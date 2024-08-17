2 день

Индигирка - Восточно-Сибирское море - р. Сундурун

Ранний подъем.

В этот день предстоит большой переход, где маршрут вначале проходит по восточной протоке дельты Индигирки, далее река расширяется и переходит в Колымскую губу.

Эта часть реки полна многообразием птиц: здесь можно увидеть белых лебедей, серых канадских журавлей, казарок и стерхов-кыталык, гнездующихся только на этой тундре.

Особенность Индигирки в этом месте — это отмели, которые охватывают большую территорию, заходя далеко в море.

По этой причине лучшее время прохождения этого участка происходят при северных ветрах, где ветер гонит воду в сторону берега, вследствие чего происходит прилив.

При отливах эти места труднопроходимы. Такой же участок находится на устье речки Сундурун.

Чтобы пройти морской участок, нужно заходить вглубь моря, где глубина позволяет лодкам развить хорошую скорость.

При благоприятном уровне воды этот участок проходится всего за сорок минут.

В начале лета и со второй половины августа здесь на берегу можно увидеть белого медведя.

Сундурун — небольшая речка, которая сильно виляет (меандрирует) по тундре.

При большом уровне воды по речке можно спокойно доехать до скал, но в середине лета вода на речке падает, и по этой причине можно доехать только до притока реки — до Мирей Дюнюм.

После приезда к Мирей Дюнюм разбивка лагеря, ночь на берегу реки.

Ужин, подготовка к пешей части путешествия.

Здесь, на устье Мирей Дюнюм, лодки остаются.

Перемещения за день – 350 км.