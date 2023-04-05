Пешеходная экскурсия «Три века на одной площади»

Экскурсия по Чите: от Доходного дома купца Полутова до Миссионерского училища

Описание
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Пешеходная экскурсия «Три века на одной площади»
Пешеходная экскурсия «Три века на одной площади»
Пешеходная экскурсия «Три века на одной площади»
Пешеходная экскурсия «Три века на одной площади»
Пешеходная экскурсия «Три века на одной площади»
Пешеходная экскурсия «Три века на одной площади»
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Что вас ожидает:

  • Памятнику Ленину В. И
  • Деревянное здание Главпочтамт
  • Доходный дом купца Полутова
  • Первый кинотеатр Родина
  • Миссионерское училище
  • Управление ЗабЖД
  • Штаб ЗабВо
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Все перипетии истории Читы и Забайкальского края отразились в архитектуре города, такая концентрация этой разнообразной архитектуры находится на центральной площади города и вокруг нее, которая сейчас носит имя Владимира Ильича Ленина. Здесь соседствую провинциальный модерн и сталинский ампир, купеческие дома и советские высотки. Даже в смене названий площади слышится отголосок эпох, смена направлений власти, от религиозной до светской.
Маршрут нашей экскурсии будет проходить в кварталах между улицами Ленина (Большая), Бутина (Софийская), Чайковского (Зейская), Ленинградская (Корейская), Лермонтова (Аргунская).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: площадь Ленина, около памятника Ленину
Завершение: площадь Ленина, около фонтана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Экскурсия пешеходная
  • Обязательно надевайте удобную обувь и одежду по сезону
  • А также головной убор и зонт
  • По необходимости
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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