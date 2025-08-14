преодолеете подъёмы и реки. А главное — отсутствие забот. Мы уже всё продумали и сделали всё за вас: в стоимость входит проживание, трёхразовое питание, аренда лошадей и амуниции. Не переживайте, если никогда не сидели в седле — участников мы разделим на группы по уровню верховой езды, чтобы и новичкам, и опытным было интересно. В день будем проходить от 5,5 до 15 км, постепенно наращивая физическую нагрузку. Вечером вы сможете отдохнуть на море и расслабиться после прогулки.

Температура и погода в горах может сильно отличаться от погоды на побережье, меняться несколько раз в день. Днём в летний период температура поднимается до +35, вечером и ночью температура может быть значительно ниже, а высоко в горах иногда может выпадать снег. Поэтому необходимо брать с собой как легкие, так и тёплые вещи. Кроме того, в горах могут быть ливни с грозами, град, поэтому необходимо взять с собой запасной комплект одежды и непромокаемую обувь.

Вопрос о страховке.

Участник обязуется перед началом конного похода приобрести страховой полис от несчастного случая, включающий страхование от травм при верховой езде, на период продолжительности конного похода/тура/маршрута, со страховым покрытием согласно пожеланиям Туриста.

Оформить страховой полис на тур можно самостоятельно или через нас (в «Ингосстрах»).

Организатор не несет ответственность перед участником при наступлении страхового случая. Все медицинские расходы будут оплачены страховой компанией по страховому полису.

Организатор настоятельно рекомендует при бронировании конного тура дополнительно приобретать индивидуальный страховой полис в качестве компенсации возможных рисков.

Бесплатное медицинское обслуживание на территории России осуществляется по полису медстрахования, поэтому в поездку обязательно берите с собой полис. Если вы хотите оформить страховку от несчастного случая на время конного тура, то либо сообщите об этом нам при заказе конного тура, либо застрахуйтесь сами заранее.