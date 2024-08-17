Каменные Люди Сундуруна – это уникальное природное чудо, где каменные останцы высотой до 30 метров, напоминающие фигуры людей, создают фантастический ландшафт, который
авг
Программа тура по дням
Перелет в п. Чокурдах, переезд по Индигирке до базы в Бурулгино
Вылет из аэропорта города Якутска в 14:20, прилет в Чокурдах в 19:10.
Встреча в аэропорту, трансфер до Индигирки.
В этот день группе предстоит переезд по Индигирке (50 километров) до местности Бурулгино (менее часа езды).
Тип лодок: мотолодки «Салют» с подвесными 70-сильными моторами. Лодки оснащены тентами.
Ночь на рыболовецком участке.
Здесь в июне на спиннинг можно ловить нельму, летом щуку, сетями омуль, чир.
Отсюда недалеко находится речка, в которой обитает хариус, и при желании можно съездить туда.
Ночь проходит в доме (туристический коврик, спальник).
Перемещения за день – 50 км.
Индигирка - Восточно-Сибирское море - р. Сундурун
Ранний подъем.
В этот день предстоит большой переход, где маршрут вначале проходит по восточной протоке дельты Индигирки, далее река расширяется и переходит в Колымскую губу.
Эта часть реки полна многообразием птиц: здесь можно увидеть белых лебедей, серых канадских журавлей, казарок и стерхов-кыталык, гнездующихся только на этой тундре.
Особенность Индигирки в этом месте — это отмели, которые охватывают большую территорию, заходя далеко в море.
По этой причине лучшее время прохождения этого участка происходят при северных ветрах, где ветер гонит воду в сторону берега, вследствие чего происходит прилив.
При отливах эти места труднопроходимы. Такой же участок находится на устье речки Сундурун.
Чтобы пройти морской участок, нужно заходить вглубь моря, где глубина позволяет лодкам развить хорошую скорость.
При благоприятном уровне воды этот участок проходится всего за сорок минут.
В начале лета и со второй половины августа здесь на берегу можно увидеть белого медведя.
Сундурун — небольшая речка, которая сильно виляет (меандрирует) по тундре.
При большом уровне воды по речке можно спокойно доехать до скал, но в середине лета вода на речке падает, и по этой причине можно доехать только до притока реки — до Мирей Дюнюм.
После приезда к Мирей Дюнюм разбивка лагеря, ночь на берегу реки.
Ужин, подготовка к пешей части путешествия.
Здесь, на устье Мирей Дюнюм, лодки остаются.
Перемещения за день – 350 км.
Пеший переход к базовому лагерю
Переход к месту базовому лагерю осуществляется с рюкзаками.
Это наиболее трудная часть тура, так как вам придется взять на себя все необходимое (палатки, спальники, продукты) и групповое снаряжение (не более 10 кг на одного).
Итого вес рюкзака с учетом одежды и личных вещей — 12-15 кг.
Длина маршрута 14 км.
Переход занимает 5-6 часов с остановкой на обед посередине пути.
Тропа проходит по тундре.
Здесь нужно учесть, что нужно ходить по кочкам, и это отличается от ходьбы по равнинной или скалистой местности.
После прибытия на место — разбивка лагеря, ужин, отдых.
Лагерь устанавливается на берегу реки Сундурун. Отсюда до первых скал 1,5 км.
Скалы Лабиринт
Эти скалы находятся прямо над лагерем.
Со стороны группа скал похожа на хребет динозавра.
В северной стороне скалы содержат множество проходов внутри, которые представляют лабиринт.
Подъем по к скалам по пологому склону по тракторной дороге.
Осмотр скал лучше начать с южной стороны, а лабиринт посетить в конце.
Оленьи Скалы
Эта местность — излюбленное место оленей.
В ложбинах между скалами мы нередко видели стада диких северных оленей.
Подъем к скалам по той же тракторной дороге.
Среди этих скал находится обрядовое место.
Группы скал расположены на разных расстояниях друг от друга, и чтобы посетить каждую группу, нужно спускаться с возвышенности и подниматься на другую.
Для тренированного человека это не представляет никакой сложности, т. к. возвышенности невысокие.
Длина дневного перехода 15–17 километров в зависимости от количества посещаемых групп скал.
Дальние скалы
Экскурсия по скалам, расположенных к северу от лагеря.
В этот день группе предстоит перейти через низменность — большое открытое место.
Здесь протекает ручей Тулаях Юрях (Речка Сирота), которую предстоит перейти.
Посреди низменности на небольшой возвышенности расположились несколько скал-столбов — эта центральная часть Каменных Людей. Наша тропа проходит мимо этих скал.
Среди дальних скал можно выделить группу скал Стоунхендж (от лагеря 7,5 км), которые отличаются от других скал уникальным видом. Название к скалам дали туристы по причине схожести форм этих скал знаменитому строению древности.
По желанию в этот день группа по согласованию с руководителем группы здесь может провести ночь для фотографирования в закатные и восходные часы, но с условием вернуться в лагерь утром.
Переход к р. Мирей Дюнюм
Возвращение к лодкам.
Маршрут проходит по той же местности, по которой шли к Каменным Людям.
Длина дневного пешего маршрута – 14 км.
Местность Станчик, северная церковь
День большого перехода по воде.
Сегодня группе предстоит спуститься до моря, пройти по морю и подняться по Индигирке.
В местности Станчик ночевка.
Здесь недалеко от берега расположена самая северная православная церковь.
Она была построена русскоустьинцами в 17-м веке из «плавников» — деревьев, пойманных на реке.
Длина водного маршрута 300 км.
Экскурсия к скелету мамонта
В этот день экскурсия в церковь и пеший поход по тундре до скелета мамонта.
Длина перехода в одну сторону – 3 км.
Переезд в Бурулгино
Сегодня небольшой переезд до знакомого нам рыболовецкого участка.
После обеда рыбалка и вечером баня.
При желании здесь можно купить рыбу, приготовленную разными способами для длительного хранения.
Отсюда до Чокурдаха всего 50 километров.
Экскурсия по Чокурдаху. Вылет в Якутск
С утра переезд до Чокурдаха.
С берега трансфер до дома Романа Слепцова.
До обеда экскурсия в краеведческий музей поселка Чокурдах.
Музей является лучшим музеем севера Якутии.
Здесь собрана богатая экспозиция, рассказывающая историю освоения и развития Арктики.
После обеда трансфер до аэропорта, вылет в Якутск.
Трансфер с аэропорта до гостиницы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме в поселке Чокурдах (2 ночи) и палатках по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека – 277 000 руб.
Варианты проживания
Гостевой дом в п. Чокурдах
Палатка
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы, связанные с туром, начиная с Чокурдаха и заканчивая Чокурдахом
- Транспортные расходы на перевозку общего походного снаряжения и продуктов питания в рейсах Якутск-Чокурдах, Чокурдах-Якутск
- Транспортировка всего снаряжения водным и наземным транспортом
- После возвращения из тура трансфер из аэропорта Якутск до гостиницы
- Питание, указанное в программе (10 завтраков, 11 обедов, 10 ужинов)
- Стоимость проживания и питания в гостевом доме в поселке Чокурдах: 1 сутки после прилета и 1 сутки после возвращения с Каменных Людей
- Услуги инструктора-проводника
- Страховка от несчастного случая в АО «ДальЖасо»
- Страховка финансовой ответственности туроператора в АО «ДальЖасо»
- Оформление разрешения на посещение пограничной зоны
- Постановка похода на учет в Службе Спасения РС (Я)
- Предоставление походного снаряжения (надувные катамараны с подвесными моторами, палатки, спальные мешки, коврики, спасательные жилеты, костровое оборудование, костровая посуда)
Что не входит в цену
- Авиаперелеты до г. Якутска и обратно
- Авиаперелет до п. Чокурдах и обратно
- Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
- Трансфер из гостиницы до аэропорта
- Транспортные расходы личного походного снаряжения в рейсах Якутск-Чокурдах, Чокурдах-Якутск
- Услуги повара (готовка походных блюд осуществляется самостоятельно посредством дежурств, инструктор всегда рядом)
- Болотные сапоги - 1500 руб. за весь период похода
- Дополнительное место в палатке - 5000 руб
- Дополнительный гермомешок на 100 л - 1000 руб
- Дополнительный коврик (пенка) - 500 руб
- Фирменная футболка - 2000 руб
- Всё, что не входит в стоимость тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Группа укомплектовывается всем необходимым походным снаряжением.
Одежда и обувь:
- сменная одежда;
- треккинговые ботинки;
- головной убор (флисовая шапка);
- дождевик;
- ветровка/штормовка;
- теплая куртка;
- флиска/теплая кофта;
- термобелье;
- носки теплые/тонкие;
- рубашка с длинным рукавом (по желанию);
- футболки быстросохнущие;
- штаны ветро-влагозащитные;
- штаны трекинговые;
- перчатки
Туристическое снаряжение:
- кружка, ложка, миска;
- термос 1 л.;
- средство от комаров;
- средство от мошкары;
- SPF-крем (50-100);
- индивидуальная аптечка;
- личная гигиена (туалетная бумага, мыло, паста, щетка, полотенце);
- PowerBank/солнечная панель;
- фонарик (требуется в августе), желательно налобный;
- рюкзак не менее 75 л.;
- сидушка хоба;
- трекинговые палки.
Входит ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура входит страхование от несчастного случая в АО «ДальЖАСО» и страхование финансовой ответственности туроператора в АО «ДальЖАСО».
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменения в программе?
График построен таким образом, чтобы был вариант изменения хода программы, где главное действие оказывает направление ветра, влияющий на уровень воды в море: мы можем, к примеру, в ожидании благоприятного ветра перенести посещение Станчик и скелет мамонта с десятого дня на второй день. Или же, при потере дней во время обратной дороги, наверстать это за счет программ других дней.
Главная цель экспедиции — это посетить Каменных Людей и провести там три полноценных дня.