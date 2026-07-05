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Экскурсии в Черноголовке

Найдено 5 экскурсий в Черноголовке, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Наука зажигает искусство: экскурсия в Черноголовке
Пешая
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Наука зажигает искусство: экскурсия в Черноголовке
Увидеть памятник чёрной дыре и понять, как связаны сингулярность и славки-черноголовки
Начало: В районе проспекта Академика Семёнова
17 авг в 16:00
18 авг в 16:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Силы нежные: женский взгляд на историю Черноголовки
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Силы нежные: женский взгляд на историю Черноголовки
Осознать роль женщин в развитии города, пронизанного духом созиданий и научных открытий
Начало: У автовокзала Черноголовки
17 авг в 16:00
18 авг в 16:00
от 7000 ₽ за всё до 10 чел.
Треккинг по Мещёрскому лесу в окрестностях Черноголовки
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Треккинг по Мещёрскому лесу в окрестностях Черноголовки
Пешком или на лыжах
Начало: В центре Черноголовки
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Наукоград Черноголовка: гуляем и фотографируем
Пешая
3 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Наукоград Черноголовка: гуляем и фотографируем
Найти такие места, где хочется пощёлкать камерой
Начало: На площади Ф.И. Дубовицкого
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомство с Черноголовкой: наука зажигает город
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Черноголовкой: наука зажигает город
Прогуляться по креативной «теплице», которую создали для физиков и химиков
Начало: На площади Дубовицкого
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Андрей
Треккинг по Мещёрскому лесу в окрестностях Черноголовки
Впечатления от прогулки по лесным тропам отличное! Довольны и взрослые, и дети. Важно: перед экскурсией наш гид была всегда на
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связи, это позволило скорректировать время встречи и уточнить про одежду и обувь (всё из-за дождливой погоды). В итоге все получили удовольствие. Спасибо!

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А
Наука зажигает искусство: экскурсия в Черноголовке
Большое спасибо Елене за уделённое нам время! Очень эрудированный и обаятельный экскурсовод, любящий своё дело. Всем рекомендую, кто хочет с пользой и удовольствием провести время в наукограде Черноголовка.
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Юлия
Наука зажигает искусство: экскурсия в Черноголовке
Это невероятная экскурсия, настоящее путешествие по Черноголовке! Огромное спасибо Елене за такой живой рассказ о городе. Даже не знала, что
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в таком небольшом городе собрано целых 6 действующих институтов!!! И люди здесь невероятно живые, с огненным взглядом, огоньком в глазах!!! Даже сегодня при таком морозе и ветре, уходит не хотелось. 2 часа пролетело незаметно. Мне есть с чем сравнить, так как на таких мероприятиях частенько бываем. Обязательно приедем летом ещё и пройдем остальные экскурсии. После возвращения домой с мужем долго еще обсуждали тему водородных заправок. Ребенок-подросток, тоже в восторге от такой подачи информации о Черноголовке. А многие родители не по наслышке знают, как тяжело в наше время их увлечь! Сказала, чтобы летом ее с собой взяли.

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Г
Наука зажигает искусство: экскурсия в Черноголовке
Огромное спасибо и 🍀, Елене! За её увлеченность и стремление поделиться своими знаниями, теплотой и любовью к месту где она
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живёт и работает! Замечательно, что есть такие энтузиасты искренне любящие свою дело и свой город!
А главное, что мы узнали много интересного для себя!))
Рекомендуем родителям подростков 🙂

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О
Наука зажигает искусство: экскурсия в Черноголовке
Спасибо большое за интересную экскурсию! Когда ехали, были сомнения, но Елена очень увлекательно рассказывала о необычных фактах про Черноголовку, два часа пролетели незаметно. Обязательно вернемся еще в этот город!
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Савва
Силы нежные: женский взгляд на историю Черноголовки
Спасибо Елене за очень интересную экскурсию по Черноголовке! Во время экскурсии мы обошли все основные достопримечательности, Елена много рассказала о
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том каким город был, когда он только зарождался, и чем живет сегодня. В рассказе был сделан достаточно весомый акцент на участие женщин в развитии и жизни города, упомянуты детали и факты, которые сложно найти или на которые часто не обращают внимание. Очень сильно рекомендую экскурсию!

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Л
Наука зажигает искусство: экскурсия в Черноголовке
Очень много интересного, научные факты, история городка, муралы.
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Е
Наука зажигает искусство: экскурсия в Черноголовке
Мы всей семьёй решили ближе познакомиться с Черноголовкой и выбрали экскурсию "Черноголовка - столица science-art". Елена, наш экскурсовод, с воодушевлением
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и любовью рассказывала о городе, его истории, взаимосвязи науки и искусства, и о том, какой смысл сокрыт в муралах. Два часа пролетели незаметно, жаль было расходиться. Летом обязательно продолжим знакомство с городом вместе с Еленой.

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О
Наука зажигает искусство: экскурсия в Черноголовке
Нам очень понравилась экскурсия (5 взрослых). Интересно, занимательно, нескучно. Открыли для себя Черноголовку в лучшем виде. После экскурсии рекомендуем посетить кафе "Семёнов", стильное и вкусное.
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П
Наука зажигает искусство: экскурсия в Черноголовке
Очень приятная, такая домашняя экскурсия получилась. Черноголовка-городок, который не похож на населенные пункты вокруг. Здесь десятилетиями создавалось Чудо в науке,
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люди, рожденные для особых целей, кропотливо искали закономерности, связывая теорию с практикой. 7 Институтов в составе научного центра РАН на территории города - такое на востоке Подмосковья вы точно не найдете!
Экскурсовод Елена крайне приятная девушка, научный сотрудник, которая бонусом к экскурсии готова отвечать на все вопросы о науке и городке, который хорошо знает. Мы попросили провести нашу прогулку на машине (в виду погодных условий), в рабочий день вечером и нашли с ней удобное решение. Все объекты подсвечиваются, ухожены, если угадаете с метеорологическими условиями, то получите не только пищу для ума, но и пользу для здоровья, прогуливаясь по тихим тропинкам научного городка. Спасибо, Елена! Ждем Ваших новых экскурсий!

Очень приятная, такая домашняя экскурсия получилась. Черноголовка-городок, который не похож на населенные пункты вокруг. Здесь десятилетиями
Очень приятная, такая домашняя экскурсия получилась. Черноголовка-городок, который не похож на населенные пункты вокруг. Здесь десятилетиями
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Всего 15 отзывов в Черноголовке

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Ответы на вопросы от путешественников по Черноголовке

Самые популярные экскурсии в Черноголовке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Наука зажигает искусство: экскурсия в Черноголовке;
  2. Силы нежные: женский взгляд на историю Черноголовки;
  3. Треккинг по Мещёрскому лесу в окрестностях Черноголовки;
  4. Наукоград Черноголовка: гуляем и фотографируем;
  5. Знакомство с Черноголовкой: наука зажигает город.
Сколько стоит экскурсия по Черноголовке в августе 2026
Сейчас в Черноголовке можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 5000 до 7000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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