Во-первых, живописные пейзажи вокруг: покрытые зеленью вершины, впечатляющие водопады, сады фейхоа и лесистые ущелья. Во-вторых, верный спутник, с которым вы исходите горные тропы,
Описание тура
Организационные детали
Какая погода в горах? Что необходимо взять с собой в горы?
Температура и погода в горах может сильно отличаться от погоды на побережье, меняться несколько раз в день. Днём в летний период температура поднимается до +35, вечером и ночью температура может быть значительно ниже, а высоко в горах иногда может выпадать снег. Поэтому необходимо брать с собой как легкие, так и тёплые вещи. Кроме того, в горах могут быть ливни с грозами, град, поэтому необходимо взять с собой запасной комплект одежды и непромокаемую обувь.
Вопрос о страховке.
Участник обязуется перед началом конного похода приобрести страховой полис от несчастного случая, включающий страхование от травм при верховой езде, на период продолжительности конного похода/тура/маршрута, со страховым покрытием согласно пожеланиям Туриста.
Оформить страховой полис на тур можно самостоятельно или через нас (в «Ингосстрах»).
Организатор не несет ответственность перед участником при наступлении страхового случая. Все медицинские расходы будут оплачены страховой компанией по страховому полису.
Организатор настоятельно рекомендует при бронировании конного тура дополнительно приобретать индивидуальный страховой полис в качестве компенсации возможных рисков.
Бесплатное медицинское обслуживание на территории России осуществляется по полису медстрахования, поэтому в поездку обязательно берите с собой полис. Если вы хотите оформить страховку от несчастного случая на время конного тура, то либо сообщите об этом нам при заказе конного тура, либо застрахуйтесь сами заранее.
Питание. Включено трёхразовое питание.
Транспорт. Комфортабельный автомобиль.
Возраст участников. 8+.
Уровень сложности. Лёгкий. Тур подойдёт новичкам, для участия необязательно иметь опыт верховой езды. Рядом с вами будут опытные инструкторы, которые научат управлять лошадью и будут помогать на протяжении всего маршрута. Опытным всадникам можно будет поездить рысью и галопом. Маршрут универсален для всадников любого уровня, а группа будет разделена по уровню верховой езды.
1-й день: 1-1,5 часа, 5,5 км в седле
2-й день: 2-2,5 часа, 8,5 км в седле
3-й день: 6-7 часов, 24 км в седле
4-й день: 2-2,5 часа, 14 км в седле
5-й день: 4-4,5 часа, 15 км в седле
6-й день: 3 часа, 11 км в седле
Программа тура по дням
Первая прогула вдоль чайных плантаций, озёр и реки Восточный Дагомыс
Встретимся в Дагомысе, разместимся в гостевом доме или в гостинице. После обеда — выезд на конную базу. Здесь мы познакомимся с лошадьми, пройдём инструктаж и обучение, а затем отправимся в первую прогулку верхом. Маршрут длиной около 5,5 км займёт 1–1,5 часа. Мы проедем вдоль чайных плантаций, озёр и реки Восточный Дагомыс, увидим панорамные виды на Сочи и окрестности.
После прогулки вернёмся в Дагомыс. Вечером — свободное время, ужин и отдых у моря.
Прогулка к Барановским водопадам
После завтрака отправимся к Барановским водопадам. Путь длиной 8,5 км займёт 2–2,5 часа. Мы проследуем через фундучные сады и реликтовый лес, а по прибытии сможем искупаться и освежиться у горных потоков. После отдыха на природе вернёмся на базу и пообедаем. Вечером — ужин, свободное время и отдых у моря.
Самшитовые водопады, отдых у моря
После завтрака выйдем на маршрут к Самшитовым водопадам. Пройдём 24 км, путь займёт 6–7 часов. Мы проследуем вверх по долине реки Восточный Дагомыс, выше села Барановка, через лес с реликтовыми растениями. В ущелье увидим каскад водопадов — от небольших струй до высоких потоков, сверкающих на солнце.
После маршрута — обед, возвращение в Дагомыс, ужин и вечер у моря.
Подъём на Чёрную гору
Позавтракаем и верхом поднимемся на Чёрную гору. Протяжённость — около 14 км, продолжительность — 2–2,5 часа. Это несложная и живописная прогулка перед длинным маршрутом следующего дня. С вершины откроются панорамные виды Сочи, Дагомыса и Чёрного моря.
После маршрута — обед, возвращение в Дагомыс, ужин и свободное время у моря.
Ущелье Ведьм в горах Лоо
Сегодня вас ждёт поход в ущелье Ведьм. Протяжённость маршрута — около 15 км, продолжительность — 4–4,5 часа. Мы попадём в уединённое место в горах Лоо, окружённое субтропической растительностью и скрытое от лишних глаз. Здесь можно искупаться в заводях водопада и отдохнуть в прохладе леса.
При желании — обед в летнем кафе на месте (за доплату). После возвращения — обед, ужин и свободное время.
Варваровский водопад: путь через фундучных зарослей и садов фейхоа
После завтрака отправимся к Варваровскому водопаду. Протяжённость — около 11 км, продолжительность — 3 часа. Мы проедем вдоль чайных плантаций, пересечём реку Восточный Дагомыс, проследуем через реликтовый лес, мимо фундучных зарослей и садов фейхоа.
Водопад скрыт в лесистом ущелье, добраться до него можно только пешком. В тёплое время будет возможность искупаться. Далее маршрут продолжится в сторону села Сергей Поле и Варваровки с видами на Варваровское озеро и панорамы окрестностей.
После маршрута — обед, возвращение на базу, сборы и отъезд участников.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение в «Фиште»
|50 000 ₽
|1-местное размещение в «Фиште»
|57 500 ₽
|2-местное размещение в «Дагомысе»
|68 000 ₽
|1-местное размещение в «Дагомысе»
|83 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансферы по маршруту
- Прокат лошадей и амуниции
- Сопровождение инструктора по верховой езде
Что не входит в цену
- Билеты до Адлера и обратно
- Трансфер из/в аэропорт или с/на вокзал
- Доплата за 1-местное размещение - 7500 ₽
- Размещение в гостевом доме у моря - 68 000 ₽, доплата за 1-местное размещение - 15 000 ₽
- Страховка