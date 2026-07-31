Что вас ожидает: Все перипетии истории Читы и Забайкальского края отразились в архитектуре города — самая большая концентрация архитектурного разнообразия сосредоточена на центральной площади города, которая сейчас носит имя Владимира Ильича Ленина. Здесь соседствуют провинциальный модерн и сталинский ампир, купеческие дома и советские высотки. Даже в смене названий площади слышится отголосок эпох, смена направлений власти от религиозной до светской. Маршрут нашей экскурсии будет проходить в кварталах между улицами Ленина (Большая), Бутина (Софийская), Чайковского (Зейская), Ленинградская (Корейская), Лермонтова (Аргунская). Важно:

Экскурсия пешеходная, поэтому обязательно надевайте удобную обувь и одежду по сезону, а также возьмите головной убор и зонт по необходимости.