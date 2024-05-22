читать дальше

ожидали. Казалось бы не такой уж и старинный, да и не особо велик город Чита. Так представлялось нам вначале. Но так много интересных и главное - увлеченно преподнесенных фактов из истории освоения Забалькалья, эпохи становления советской власти и современной действительности мы узнали, что наше мнение к концу экскурсии изменилось. Детали, на которые сам бы и внимания не обратил, истории о людях, сыгравших роль в истории города, - это очень понравилось. Было интересно и познавательно. Особо хочется отметить увлеченность нашего гида своим делом. Вся информация в доступной и запоминающейся форме, с доброжелательностью, юмором и желанием нас увлечь и заинтересовать. В отведенное нам время мы конечно не уложились. На все наши вопросы получили исчерпывающие ответы. Очень благодарны Олегу. Всем рекомендуем такую экскурсию для знакомства с Читой. Не пожалеете!