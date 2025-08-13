Индивидуальная
до 3 чел.
По купеческим кварталам Читы
Индивидуальная экскурсия по Чите: от Театральной площади до улицы Анохина, где вы узнаете о знаменитых жителях и архитектурных шедеврах города
Начало: На площади, около кинотеатра Удокан
18 авг в 11:00
19 авг в 11:00
от 2700 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Самое интересное в окрестностях Читы
На внедорожнике отправляйтесь в удивительное путешествие по окрестностям Читы, где откроются древние петроглифы и уникальные природные памятники
Завтра в 12:30
10 авг в 09:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Столица Забайкалья: обзорная прогулка по Чите
Начало: Памятник А. Невскому на площади перед ж/д вокзалом
Расписание: по договоренности
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
История и культура столицы Забайкалья - от декабристов до коммунистов
Погрузитесь в насыщенную историю Читы, пройдя по её улочкам и открыв для себя уникальные архитектурные памятники и события прошлых веков
Начало: Соборный проезд
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По купеческим кварталам
Путешествие по купеческим кварталам Читы откроет вам богатую историю города и позволит ощутить атмосферу дореволюционной эпохи
Начало: Кинотеатр Удокан, ул. Ленина д. 79
Расписание: В любой день и в любое время.
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
2700 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи
Начало: Музей декабристов, ул. Декабристов, д. 3Б
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
3500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Деревянное кружево Читы - успеть увидеть, восхититься, запомнить
Начало: Площадь Ленина, возле Главпочтамта (ул. Бутина, 37...
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
След на Земле: декабристы на поселении в Забайкальском крае
Начало: Амурская улица, 26
Расписание: по договоренности
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
3500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Жёны декабристов: подвиг любви бескорыстной
Начало: Амурская улица, 26
Расписание: по договоренности
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
3500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Пешеходная экскурсия «Три века на одной площади»
Начало: Площадь Ленина, около памятника Ленину
18 авг в 08:00
19 авг в 09:00
2000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 11 авг 2025
Супер Анна замечательный, душевный экскурсовод
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Н
Мне ОЧЕНЬ понравилась экскурсия. Анна - НАСТОЯЩИЙ профессионал. Много знает, умеет поддержать почти любую тему. Столько любви к родному городу. Спасибо огромное!
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В
потрясающая экскурсия! было очень интересно и захватывающе. преимущество — из первых уст столько информации о крае, абсолютно не было заметно, как прошли все 7 часов!
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А
Отличная экскурсия, интересный рассказ об истории Читы о ее расцвете, побывали в основных локациях в т. ч. на Титовской сопке
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М
Роскошная экскурсия, очень интересно 🥰
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Е
Отличная экскурсия! Экскурсовод Олег очень знающий и внимательный, настоящий профессионал! А если вы хотите побольше узнать о декабристах и вообще
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А
Олег показал и рассказал нам про Читу много интересной информации. Познавательно, без воды. Очень понравилась история декабристов.
Чита открылась нам как недооценённый город с большим потенциалом.
Олегу большое спасибо и новых открытий
Чита открылась нам как недооценённый город с большим потенциалом.
Олегу большое спасибо и новых открытий
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Экскурсия обязательна для посещения всем кто оказался в Чите. За день можно увидеть полное разнообразие. Андрей личность всесторонне развитая, замечательный
+15
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спасибо Анне за знакомство с городом и совет посетить музей декабристов
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А
Отличная экскурсия! Очень интересно наш гид Олег рассказал о главных достопримечательных местах города. Сразу видно, что он хорошо знает историю
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Всего 184 отзыва в Чите
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Ответы на вопросы от путешественников по Чите
Самые популярные экскурсии в Чите
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10:
Сколько стоит экскурсия по Чите в августе 2026
Сейчас в Чите можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 2000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 184 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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