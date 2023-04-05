Все перипетии истории Читы и Забайкальского края отразились в архитектуре города, такая концентрация этой разнообразной архитектуры находится на центральной площади города и вокруг нее, которая сейчас носит имя Владимира Ильича Ленина. Здесь соседствую провинциальный модерн и сталинский ампир, купеческие дома и советские высотки. Даже в смене названий площади слышится отголосок эпох, смена направлений власти, от религиозной до светской.

Маршрут нашей экскурсии будет проходить в кварталах между улицами Ленина (Большая), Бутина (Софийская), Чайковского (Зейская), Ленинградская (Корейская), Лермонтова (Аргунская).