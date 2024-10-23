Пансионат «Энергетик» находится в поселке Архыз на левом берегу реки Большой Зеленчук. Если Вы ищете спокойствия и умиротворения, то это именно то, что нужно! К Вашим услугам: сауна, тренажерный зал, кедровая бочка, бильярдный зал, настольный теннис, танцевальный зал.

Номерной фонд гостиницы составляют светлые номера со всеми необходимыми удобствами.

Питание организовано в кафе, завтрак входит в стоимость номера, а обед и ужин можно заказать по меню. На территории находится беседка, где можно самостоятельно пожарить шашлык.

Маленькие гости могут проводить время на детской площадке. Для тех, кто приехал на своем автомобиле предусмотрена автостоянка.