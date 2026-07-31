Маршрут нашей экскурсии будет проходить по площади Ленина и ее периметру. Сейчас площадь — это центра города, его «сердце». Все городские праздники от масленицы и Сагаалган до военных парадов проходят именно здесь.
История площади насчитывает три века и неразрывно связана с самыми важными моментами истории города Чита и Забайкальского края.
История площади насчитывает три века и неразрывно связана с самыми важными моментами истории города Чита и Забайкальского края.
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Все перипетии истории Читы и Забайкальского края отразились в архитектуре города — самая большая концентрация архитектурного разнообразия сосредоточена на центральной площади города, которая сейчас носит имя Владимира Ильича Ленина. Здесь соседствуют провинциальный модерн и сталинский ампир, купеческие дома и советские высотки. Даже в смене названий площади слышится отголосок эпох, смена направлений власти от религиозной до светской. Маршрут нашей экскурсии будет проходить в кварталах между улицами Ленина (Большая), Бутина (Софийская), Чайковского (Зейская), Ленинградская (Корейская), Лермонтова (Аргунская). Важно:
Экскурсия пешеходная, поэтому обязательно надевайте удобную обувь и одежду по сезону, а также возьмите головной убор и зонт по необходимости.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятнику В.И. Ленину
- Деревянное здание Главпочтамта
- Доходный дом купца Полутова
- Первый кинотеатр Родина
- Миссионерское училище
- Управление ЗабЖД
- Штаб ЗабВо
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина, около памятника Ленину
Завершение: Площадь Ленина, около фонтана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Мне ОЧЕНЬ понравилась экскурсия. Анна - НАСТОЯЩИЙ профессионал. Много знает, умеет поддержать почти любую тему. Столько любви к родному городу. Спасибо огромное!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Читы
2000 ₽ за экскурсию