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Экскурсии в Чите

Найдено 10 экскурсий в Чите, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
По купеческим кварталам Читы
Пешая
2 часа
63 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
По купеческим кварталам Читы
Индивидуальная экскурсия по Чите: от Театральной площади до улицы Анохина, где вы узнаете о знаменитых жителях и архитектурных шедеврах города
Начало: На площади, около кинотеатра Удокан
18 авг в 11:00
19 авг в 11:00
от 2700 ₽ за всё до 3 чел.
Самое интересное в окрестностях Читы
На машине
7 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Самое интересное в окрестностях Читы
На внедорожнике отправляйтесь в удивительное путешествие по окрестностям Читы, где откроются древние петроглифы и уникальные природные памятники
Завтра в 12:30
10 авг в 09:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Столица Забайкалья: обзорная прогулка по Чите
Пешая
2 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Столица Забайкалья: обзорная прогулка по Чите
Начало: Памятник А. Невскому на площади перед ж/д вокзалом
Расписание: по договоренности
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
История и культура столицы Забайкалья - от декабристов до коммунистов
Пешая
3 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
История и культура столицы Забайкалья - от декабристов до коммунистов
Погрузитесь в насыщенную историю Читы, пройдя по её улочкам и открыв для себя уникальные архитектурные памятники и события прошлых веков
Начало: Соборный проезд
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
По купеческим кварталам
Пешая
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
По купеческим кварталам
Путешествие по купеческим кварталам Читы откроет вам богатую историю города и позволит ощутить атмосферу дореволюционной эпохи
Начало: Кинотеатр Удокан, ул. Ленина д. 79
Расписание: В любой день и в любое время.
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
2700 ₽ за всё до 3 чел.
Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи
Начало: Музей декабристов, ул. Декабристов, д. 3Б
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
3500 ₽ за всё до 4 чел.
Деревянное кружево Читы - успеть увидеть, восхититься, запомнить
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Деревянное кружево Читы - успеть увидеть, восхититься, запомнить
Начало: Площадь Ленина, возле Главпочтамта (ул. Бутина, 37...
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
След на Земле: декабристы на поселении в Забайкальском крае
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
След на Земле: декабристы на поселении в Забайкальском крае
Начало: Амурская улица, 26
Расписание: по договоренности
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
3500 ₽ за всё до 4 чел.
Жёны декабристов: подвиг любви бескорыстной
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Жёны декабристов: подвиг любви бескорыстной
Начало: Амурская улица, 26
Расписание: по договоренности
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
3500 ₽ за всё до 4 чел.
Пешеходная экскурсия «Три века на одной площади»
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Пешеходная экскурсия «Три века на одной площади»
Начало: Площадь Ленина, около памятника Ленину
18 авг в 08:00
19 авг в 09:00
2000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
По купеческим кварталам Читы
Дата посещения: 11 авг 2025
Супер Анна замечательный, душевный экскурсовод
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Н
Пешеходная экскурсия «Три века на одной площади»
Мне ОЧЕНЬ понравилась экскурсия. Анна - НАСТОЯЩИЙ профессионал. Много знает, умеет поддержать почти любую тему. Столько любви к родному городу. Спасибо огромное!
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В
Самое интересное в окрестностях Читы
потрясающая экскурсия! было очень интересно и захватывающе. преимущество — из первых уст столько информации о крае, абсолютно не было заметно, как прошли все 7 часов!
потрясающая экскурсия! было очень интересно и захватывающе. преимущество — из первых уст столько информации о крае,
потрясающая экскурсия! было очень интересно и захватывающе. преимущество — из первых уст столько информации о крае,
потрясающая экскурсия! было очень интересно и захватывающе. преимущество — из первых уст столько информации о крае,
потрясающая экскурсия! было очень интересно и захватывающе. преимущество — из первых уст столько информации о крае,
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А
История и культура столицы Забайкалья - от декабристов до коммунистов
Отличная экскурсия, интересный рассказ об истории Читы о ее расцвете, побывали в основных локациях в т. ч. на Титовской сопке
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М
По купеческим кварталам Читы
Роскошная экскурсия, очень интересно 🥰
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Е
История и культура столицы Забайкалья - от декабристов до коммунистов
Отличная экскурсия! Экскурсовод Олег очень знающий и внимательный, настоящий профессионал! А если вы хотите побольше узнать о декабристах и вообще
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о той эпохе - вам точно на эту экскурсию! Также много интересного узнали о становлении и развитии Читы, увидели много интересных зданий, которые сами не нашли бы. Олег очень хорошо знает Читу и очень интересно рассказывает о ней. Мы с мужем получили большое удовольствие от экскурсии и общения с Олегом. Всем рекомендую побывать на этой экскурсии!

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А
История и культура столицы Забайкалья - от декабристов до коммунистов
Олег показал и рассказал нам про Читу много интересной информации. Познавательно, без воды. Очень понравилась история декабристов.
Чита открылась нам как недооценённый город с большим потенциалом.
Олегу большое спасибо и новых открытий
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Владимир
Самое интересное в окрестностях Читы
Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей личность всесторонне развитая, замечательный
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рассказчик, интересный собеседник, истинный Забайкалец. Вдохновил на составление целей и в будущем захотелось вернуться в эти края да повидаться с ним в следующих возможных экскурсиях.

Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей
Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей
Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей
Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей+15
Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей
Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей
Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей
Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей
Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей
Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей
Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей
Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей
Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей
Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей
Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей
Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей
Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей
Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей
Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей
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Оля
По купеческим кварталам Читы
спасибо Анне за знакомство с городом и совет посетить музей декабристов
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А
Столица Забайкалья: обзорная прогулка по Чите
Отличная экскурсия! Очень интересно наш гид Олег рассказал о главных достопримечательных местах города. Сразу видно, что он хорошо знает историю
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и болеет душой за свой город. На любой вопрос смог дать полную информацию, очень интересно рассказывает. Экскурсия прошла на полном взаимопонимании, легко и непринужденно. Олег не просто рассказывает о достопримечательностях, но и дает возможность сделать выводы и задуматься об истории. Рекомендую именно этого гида

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Всего 184 отзыва в Чите

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Ответы на вопросы от путешественников по Чите

Самые популярные экскурсии в Чите
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10:
  1. По купеческим кварталам Читы;
  2. Самое интересное в окрестностях Читы;
  3. Столица Забайкалья: обзорная прогулка по Чите;
  4. История и культура столицы Забайкалья - от декабристов до коммунистов;
  5. По купеческим кварталам.
Сколько стоит экскурсия по Чите в августе 2026
Сейчас в Чите можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 2000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 184 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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