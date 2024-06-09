Большинство учёных и организаторов наукограда — мужчины, но без женщин он никогда не стал бы таким, каким вы его увидите.
Кто они, нёсшие на своих плечах бремя эмоционального комфорта пассионариев, которые
Кто они, нёсшие на своих плечах бремя эмоционального комфорта пассионариев, которые
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы посмотрите на историю города глазами той женщины, что жила здесь двести лет назад, и той, что приехала сюда прошлой осенью. Мы прогуляемся маршрутами, которыми ходили они, и поговорим о том, как работали, творили и отдыхали душой эти женщины, мифические и реальные.
Вы увидите:
- То самое градообразующее научное учреждение — в народе «Химфизика»
- Арт-объекты, вдохновлённые наукой
- Экспериментальную школу
- Творение женщины-архитектора, которая как нельзя лучше знала, как обустроить быт
Вы узнаете:
- Как трудно быть женой князя
- Почему мужчины деревни Черноголовка берегли нежность своих рук
- Как на хрупких женских плечах стояла вся экспериментальная и расчётная работа наукограда
- Как вдохновить художника на создание портрета всего мира
Авторы экскурсии — выпускницы Лаборатории краеведения Елена Мартьянова, Ульяна Андриевская и Александра Грядунова.
Организационные детали
- За 2 часа мы пройдём около 3,6 км
- В середине маршрута нас ждёт кофейный перерыв в молодёжном пространстве «Восход»
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У автовокзала Черноголовки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Черноголовке
Провела экскурсии для 33 туристов
Я научный сотрудник Института химической физики, живу в Черноголовке уже 10 лет, поэтому о наукограде могу рассказать полно и точно. Очень люблю историю, искусство, настольные игры и квесты, поэтому легко расскажу о science-art (искусстве, вдохновлённом наукой), стрит-арте, истории наукограда, а для детей проведу весёлый и увлекательный квест.Задать вопрос
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