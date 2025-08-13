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о той эпохе - вам точно на эту экскурсию! Также много интересного узнали о становлении и развитии Читы, увидели много интересных зданий, которые сами не нашли бы. Олег очень хорошо знает Читу и очень интересно рассказывает о ней. Мы с мужем получили большое удовольствие от экскурсии и общения с Олегом. Всем рекомендую побывать на этой экскурсии!