Прогуливаясь по улицам Черноголовки, вы расшифруете арт-объекты, вдохновлённые наукой. Узнаете, почему именно в этом городе стоит памятник чёрной дыре.
Разберётесь, как можно лепить из ферромагнитной жидкости и как художники предсказывают будущее науки. И выясните, как рисуют бактерии и поют лабораторные мыши.
Разберётесь, как можно лепить из ферромагнитной жидкости и как художники предсказывают будущее науки. И выясните, как рисуют бактерии и поют лабораторные мыши.
Описание экскурсии
- Вы разберётесь, как наука вдохновляет художников на создание порой пророческих арт-объектов, и увидите эти самые объекты воочию
- Послушаете аромат города науки от ольфакторного художника Мая Стерлеговых
- Прикоснётесь к картине, созданной взрывом, и увидите нарисованный свежеиспечёнными нанотрубками символ города науки — аттрактор
- Поразитесь красоте солнечной батареи, оказавшись внутри неё
- Узнаете, что такое сингулярность и при чём здесь халат
- Увидите птиц, попавших в гравитационное поле чёрной дыры
- Рассмотрите живописную летопись наукограда
- Выясните, что кодируют солнце и реторта на барельефе «Химическая физика»
- И многое другое!
В конце экскурсии вас ждёт эксклюзивный тематический мини-подарок.
Организационные детали
За 2 часа прогулки мы пройдём около 5 км.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе проспекта Академика Семёнова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Черноголовке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 72 туристов
Я научный сотрудник Института химической физики, живу в Черноголовке уже 10 лет, поэтому о наукограде могу рассказать полно и точно. Очень люблю историю, искусство, настольные игры и квесты, поэтому легко расскажу о science-art (искусстве, вдохновлённом наукой), стрит-арте, истории наукограда, а для детей проведу весёлый и увлекательный квест.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Большое спасибо Елене за уделённое нам время! Очень эрудированный и обаятельный экскурсовод, любящий своё дело. Всем рекомендую, кто хочет с пользой и удовольствием провести время в наукограде Черноголовка.
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Это невероятная экскурсия, настоящее путешествие по Черноголовке! Огромное спасибо Елене за такой живой рассказ о городе. Даже не знала, что в таком небольшом городе собрано целых 6 действующих институтов!!! И
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Пусть нам предстояло исследовать science-art в заснеженных пейзажах и пройти несколько километров пешком, это была очень увлекательная, энергичная, позитивная экскурсия благодаря гиду Елене!
Елена - научный сотрудник, прекрасный рассказчик, умеет заинтересовать
Елена - научный сотрудник, прекрасный рассказчик, умеет заинтересовать
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П
Очень приятная, такая домашняя экскурсия получилась. Черноголовка-городок, который не похож на населенные пункты вокруг. Здесь десятилетиями создавалось Чудо в науке, люди, рожденные для особых целей, кропотливо искали закономерности, связывая теорию
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Н
Посетили сегодня очень необычную экскурсию в Черноголовке про науку в искусстве. Вроде бы не один раз бывали в этом городе, но никогда на него не смотрели под этим уголом. Всю
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Сегодня побывал на чудесной экскурсии по Черноголовке с гидом Еленой. Это чистый восторг! Вроде бы, я не раз посещал этот город, но сегодня он открылся для меня с новой стороны!
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