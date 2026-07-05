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в таком небольшом городе собрано целых 6 действующих институтов!!! И люди здесь невероятно живые, с огненным взглядом, огоньком в глазах!!! Даже сегодня при таком морозе и ветре, уходит не хотелось. 2 часа пролетело незаметно. Мне есть с чем сравнить, так как на таких мероприятиях частенько бываем. Обязательно приедем летом ещё и пройдем остальные экскурсии. После возвращения домой с мужем долго еще обсуждали тему водородных заправок. Ребенок-подросток, тоже в восторге от такой подачи информации о Черноголовке. А многие родители не по наслышке знают, как тяжело в наше время их увлечь! Сказала, чтобы летом ее с собой взяли.