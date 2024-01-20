Черноголовка: научная и популярная
Индивидуальная экскурсия в Черноголовке

Пройти по главным местам наукограда и заповедника советского модернизма

Наукоград, где практически посреди леса работают десятки НИИ. Эпицентр открытий и, внезапно, архитектурный заповедник. Такой вы увидите Черноголовку — а мы поможем узнать её со всех сторон.

Расшифруем планировку научного городка, покажем места, идеальные для написания диссертации или докторской. И вместе услышим её голос и прикоснёмся к научному наследию — буквально!
Черноголовка: научная и популярная
Черноголовка: научная и популярная
Черноголовка: научная и популярная
Черноголовка: научная и популярная
Черноголовка: научная и популярная
Черноголовка: научная и популярная
Черноголовка: научная и популярная
Черноголовка: научная и популярная
Ближайшие даты:
20
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янв
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янв
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Описание

Что вас ожидает

Мы с коллегами живём в Черноголовке более 20 лет: интерес к родному городу сподвиг нас на создание своего краеведческого клуба. Будем рады поделиться интересными фактами о науке, истории и архитектуре. Для нас, коренных жительниц наукограда, эти темы нечто само собой разумеющееся. Постараемся вас удивить!

Некоторые из тем экскурсии:

  • история создания наукограда, заложенного в 40 км от Москвы
  • проектирование и строительство Черноголовки
  • отличие Черноголовки от других населённых пунктов Подмосковья и наукоградов
  • архитектурные особенности нашего города
  • становление науки в городе и на градообразующих предприятиях
  • судьбы людей, которые прославили Черноголовку и вложили душу в её развитие

Вы увидите:

  • лучшие панорамы города, представляющие вехи развития наукограда с 60-х годов 20 века по настоящее время
  • памятники, символы, арт-объекты, детали города, ставшие его визитными карточками
  • значимые объекты социально-культурной сферы и научные институты
  • лесопарковую зону города, тщательно спланированную с учётом подбора насаждений

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Продолжительность пешеходного маршрута около 3 км

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в городе Черноголовка, Московская область
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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