Участников разделим на группы по уровню верховой езды, чтобы и новички, и опытные ездоки получили удовольствие
Описание тура
Организационные детали
Какая погода в горах? Что необходимо взять с собой в горы?
Температура и погода в горах может сильно отличаться от погоды на побережье, меняться несколько раз в день. Днём в летний период температура поднимается до +35, вечером и ночью температура может быть значительно ниже, а высоко в горах иногда может выпадать снег. Поэтому необходимо брать с собой как легкие, так и тёплые вещи. Кроме того, в горах могут быть ливни с грозами, град, поэтому необходимо взять с собой запасной комплект одежды и непромокаемую обувь.
Вопрос о страховке.
Участник обязуется перед началом конного похода приобрести страховой полис от несчастного случая, включающий страхование от травм при верховой езде, на период продолжительности конного похода/тура/маршрута, со страховым покрытием согласно пожеланиям Туриста.
Оформить страховой полис на тур можно самостоятельно или через нас (в «Ингосстрах»).
Организатор не несет ответственность перед участником при наступлении страхового случая. Все медицинские расходы будут оплачены страховой компанией по страховому полису.
Организатор настоятельно рекомендует при бронировании конного тура дополнительно приобретать индивидуальный страховой полис в качестве компенсации возможных рисков.
Бесплатное медицинское обслуживание на территории России осуществляется по полису медстрахования, поэтому в поездку обязательно берите с собой полис. Если вы хотите оформить страховку от несчастного случая на время конного тура, то либо сообщите об этом нам при заказе конного тура, либо застрахуйтесь сами заранее.
Программа тура по дням
Знакомство, прогулка к Варваровскому водопаду
Начнём наши конные приключения со знакомства друг с другом и обитателями конюшни. На обед вас ждёт сытная и разнообразная трапеза. В меню — традиционные блюда с фермерскими продуктами: свежего молока, сыра, мяса и блюд на их основе.
После отдыха отправимся на лошадях к Варваровскому водопаду. Прогулка займёт 2–2,5 часа. Проедем вдоль чайных плантаций, пересечём вброд реку Восточный Дагомыс, пройдём через реликтовый лес, среди зарослей фундука и садов фейхоа.
Варваровский водопад скрыт в лесистом ущелье, чтобы приблизиться к нему, придётся спешиться и спуститься на несколько метров вниз. Маршрут продолжится в сторону села Сергей Поле и деревни Варваровка.
Программа на выбор: Красная Поляна и Сочи или конная прогулка к Самшитовым водопадам
После завтрака вы сможете выбрать, как провести день.
Вариант 1: автобусная экскурсия в Красную Поляну. Проедем по главным достопримечательностям Сочи, послушаем рассказ о его истории и олимпийском наследии. Нас ждёт дегустация мёда и кавказского бальзама. Поднимемся на фуникулёре на высоту 2200 метров, а затем — по канатно-кресельной дороге к вершине горы Аибга (2238 метров). На обратном пути заедем к источникам Чвижепсе — попробуем минеральную воду и вернёмся в Дагомыс.
Вариант 2: конный маршрут к Самшитовым водопадам. Мы проедем 24 км за 6 часов верхом по реликтовому лесу вдоль ущелья с горной рекой. Доберёмся до водопадов, расположенных в живописной местности. Подойдём к самому крупному водопаду и при желании искупаемся в заводи.
По возвращении вас ждёт обед и отдых. Также по желанию можно устроить фотосессию с лошадьми (за доплату). Вечером — ужин.
Конный маршрут «Ущелье ведьм», дегустация чая с музыкой
После завтрака отправимся в конный маршрут «Ущелье ведьм» продолжительностью около 4 часов. Проедем через субтропический лес к каскаду водопадов. В тёплую погоду можно будет искупаться в заводях. По возвращении пообедаем.
Во второй половине дня поедем на экскурсию в чайные домики в Уч-Дере. Посетим музей, узнаем об истории самого северного чая в мире и продегустируем его сорта. Нас ждёт русское чаепитие с музыкой — нам сыграют на гуслях и балалайках.
Прогулка к долине Пседаго
Утром прогуляемся в долине Пседо-Даго, маршрут займёт около 4 часов. Пойдём вдоль ущелья реки Восточный Дагомыс, через дикий лес и вдоль русла, где формируются каскады. В пути откроются живописные виды: скальные выходы, родники и деревья необычной формы. Воды реки близки по составу к минеральной воде источника «Чвижепсе». В местах выхода подземных источников камни окрашены в бордовый оттенок.
Вернёмся и пообедаем.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|47 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- 3 завтрака, 3 обеда, 3 ужина
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии в Красную Поляну, в чайные домики с чаепитием
- Прокат лошадей и амуниции
- Сопровождение гида и инструктора по верховой езде
Что не входит в цену
- Билеты до Адлера и обратно
- Проживание
- Обед во время экскурсии в Красную Поляну
- Трансфер из/в аэропорт или с/на ж/д вокзал
- Фотосессия с лошадьми
- Страховка