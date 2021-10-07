Все экскурсии в Чите
Доступно 5 экскурсий 🚌 в Чите на 2021 год, 17 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
2ч
800₽
за 1 чел.
В любой день и в любое время.
Индивидуальная экскурсия
2ч
1 100₽
за 1-5 чел.
Знакомство со столицей Забайкалья
Благодаря нашей пешеходной экскурсии вы познакомитесь с центром Читы, основными улочками, фактами...
по договорённости, в будни с 20:00 ч, в выходные с 11:00 ч
Индивидуальная экскурсия
2ч
800₽
за 1-5 чел.
По купеческим кварталам Читы
Впечатлиться дореволюционной застройкой и узнать, как связаны судьбы домов и их хозяев
Индивидуальная экскурсия
3ч
1 300₽
за 1-5 чел.
За пределами Читы
Иногда жителям каменных джунглей нужна природа, спокойный отдых с возможностью созерцать живописные...
Будни после 20:00, выходные после 11:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
1 000₽
за 1-3 чел.
Центр Читы: обзорная прогулка
Увидеть главные памятники центра Забайкальского края и познакомиться с историей и культурой города
Последние отзывы «Экскурсии Читы»
- ООльга7 октября 2021Очень интересная, познавательная экскурсия. Всегда торопимся, бежим, не обращаем внимание на окружающее. Спасибо Анне, за интересную экскурсию, очень душевный профессиональный подход.
- ААлексей4 сентября 2021Великолепная экскурсия! С первых минут Марина так подстраивается под человека, что следующие 2 часа проходят как прогулка с другом, которого знаешь много лет! История города, зданий, людей преподносится в легкой и понятной форме, без читки зазубренного материала, обилия дат и цифр. Сразу становится понятно, что она не просто рассказывает материал, а реально любит свой город и живет этим. Легко поддерживает любые темы в рамках материала конечно) Желаю только успехов! Ну и конечно рекомендую!
- ГГалина23 июля 2021С удовольствием прогулялись с мужем по купеческим кварталам Читы. Желаю городу найти средства и привести все дома в достойный вид.
- ГГалина15 июля 2021В связи с тем что привычный отдых за границей, по понятным всем причинам, нам сейчас недоступен, решили с мужем поехать туда, куда ранее бы даже и не планировали. Чита… у знакомых недоуменные лица, вопрос в глазах… Чита… но почему? В этом городе даже посмотреть нечего… - только было и слышно. Чита. - Мы так решили))) и не пожалели! Великолепный город с удивительной энергетикой, дореволюционными постройками, историю и тайны которых нам поведала влюбленный в свой город и свою работу гид Анна, спасибо большое! Осталось неизгадимое впечатление о городе и его жителях!
- ААнастасия28 июня 2021Потрясающая прогулка по центру Читы с невероятно интересными рассказами о истории, все легко усваивается и нет перегруза информации. Очень тёплое и приятное ощущение от общения
- ММихаил22 июня 2021Великолепный гид. Очень интересная экскурсия. Информативно, но без перегруза датами и событиями. В целом хороший обзор по истории города, людям. Отдельные интересные факты. Большое спасибо Марине за интересно проведенное время и за ее душевное отношение.