Черноголовка - столица science-art

Увидеть памятник чёрной дыре и понять, как связаны сингулярность и халат

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Ответы на вопросы
Прогуливаясь по улицам Черноголовки, вы расшифруете арт-объекты, вдохновлённые наукой. Узнаете, почему именно в этом городе стоит памятник чёрной дыре.

Разберётесь, как можно лепить из ферромагнитной жидкости, и выясните, как рисуют бактерии и поют лабораторные мыши. А ещё поймёте, как художники предсказывают будущее науки.
Черноголовка - столица science-art
Черноголовка - столица science-art
Черноголовка - столица science-art
Черноголовка - столица science-art
Черноголовка - столица science-art
Черноголовка - столица science-art
Черноголовка - столица science-art
Ближайшие даты:
18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Вы разберётесь, как наука вдохновляет художников на создание порой пророческих арт-объектов, и увидите эти самые объекты воочию
  • Узнаете, что такое сингулярность и при чём здесь халат
  • Увидите птиц, попавших в гравитационное поле чёрной дыры
  • Поймёте, как подводят солнечные часы
  • Рассмотрите живописную летопись наукограда
  • Выясните, что кодируют солнце и реторта на барельефе «Химическая физика»
  • И многое другое!

В конце экскурсии вас ждёт эксклюзивный тематический мини-подарок.

Организационные детали

За 2 часа прогулки мы пройдём около 5 км.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе проспекта Академика Семёнова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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