет домой.

Протяженность: авто – 2 км.

Проживание

По программе запланировано 2-х местное проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:

  • при группе от 2 человек – 134 800 руб.;
  • Доплата за одноместное размещение– 27 500 руб.

Маршрут рассчитан на гида-водителя и 2-3-х пассажиров в машине.

Варианты проживания

Мини-гостиница «Чемальское подворье»

1 ночь

Расположена в селе Чемал. К услугам гостей терраса, ресторан, экскурсионное бюро и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.

В числе удобств каждого номера платяной шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.

В мини-гостинице “Чемальское подворье” ежедневно подают завтрак по меню.

В селе Чемал и его окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, включая пешие прогулки.

Мини-гостиница «Чемальское подворье»Мини-гостиница «Чемальское подворье»Мини-гостиница «Чемальское подворье»Мини-гостиница «Чемальское подворье»Мини-гостиница «Чемальское подворье»Мини-гостиница «Чемальское подворье»Мини-гостиница «Чемальское подворье»

Гостиница «Расул»

2 ночи

Комплекс расположен в селе Акташ – в уютном месте, где можно восстановить свои силы и прекрасно провести время на лоне природы, с подобающим уровнем комфорта по приемлемым ценам. Здесь Вы можете насладиться домашним уютом и качественным сервисом, отдохнуть от шума и суеты большого города, побыть наедине с природой Горного Алтая.

К вашим услугам баня, сауна с бассейном и домики из натурального кедра, известного своими целебными и умиротворяющими свойствами.

Комплекс находится в зоне действия операторов сотовой связи Билайн, МТС. Возможны корпоративные заезды.

Для удобства гостей имеется круглогодичная, бесплатная автопарковка с видеонаблюдением, бесплатный WI-FI.

Гостиница «Расул»Гостиница «Расул»

Гостевой дом «Как дома»

2 ночи

Уютная гостиница и турбаза в самом сердце Горного Алтая в тихом и живописном месте среди гор, рядом с селом Акташ.

В гостевом комплексе "Как дома" для вас предусмотрены комфортные номера как в гостинице, так и на территории базы – летние домики и евродомики с удобствами.

В гостинице работает кафе, где вкусно и по-домашнему приготовят специально для вас.

Гостевой дом «Как дома»Гостевой дом «Как дома»Гостевой дом «Как дома»

Эко-отель «Альтаир»

3 ночи

Отель с видом на сад расположен в поселке Усть-Кокса. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. К услугам гостей Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Для гостей эко-отеля Altair сервируется континентальный завтрак.

К услугам гостей терраса.

К услугам гостей эко-отеля “Альтаир” сад, принадлежности для барбекю и детская игровая площадка.

Удобства на блок или в номере, согласно выбранной категории.

Эко-отель «Альтаир»Эко-отель «Альтаир»Эко-отель «Альтаир»Эко-отель «Альтаир»Эко-отель «Альтаир»Эко-отель «Альтаир»Эко-отель «Альтаир»Эко-отель «Альтаир»

Мини-отель «Любимый»

1 ночь

Отель с баром расположен в городе Майма. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. К услугам гостей бесплатная частная парковка и платный трансфер от/до аэропорта.

Во всех номерах отеля есть шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.

Для гостей мини-отеля “Любимый” сервируется континентальный завтрак.

Гости могут поиграть в бильярд.

Мини-отель «Любимый»Мини-отель «Любимый»Мини-отель «Любимый»Мини-отель «Любимый»Мини-отель «Любимый»Мини-отель «Любимый»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Завтраки, приветственный ужин в день заезда, обед-пикник в 3-й день
  • Обслуживание по программе
  • Услуги гидов-водителей
  • Размещение в гостиницах и турбазах по программе в 2х местных номерах с удобствами
  • Входные билеты в музеи
  • Экскурсии по программе
  • Рекреационные сборы
  • Аренда автомобилей Land Cruiser 100
  • Затраты на бензин
  • Аренда снегохода с санями
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды в кафе по дороге, ужины)
  • Чаевые гидам
  • Баня
Место начала и завершения?
Г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ПАСПОРТ!
  • пуховик
  • валенки или другую тёплую обувь
  • утепленный костюм типа горнолыжного
  • комплект из теплого термобелья
  • термос
  • маленький рюкзачок для радиальных выходов
  • теплую шапочку
  • хлопчатобумажные перчатки и теплые варежки- перчатки
  • шерстяной свитер
  • футболки 2-3 шт
  • носки шерстяные 2 пары
  • носки тонкие 3-4 пары
  • предметы личной гигиены
  • лекарства: мозольные пластыри, бинт, эластичный бинт, йод, обезболивающие, от простуды
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как обстоят дела с интернетом в туре?

По маршруту практически всегда есть мобильный интернет. На туристических комплексах, в гостиницах есть Wi-Fi.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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3
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1
Е
17 дек 2023
Путешествие с 9.12 по 16.12
Неделя прекрасных зимних пейзажей, которые гарантируют отличное предновогоднее настроение!
Хрустальные деревья в Усть-Коксе и Акташе, засыпающие зимние реки, снежные горы, захватывающие дух горные перевалы, звенящий воздух, никаких толп людей и суеты.
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М
1 мар 2021
Благодарим за организацию всей поездки! Тур по горному Алтаю был на очень хорошем уровне. Особенно хотелось отметить нашего гида-водителя! проявлялась невероятная забота и внимание на протяжении всего времени нашего общения. И Алтай невероятный край…
В
12 ноя 2024
Организатор оказался выше всяких похвал. Никаких минусов для себя не обнаружила. Шикарная территория с видом на горы, уютные и чистые домики, питание просто пальчики оближешь, порции большие и разнообразные, каждый
читать дальше

день что-то новое. За территорией отеля красивейший вид на реку и лес. Еще один из плюсов, что можно забронировать доп. экскурсии прямо у администратора, брали лошадей на прокат.
Также отдельное спасибо нашему гиду Ростиславу, очень интересно рассказывает обо всех местах и достопримечательностях.

Организатор оказался выше всяких похвал. Никаких минусов для себя не обнаружила. Шикарная территория с видом наОрганизатор оказался выше всяких похвал. Никаких минусов для себя не обнаружила. Шикарная территория с видом наОрганизатор оказался выше всяких похвал. Никаких минусов для себя не обнаружила. Шикарная территория с видом наОрганизатор оказался выше всяких похвал. Никаких минусов для себя не обнаружила. Шикарная территория с видом наОрганизатор оказался выше всяких похвал. Никаких минусов для себя не обнаружила. Шикарная территория с видом наОрганизатор оказался выше всяких похвал. Никаких минусов для себя не обнаружила. Шикарная территория с видом наОрганизатор оказался выше всяких похвал. Никаких минусов для себя не обнаружила. Шикарная территория с видом наОрганизатор оказался выше всяких похвал. Никаких минусов для себя не обнаружила. Шикарная территория с видом наОрганизатор оказался выше всяких похвал. Никаких минусов для себя не обнаружила. Шикарная территория с видом на

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