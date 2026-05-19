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Наука зажигает искусство: экскурсия в Черноголовке

Увидеть памятник чёрной дыре и понять, как связаны сингулярность и славки-черноголовки
Прогуливаясь по улицам Черноголовки, вы расшифруете арт-объекты, вдохновлённые наукой. Узнаете, почему именно в этом городе стоит памятник чёрной дыре.

Разберётесь, как можно лепить из ферромагнитной жидкости и как художники предсказывают будущее науки. И выясните, как рисуют бактерии и поют лабораторные мыши.
5
13 отзывов
Наука зажигает искусство: экскурсия в Черноголовке
Наука зажигает искусство: экскурсия в Черноголовке
Наука зажигает искусство: экскурсия в Черноголовке

Описание экскурсии

  • Вы разберётесь, как наука вдохновляет художников на создание порой пророческих арт-объектов, и увидите эти самые объекты воочию
  • Послушаете аромат города науки от ольфакторного художника Мая Стерлеговых
  • Прикоснётесь к картине, созданной взрывом, и увидите нарисованный свежеиспечёнными нанотрубками символ города науки — аттрактор
  • Поразитесь красоте солнечной батареи, оказавшись внутри неё
  • Узнаете, что такое сингулярность и при чём здесь халат
  • Увидите птиц, попавших в гравитационное поле чёрной дыры
  • Рассмотрите живописную летопись наукограда
  • Выясните, что кодируют солнце и реторта на барельефе «Химическая физика»
  • И многое другое!

В конце экскурсии вас ждёт эксклюзивный тематический мини-подарок.

Организационные детали

За 2 часа прогулки мы пройдём около 5 км.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе проспекта Академика Семёнова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Черноголовке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 72 туристов
Я научный сотрудник Института химической физики, живу в Черноголовке уже 10 лет, поэтому о наукограде могу рассказать полно и точно. Очень люблю историю, искусство, настольные игры и квесты, поэтому легко расскажу о science-art (искусстве, вдохновлённом наукой), стрит-арте, истории наукограда, а для детей проведу весёлый и увлекательный квест.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
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1
А
Большое спасибо Елене за уделённое нам время! Очень эрудированный и обаятельный экскурсовод, любящий своё дело. Всем рекомендую, кто хочет с пользой и удовольствием провести время в наукограде Черноголовка.
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Юлия
Это невероятная экскурсия, настоящее путешествие по Черноголовке! Огромное спасибо Елене за такой живой рассказ о городе. Даже не знала, что в таком небольшом городе собрано целых 6 действующих институтов!!! И
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люди здесь невероятно живые, с огненным взглядом, огоньком в глазах!!! Даже сегодня при таком морозе и ветре, уходит не хотелось. 2 часа пролетело незаметно. Мне есть с чем сравнить, так как на таких мероприятиях частенько бываем. Обязательно приедем летом ещё и пройдем остальные экскурсии. После возвращения домой с мужем долго еще обсуждали тему водородных заправок. Ребенок-подросток, тоже в восторге от такой подачи информации о Черноголовке. А многие родители не по наслышке знают, как тяжело в наше время их увлечь! Сказала, чтобы летом ее с собой взяли.

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Алена
Пусть нам предстояло исследовать science-art в заснеженных пейзажах и пройти несколько километров пешком, это была очень увлекательная, энергичная, позитивная экскурсия благодаря гиду Елене!

Елена - научный сотрудник, прекрасный рассказчик, умеет заинтересовать
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и донести даже самую сложные вещи просто и легко, интересно будет всем. Рекомендую экскурсию всем: местным жителям, гостям наукограда, детям и взрослым. Даже если вы мало изучали разные области естествознания, вы точно поймете что такое сингулярность:)
Спасибо за приятные подарочки после экскурсии, это очень ценно!

Пусть нам предстояло исследовать science-art в заснеженных пейзажах и пройти несколько километров пешком, это была очень
Пусть нам предстояло исследовать science-art в заснеженных пейзажах и пройти несколько километров пешком, это была очень
Пусть нам предстояло исследовать science-art в заснеженных пейзажах и пройти несколько километров пешком, это была очень
Пусть нам предстояло исследовать science-art в заснеженных пейзажах и пройти несколько километров пешком, это была очень
Пусть нам предстояло исследовать science-art в заснеженных пейзажах и пройти несколько километров пешком, это была очень
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П
Очень приятная, такая домашняя экскурсия получилась. Черноголовка-городок, который не похож на населенные пункты вокруг. Здесь десятилетиями создавалось Чудо в науке, люди, рожденные для особых целей, кропотливо искали закономерности, связывая теорию
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с практикой. 7 Институтов в составе научного центра РАН на территории города - такое на востоке Подмосковья вы точно не найдете!
Экскурсовод Елена крайне приятная девушка, научный сотрудник, которая бонусом к экскурсии готова отвечать на все вопросы о науке и городке, который хорошо знает. Мы попросили провести нашу прогулку на машине (в виду погодных условий), в рабочий день вечером и нашли с ней удобное решение. Все объекты подсвечиваются, ухожены, если угадаете с метеорологическими условиями, то получите не только пищу для ума, но и пользу для здоровья, прогуливаясь по тихим тропинкам научного городка. Спасибо, Елена! Ждем Ваших новых экскурсий!

Очень приятная, такая домашняя экскурсия получилась. Черноголовка-городок, который не похож на населенные пункты вокруг. Здесь десятилетиями
Очень приятная, такая домашняя экскурсия получилась. Черноголовка-городок, который не похож на населенные пункты вокруг. Здесь десятилетиями
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Н
Посетили сегодня очень необычную экскурсию в Черноголовке про науку в искусстве. Вроде бы не один раз бывали в этом городе, но никогда на него не смотрели под этим уголом. Всю
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славу города забирают "Напитки из Черноголовки", а о том что в этом городе 7 научных институтов знают только местные жители.
Елена - крутейший гид, влюблённый в свою дело! Мы удивились, что посредством искусства можно изобразить сингулярность, диффузию, цепочки ДНК и это может быть так залипательно.
Здесь будет интересно как школьникам, так и взрослым с пытливым умом. Лена найдет подход к каждому))
Если будете рядом, советую провести время с пользой. Уверена, что вам, как и нам, понравится абсолютно все!

Посетили сегодня очень необычную экскурсию в Черноголовке про науку в искусстве. Вроде бы не один раз
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Евгений
Сегодня побывал на чудесной экскурсии по Черноголовке с гидом Еленой. Это чистый восторг! Вроде бы, я не раз посещал этот город, но сегодня он открылся для меня с новой стороны!
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Science-Art? Really? Yeah, baby!
Уверен, что даже местные жители, гуляя по широким, спокойным улицам, не догадываются о предыстории арт-объектов своего города! Спасибо Елене за просвещение, приятную прогулку и отличное настроение!
В индивидуальных экскурсиях самое важное - то гид! Любой объект, город, выставку можно представить под разным углом. Иной раз бывает такое, что с экскурсии хочется сбежать как можно скорее. Тут - совершенно противоположная ситуация. Хочется задавать вопросы, погружаться в тему, кайфовать об общения! Елена преподнесла свой город под таким аппетитным соусом, что на короткий миг я задумался: а не переехать ли жить в Черноголовку?
В общем, если сомневаетесь - отбросьте всякие сомнения и отвлекитесь от суеты и сгоняйте в ЧГ!

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