Конный тур для новичков и опытных в Сочи: по ущельям, долинам и лесам + экскурсия
Дойти к Варваровскому водопаду, посетить ущелье Ведьм и долину Пседаго, насладиться чаепитием
Начало: Дагомыс, утро, точное время по согласованию
10 июл в 14:00
17 июл в 14:00
45 000 ₽ за человека
Конный тур для уверенных всадников в Сочи: горы, Чёрное море, чайные плантации и реликтовые леса
Прогуляться к берегу моря и устроить пикник, продегустировать чай и пройти галопом по горным дорогам
Начало: Дагомыс (Барановка), заезд на базу во второй полов...
26 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дагомыс
Самые популярные туры в Дагомыс
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
Сколько стоит тур в Дагомыс в июле 2025
Сейчас в Дагомыс можно забронировать 2 тура от 26 000 до 45 000.
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