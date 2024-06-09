Силы нежные: женский взгляд на историю Черноголовки

Осознать роль женщин в развитии города, пронизанного духом созиданий и научных открытий
Большинство учёных и организаторов наукограда — мужчины, но без женщин он никогда не стал бы таким, каким вы его увидите.

Кто они, нёсшие на своих плечах бремя эмоционального комфорта пассионариев, которые
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строили город и продвигали науку? Какие перипетии судьбы привели их на болота, превратившиеся в передовой исследовательский центр? Какие объекты и проекты возникли благодаря им? Об этом — на авторской экскурсии по Черноголовке.

Силы нежные: женский взгляд на историю Черноголовки
Силы нежные: женский взгляд на историю Черноголовки
Силы нежные: женский взгляд на историю Черноголовки
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы посмотрите на историю города глазами той женщины, что жила здесь двести лет назад, и той, что приехала сюда прошлой осенью. Мы прогуляемся маршрутами, которыми ходили они, и поговорим о том, как работали, творили и отдыхали душой эти женщины, мифические и реальные.

Вы увидите:

  • То самое градообразующее научное учреждение — в народе «Химфизика»
  • Арт-объекты, вдохновлённые наукой
  • Экспериментальную школу
  • Творение женщины-архитектора, которая как нельзя лучше знала, как обустроить быт

Вы узнаете:

  • Как трудно быть женой князя
  • Почему мужчины деревни Черноголовка берегли нежность своих рук
  • Как на хрупких женских плечах стояла вся экспериментальная и расчётная работа наукограда
  • Как вдохновить художника на создание портрета всего мира

Авторы экскурсии — выпускницы Лаборатории краеведения Елена Мартьянова, Ульяна Андриевская и Александра Грядунова.

Организационные детали

  • За 2 часа мы пройдём около 3,6 км
  • В середине маршрута нас ждёт кофейный перерыв в молодёжном пространстве «Восход»

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У автовокзала Черноголовки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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