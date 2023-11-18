Увидеть памятник чёрной дыре и понять, как связаны сингулярность и халат
Прогуливаясь по улицам Черноголовки, вы расшифруете арт-объекты, вдохновлённые наукой. Узнаете, почему именно в этом городе стоит памятник чёрной дыре.
Разберётесь, как можно лепить из ферромагнитной жидкости, и выясните, как рисуют бактерии и поют лабораторные мыши. А ещё поймёте, как художники предсказывают будущее науки.
Разберётесь, как можно лепить из ферромагнитной жидкости, и выясните, как рисуют бактерии и поют лабораторные мыши. А ещё поймёте, как художники предсказывают будущее науки.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Вы разберётесь, как наука вдохновляет художников на создание порой пророческих арт-объектов, и увидите эти самые объекты воочию
- Узнаете, что такое сингулярность и при чём здесь халат
- Увидите птиц, попавших в гравитационное поле чёрной дыры
- Поймёте, как подводят солнечные часы
- Рассмотрите живописную летопись наукограда
- Выясните, что кодируют солнце и реторта на барельефе «Химическая физика»
- И многое другое!
В конце экскурсии вас ждёт эксклюзивный тематический мини-подарок.
Организационные детали
За 2 часа прогулки мы пройдём около 5 км.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе проспекта Академика Семёнова
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Черноголовке
Я научный сотрудник Института химической физики, живу в Черноголовке уже 10 лет, поэтому о наукограде могу рассказать полно и точно. Очень люблю историю, искусство, настольные игры и квесты, поэтому легко расскажу о science-art (искусстве, вдохновлённом наукой), стрит-арте, истории наукограда, а для детей проведу весёлый и увлекательный квест.