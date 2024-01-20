Пройти по главным местам наукограда и заповедника советского модернизма
Наукоград, где практически посреди леса работают десятки НИИ. Эпицентр открытий и, внезапно, архитектурный заповедник. Такой вы увидите Черноголовку — а мы поможем узнать её со всех сторон.
Расшифруем планировку научного городка, покажем места, идеальные для написания диссертации или докторской. И вместе услышим её голос и прикоснёмся к научному наследию — буквально!
Расшифруем планировку научного городка, покажем места, идеальные для написания диссертации или докторской. И вместе услышим её голос и прикоснёмся к научному наследию — буквально!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Мы с коллегами живём в Черноголовке более 20 лет: интерес к родному городу сподвиг нас на создание своего краеведческого клуба. Будем рады поделиться интересными фактами о науке, истории и архитектуре. Для нас, коренных жительниц наукограда, эти темы нечто само собой разумеющееся. Постараемся вас удивить!
Некоторые из тем экскурсии:
- история создания наукограда, заложенного в 40 км от Москвы
- проектирование и строительство Черноголовки
- отличие Черноголовки от других населённых пунктов Подмосковья и наукоградов
- архитектурные особенности нашего города
- становление науки в городе и на градообразующих предприятиях
- судьбы людей, которые прославили Черноголовку и вложили душу в её развитие
Вы увидите:
- лучшие панорамы города, представляющие вехи развития наукограда с 60-х годов 20 века по настоящее время
- памятники, символы, арт-объекты, детали города, ставшие его визитными карточками
- значимые объекты социально-культурной сферы и научные институты
- лесопарковую зону города, тщательно спланированную с учётом подбора насаждений
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Продолжительность пешеходного маршрута около 3 км
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в городе Черноголовка, Московская область
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна — ваша команда гидов в Черноголовке
Мы — выпускницы Лаборатории краеведения 2023 года, совместного проекта Школы гида «Глазами инженера», Центра поддержки и развития современного искусства и Центра городского развития (Черноголовка). Жительницы наукограда со стажем 20+. А ещё — люди, неравнодушные к истории, образованию, молодёжи и науке нашего города.
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