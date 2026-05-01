Приключения на лошадях в Сочи для новичков и опытных: по ущельям, долинам и лесам

Дойти к Варваровскому водопаду, посетить ущелье Ведьм и долину Пседаго, насладиться чаепитием
Вместе с инструкторами мы каждый день будем гулять в седле по территории Сочинского национального парка.

Участников разделим на группы по уровню верховой езды, чтобы и новички, и опытные ездоки получили удовольствие
от прогулки.

Пересечём вброд реку Восточный Дагомыс, пройдём вдоль чайных плантаций, через реликтовый лес, среди зарослей фундука и садов фейхоа.

Во второй день вы сможете выбрать: отправиться на экскурсию в Сочи и Красную Поляну или проехаться на лошадях к Самшитовым водопадам.

А ещё вас ждёт чаепитие, во время которого вы окунётесь в атмосферу русского гостеприимства — с гуслями и балалайками.

Описание тура

Организационные детали

Какая погода в горах? Что необходимо взять с собой в горы?

Температура и погода в горах может сильно отличаться от погоды на побережье, меняться несколько раз в день. Днём в летний период температура поднимается до +35, вечером и ночью температура может быть значительно ниже, а высоко в горах иногда может выпадать снег. Поэтому необходимо брать с собой как легкие, так и тёплые вещи. Кроме того, в горах могут быть ливни с грозами, град, поэтому необходимо взять с собой запасной комплект одежды и непромокаемую обувь.

Вопрос о страховке.

Участник обязуется перед началом конного похода приобрести страховой полис от несчастного случая, включающий страхование от травм при верховой езде, на период продолжительности конного похода/тура/маршрута, со страховым покрытием согласно пожеланиям Туриста.
Оформить страховой полис на тур можно самостоятельно или через нас (в «Ингосстрах»).
Организатор не несет ответственность перед участником при наступлении страхового случая. Все медицинские расходы будут оплачены страховой компанией по страховому полису.
Организатор настоятельно рекомендует при бронировании конного тура дополнительно приобретать индивидуальный страховой полис в качестве компенсации возможных рисков.
Бесплатное медицинское обслуживание на территории России осуществляется по полису медстрахования, поэтому в поездку обязательно берите с собой полис. Если вы хотите оформить страховку от несчастного случая на время конного тура, то либо сообщите об этом нам при заказе конного тура, либо застрахуйтесь сами заранее.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство, прогулка к Варваровскому водопаду

Начнём наши конные приключения со знакомства друг с другом и обитателями конюшни. На обед вас ждёт сытная и разнообразная трапеза. В меню — традиционные блюда с фермерскими продуктами: свежего молока, сыра, мяса и блюд на их основе.

После отдыха отправимся на лошадях к Варваровскому водопаду. Прогулка займёт 2–2,5 часа. Проедем вдоль чайных плантаций, пересечём вброд реку Восточный Дагомыс, пройдём через реликтовый лес, среди зарослей фундука и садов фейхоа.

Варваровский водопад скрыт в лесистом ущелье, чтобы приблизиться к нему, придётся спешиться и спуститься на несколько метров вниз. Маршрут продолжится в сторону села Сергей Поле и деревни Варваровка.

2 день

Программа на выбор: Красная Поляна и Сочи или конная прогулка к Самшитовым водопадам

После завтрака вы сможете выбрать, как провести день.

Вариант 1: автобусная экскурсия в Красную Поляну. Проедем по главным достопримечательностям Сочи, послушаем рассказ о его истории и олимпийском наследии. Нас ждёт дегустация мёда и кавказского бальзама. Поднимемся на фуникулёре на высоту 2200 метров, а затем — по канатно-кресельной дороге к вершине горы Аибга (2238 метров). На обратном пути заедем к источникам Чвижепсе — попробуем минеральную воду и вернёмся в Дагомыс.

Вариант 2: конный маршрут к Самшитовым водопадам. Мы проедем 24 км за 6 часов верхом по реликтовому лесу вдоль ущелья с горной рекой. Доберёмся до водопадов, расположенных в живописной местности. Подойдём к самому крупному водопаду и при желании искупаемся в заводи.

По возвращении вас ждёт обед и отдых. Также по желанию можно устроить фотосессию с лошадьми (за доплату). Вечером — ужин.

3 день

Конный маршрут «Ущелье ведьм», дегустация чая с музыкой

После завтрака отправимся в конный маршрут «Ущелье ведьм» продолжительностью около 4 часов. Проедем через субтропический лес к каскаду водопадов. В тёплую погоду можно будет искупаться в заводях. По возвращении пообедаем.

Во второй половине дня поедем на экскурсию в чайные домики в Уч-Дере. Посетим музей, узнаем об истории самого северного чая в мире и продегустируем его сорта. Нас ждёт русское чаепитие с музыкой — нам сыграют на гуслях и балалайках.

4 день

Прогулка к долине Пседаго

Утром прогуляемся в долине Пседо-Даго, маршрут займёт около 4 часов. Пойдём вдоль ущелья реки Восточный Дагомыс, через дикий лес и вдоль русла, где формируются каскады. В пути откроются живописные виды: скальные выходы, родники и деревья необычной формы. Воды реки близки по составу к минеральной воде источника «Чвижепсе». В местах выхода подземных источников камни окрашены в бордовый оттенок.

Вернёмся и пообедаем.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник47 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • 3 завтрака, 3 обеда, 3 ужина
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии в Красную Поляну, в чайные домики с чаепитием
  • Прокат лошадей и амуниции
  • Сопровождение гида и инструктора по верховой езде
Что не входит в цену
  • Билеты до Адлера и обратно
  • Проживание
  • Обед во время экскурсии в Красную Поляну
  • Трансфер из/в аэропорт или с/на ж/д вокзал
  • Фотосессия с лошадьми
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дагомыс, утро, точное время по согласованию
Завершение: Дагомыс, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Дагомыс
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
В своём лице рада представить вам нашу команду! Мы более 15 лет развиваем и популяризируем конный туризм в Сочи. Будем рады видеть вас у нас в гостях! Предлагаем конные маршруты
от 1 часа до 10 дней в седле. Мы находимся в живописном местечке с красивейшими пейзажами. Близость Кавказских гор, легендарного горного массива Фишт и Чёрного моря даёт возможность круглый год совершать самые разнообразные прогулочные маршруты и экскурсии верхом на лошадях. Начинающим всадникам откроем мир конного туризма: поможем почувствовать себя уверенно в седле и получить от прогулки максимум удовольствия! Уверенным предоставим хорошо выезженных и тренированных лошадей, возможность активных аллюров под руководством опытных инструкторов.

