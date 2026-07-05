Индивидуальная
до 10 чел.
Наука зажигает искусство: экскурсия в Черноголовке
Увидеть памятник чёрной дыре и понять, как связаны сингулярность и славки-черноголовки
Начало: В районе проспекта Академика Семёнова
17 авг в 16:00
18 авг в 16:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Силы нежные: женский взгляд на историю Черноголовки
Осознать роль женщин в развитии города, пронизанного духом созиданий и научных открытий
Начало: У автовокзала Черноголовки
17 авг в 16:00
18 авг в 16:00
от 7000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Треккинг по Мещёрскому лесу в окрестностях Черноголовки
Пешком или на лыжах
Начало: В центре Черноголовки
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Наукоград Черноголовка: гуляем и фотографируем
Найти такие места, где хочется пощёлкать камерой
Начало: На площади Ф.И. Дубовицкого
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Черноголовкой: наука зажигает город
Прогуляться по креативной «теплице», которую создали для физиков и химиков
Начало: На площади Дубовицкого
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Впечатления от прогулки по лесным тропам отличное! Довольны и взрослые, и дети. Важно: перед экскурсией наш гид была всегда на
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А
Большое спасибо Елене за уделённое нам время! Очень эрудированный и обаятельный экскурсовод, любящий своё дело. Всем рекомендую, кто хочет с пользой и удовольствием провести время в наукограде Черноголовка.
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Это невероятная экскурсия, настоящее путешествие по Черноголовке! Огромное спасибо Елене за такой живой рассказ о городе. Даже не знала, что
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Г
Огромное спасибо и 🍀, Елене! За её увлеченность и стремление поделиться своими знаниями, теплотой и любовью к месту где она
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О
Спасибо большое за интересную экскурсию! Когда ехали, были сомнения, но Елена очень увлекательно рассказывала о необычных фактах про Черноголовку, два часа пролетели незаметно. Обязательно вернемся еще в этот город!
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Спасибо Елене за очень интересную экскурсию по Черноголовке! Во время экскурсии мы обошли все основные достопримечательности, Елена много рассказала о
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Л
Очень много интересного, научные факты, история городка, муралы.
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Е
Мы всей семьёй решили ближе познакомиться с Черноголовкой и выбрали экскурсию "Черноголовка - столица science-art". Елена, наш экскурсовод, с воодушевлением
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О
Нам очень понравилась экскурсия (5 взрослых). Интересно, занимательно, нескучно. Открыли для себя Черноголовку в лучшем виде. После экскурсии рекомендуем посетить кафе "Семёнов", стильное и вкусное.
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П
Очень приятная, такая домашняя экскурсия получилась. Черноголовка-городок, который не похож на населенные пункты вокруг. Здесь десятилетиями создавалось Чудо в науке,
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Всего 15 отзывов в Черноголовке
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Ответы на вопросы от путешественников по Черноголовке
Самые популярные экскурсии в Черноголовке
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Сколько стоит экскурсия по Черноголовке в августе 2026
Сейчас в Черноголовке можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 5000 до 7000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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