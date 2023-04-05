Экскурсия по Чите: от Доходного дома купца Полутова до Миссионерского училища
Ближайшие даты:
5
апр
апр
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Памятнику Ленину В. И
- Деревянное здание Главпочтамт
- Доходный дом купца Полутова
- Первый кинотеатр Родина
- Миссионерское училище
- Управление ЗабЖД
- Штаб ЗабВо
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Все перипетии истории Читы и Забайкальского края отразились в архитектуре города, такая концентрация этой разнообразной архитектуры находится на центральной площади города и вокруг нее, которая сейчас носит имя Владимира Ильича Ленина. Здесь соседствую провинциальный модерн и сталинский ампир, купеческие дома и советские высотки. Даже в смене названий площади слышится отголосок эпох, смена направлений власти, от религиозной до светской.
Маршрут нашей экскурсии будет проходить в кварталах между улицами Ленина (Большая), Бутина (Софийская), Чайковского (Зейская), Ленинградская (Корейская), Лермонтова (Аргунская).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Еда и напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: площадь Ленина, около памятника ЛенинуЗавершение: площадь Ленина, около фонтана
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Экскурсия пешеходная
- Обязательно надевайте удобную обувь и одежду по сезону
- А также головной убор и зонт
- По необходимости
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии