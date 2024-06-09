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читать дальше строили город и продвигали науку? Какие перипетии судьбы привели их на болота, превратившиеся в передовой исследовательский центр? Какие объекты и проекты возникли благодаря им? Об этом — на авторской экскурсии по Черноголовке.

Большинство учёных и организаторов наукограда — мужчины, но без женщин он никогда не стал бы таким, каким вы его увидите.Кто они, нёсшие на своих плечах бремя эмоционального комфорта пассионариев, которые