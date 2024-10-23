Программа тура по дням
Прибытие. Черкесск
Прибытие до 10:00 в аэропорт г. Минеральные воды, ж/д вокзал г. Невинномысск.
Организованные трансферы до места сбора на комфортабельных туристических автобусах.
13:00 Обед-встреча гостей с тамадой и мастер-классом по национальной кухне в ресторан-музее «Хижина горца» (г. Черкесск).
14:30 Историко-этнографическая экскурсия в Карачаево-Черкесском краеведческом музее им. М. О. Байчоровой (г. Черкесск).
15:30 Переход в выставочный павильон через центральную площадь г. Черкесска с краткой обзорной экскурсией.
15:50 Экскурсия по эпохе раннего средневековья в выставочном павильоне экспозиции «Археология КЧР» РГБУ «Государственный Карачаево-Черкесский историко-культурный и природный музей-заповедник им. М. О. Байчоровой».
17:30 Прогулка по парку культуры и отдыха «Зеленый остров».
18:30 Заселение в гостиницу.
19:00 Ужин в гостинице (за дополнительную плату).
Свободное время.
Обзорная экскурсия «Большой Карачай»
8:30 Завтрак в гостинице (г. Черкесск);
9:30 Экскурсия на Красногорскую сторожевую башню XVIII в. (объект культурного наследия федерального значения).
10:45 Остановка на Камне Къарчи — легендарного предводителя карачаевского народа, возродившего аланское государство.
11:20 Обзорная экскурсия «Большой Карачай» (а. Хурзук, а. Карт-Джурт, а. Учкулан Карачаевского района).
12:00 Посещение «Народного музея истории и культуры карачаевского народа им. С. Ю. Джанибекова», мастер-класс по изготовлению пряжи и войлока.
13:00 Тематический обед с тамадой в Замке дружбы народов с погружением в застольные обычаи и традиции Карачаевского народа (а. Учкулан).
15:00 Гора (Скала) Чуана и Шоанинский аланский храм X в. (с. Коста Хетагурово).
19:00 Заселение гостиницу выбранной категории (Grand shale, Энергетик, Кавказ).
Свободное время (с. Архыз).
Ужин в национальном стиле.
Аланский христианский историко-культурный музей-заповедник. Специальная астро-физическая обсерватория
08:30 Завтрак в гостинице (с. Архыз)
09:30 Обзорная экскурсия «Софийская поляна».
Место стоянки караванов на Великом Шелковом пути.
Конно-пешая прогулка-поход по окрестностям (п. Архыз) за доп. плату.
12:30 Обед, мастер-класс по приготовлению карачаевских хычынов (кафе «Хижина»).
15:00 Обзорная экскурсия по САО РАН.
16:30 «Аланский христианский историко-культурный музей-заповедник на Северном Кавказе».
17:00 Экскурсия на Лик Христа.
18:30 Возвращение в гостиницу, ужин (за доп. плату).
Свободное время (с. Архыз).
Музей черкесского народа на территории мемориального комплекса. Отъезд
08:30 Завтрак.
Выезд из гостиницы (с. Архыз).
09:30 Сувенирный рынок.
11:30 Экскурсия в Музей черкесского народа на территории мемориального комплекса.
13:00 Обед в национальном стиле в Ранчо Биберд и дегустация блюда «Либжа» (а. Али-Бердуковский).
14:20 Выезд в г. Черкесск.
15:00 Окончание экскурсионной программы.
Трансфер группы в аэропорт г. Минеральные воды, ж/д вокзал г. Невинномысск.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|1-местное размещение
|2-местное размещение
|Гостиница
|по запросу
|31 500
Варианты проживания
Энергетик
Пансионат «Энергетик» находится в поселке Архыз на левом берегу реки Большой Зеленчук. Если Вы ищете спокойствия и умиротворения, то это именно то, что нужно! К Вашим услугам: сауна, тренажерный зал, кедровая бочка, бильярдный зал, настольный теннис, танцевальный зал.
Номерной фонд гостиницы составляют светлые номера со всеми необходимыми удобствами.
Питание организовано в кафе, завтрак входит в стоимость номера, а обед и ужин можно заказать по меню. На территории находится беседка, где можно самостоятельно пожарить шашлык.
Маленькие гости могут проводить время на детской площадке. Для тех, кто приехал на своем автомобиле предусмотрена автостоянка.
Кавказ
Отель «Кавказ» находится в поселке Архыз. Он отлично подойдет для тех, кто ищет размещения с домашними животными. К услугам отдыхающих предоставляется бесплатные Wi-Fi и частная парковка.
В номерном фонде гостиницы насчитывается 25 комфортабельных номеров. Все они включают в себя удобные спальные места, а также всю необходимую мебель и технику. Стойка регистрации работает каждые 24 часа, а отзывчивый и доброжелательный персонал всегда рад помочь и ответить на все, интересующие Вас вопросы.
Поесть можно в местном ресторане "Горный воздух" в котором подаются только свежие и вкусные блюда. Также поблизости есть супермаркет "Сказка".
В 5 километрах находится живописное озеро Любви, на берегу которого можно устроить пикник. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет примерно 109 километров.
Grand shale
Отель «Грандшале» располагается в горном поселке Архыз. В числе удобств бесплатный высокоскоростной интернет, паркинг для транспорта, крытый плавательный бассейн, современная сауна, трансфер. По всем возникающим вопросам постояльцы могут обращаться к сотрудникам круглосуточной стойки регистрации.
Для размещения доступны уютные и просторные номера, в которых имеется необходимая мебель и техника для комфортного проживания. В собственной ванной комнате есть гигиенические принадлежности, набор полотенец, халат, тапочки и фен.
Ресторана в отеле нет, но работает доставка еды и напитков в номер. Также гости могут посетить ближайшие заведения общественного питания, в которых подаются вкуснейшие блюда интернациональной кухни.
В непосредственной близости расположены магазины и супермаркеты. В пределах 10 километров от отеля находится горнолыжный подъемник Мун-Экспресс.
Эдельвейс
В 2006 году в Черкесске открыл свои двери ресторанно-гостиничный комплекс В 2006 году в Черкесске открыл свои двери ресторанно-гостиничный комплекс «Эдельвейс». Это место отлично подойдет для ценителей высокого сервиса. На всей территории функционирует беспроводной интернет, автомобиль можно оставить на охраняемой автостоянке.
Номерной фонд составляют 65 номеров разной комфортности, с собственной ванной комнатой, телевизором, кондиционером и телефоном.
На территории работает ресторан, где можно хорошо провести время и попробовать блюда местной кухни. Помещение рассчитано на 600 мест, поэтому также подойдет для проведения торжеств. Помимо этого отель располагает баром.
Два конференц зала вместительностью 100 и 350 человек подойдут для организации деловых мероприятий.
Расположение на центральной улице также является преимуществом гостиницы. Не покидая ее, можно провести время в сауне или за бильярдным столом.
Империал
Отель «Империал» расположился в Черкесске.
Все номера выполнены в европейском стиле с резной мебелью в приятных пастельных тонах. В каждом есть кабельное телевидение, чайник, личная ванная комната с халатами и тапочками.
Вкусно пообедать можно в ресторане гостиницы, а отдохнуть после тяжелого дня в баре, с хорошей винной картой.
В центре находится один из красивейших парков города "Зеленый остров", а также множество кафе и памятников.
Марио
Отель, расположенный в городе Черкесск. К услугам гостей бар, а также ресторан, где подают блюда европейской кухни. Гости могут обратиться к сотрудникам круглосуточной стойки регистрации, воспользоваться трансфером от/до аэропорта или доставкой еды и напитков, а также подключиться к бесплатному Wi-Fi. В номерах есть письменный стол, мини-бар и чайник, а также биде и бесплатные туалетно-косметические принадлежности
Старый замок
Отель «Старый замок» с баром и террасой расположен в Черкесске.
К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi.
Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Гости могут забронировать семейные номера.
Во всех номерах отеля имеются гостиный уголок, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната с халатами и душем.
Кроме того, в некоторых номерах отеля STARY ZAMOK «Черкесск» есть балкон.
В каждом номере предоставляются чайник, полотенца и постельное белье.
В отеле «STARY ZAMOK Черкесск» подают континентальный завтрак.
Город Невинномысск находится в 46 км от отеля.
Расстояние от отеля «STARY ZAMOK Черкесск» до аэропорта Минеральные Воды составляет 83 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице по маршруту
- Питание по программе тура: 1 ужин, 4 обеда, 4 завтрака
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура
- Мастер-классы по программе тура
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Дополнительные факультативные экскурсии
- Питание, не включенное в программу тура: ужины
- Конная прогулка
- Курортный сбор - 100 руб. /чел. /сутки
- Индивидуальные трансферы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно одеваете для пеших прогулок и отдыха.
Убедитесь, что вы взяли:
- теплую кофту;
- непродуваемую и непромокаемую куртку;
- 2 пары обуви:
- пара легкой спортивной обуви;
- пара непромокаемой обуви (кроссовки);
- рубашки/кофты с длинными и короткими рукавами;
- легкие брюки;
- солнцезащитные очки;
- сланцы;
- кепка для защиты головы от солнца;
- нарядную одежду, если вы захотите пойти в ресторан или концерт в городе;
- фотоаппарат.
Вам также необходимо взять с собой:
- полис ОМС;
- индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний.
Как организована встреча?
Прибытие до 10:00 в а/п г. Минеральные воды, ж/д вокзал г. Невинномысск.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли программа меняться?
Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий и заменять их равнозначными, заменять объекты размещения по программе на альтернативные варианты.
Стоимость дополнительных расходов по маршруту может меняться в зависимости от сезона.