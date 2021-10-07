Отзыв на: По купеческим кварталам Читы О Ольга 5 Очень интересная, познавательная экскурсия. Всегда торопимся, бежим, не обращаем внимание на окружающее. Спасибо Анне, за интересную экскурсию, очень душевный профессиональный подход.

Отзыв на: Центр Читы: обзорная прогулка А Алексей 5 Великолепная экскурсия! С первых минут Марина так подстраивается под человека, что следующие 2 часа проходят как прогулка с другом, которого знаешь много лет! История города, зданий, людей преподносится в легкой и понятной форме, без читки зазубренного материала, обилия дат и цифр. Сразу становится понятно, что она не просто рассказывает материал, а реально любит свой город и живет этим. Легко поддерживает любые темы в рамках материала конечно) Желаю только успехов! Ну и конечно рекомендую!

Отзыв на: По купеческим кварталам Читы Г Галина 5 С удовольствием прогулялись с мужем по купеческим кварталам Читы. Желаю городу найти средства и привести все дома в достойный вид.

Отзыв на: По купеческим кварталам Читы Г Галина 5 В связи с тем что привычный отдых за границей, по понятным всем причинам, нам сейчас недоступен, решили с мужем поехать туда, куда ранее бы даже и не планировали. Чита… у знакомых недоуменные лица, вопрос в глазах… Чита… но почему? В этом городе даже посмотреть нечего… - только было и слышно. Чита. - Мы так решили))) и не пожалели! Великолепный город с удивительной энергетикой, дореволюционными постройками, историю и тайны которых нам поведала влюбленный в свой город и свою работу гид Анна, спасибо большое! Осталось неизгадимое впечатление о городе и его жителях!

Отзыв на: Центр Читы: обзорная прогулка А Анастасия 5 Потрясающая прогулка по центру Читы с невероятно интересными рассказами о истории, все легко усваивается и нет перегруза информации. Очень тёплое и приятное ощущение от общения