Мои заказы

Конный тур «всё включено» в предгорьях Сочи: прогулки для новичков и опытных всадников

Через заросли самшита выйти к водопаду, подняться на Чёрную гору и отдохнуть вдали от суеты и шума
Рецепт тотальной перезагрузки всего за 6 дней простой.

Во-первых, живописные пейзажи вокруг: покрытые зеленью вершины, впечатляющие водопады, сады фейхоа и лесистые ущелья. Во-вторых, верный спутник, с которым вы исходите горные тропы,
читать дальше

преодолеете подъёмы и реки. А главное — отсутствие забот.

Мы уже всё продумали и сделали всё за вас: в стоимость входит проживание, трёхразовое питание, аренда лошадей и амуниции.

Не переживайте, если никогда не сидели в седле — участников мы разделим на группы по уровню верховой езды, чтобы и новичкам, и опытным было интересно. В день будем проходить от 5,5 до 15 км, постепенно наращивая физическую нагрузку. Вечером вы сможете отдохнуть на море и расслабиться после прогулки.

5
1 отзыв
Конный тур «всё включено» в предгорьях Сочи: прогулки для новичков и опытных всадников
Конный тур «всё включено» в предгорьях Сочи: прогулки для новичков и опытных всадников
Конный тур «всё включено» в предгорьях Сочи: прогулки для новичков и опытных всадников

Описание тура

Организационные детали

Какая погода в горах? Что необходимо взять с собой в горы?

Температура и погода в горах может сильно отличаться от погоды на побережье, меняться несколько раз в день. Днём в летний период температура поднимается до +35, вечером и ночью температура может быть значительно ниже, а высоко в горах иногда может выпадать снег. Поэтому необходимо брать с собой как легкие, так и тёплые вещи. Кроме того, в горах могут быть ливни с грозами, град, поэтому необходимо взять с собой запасной комплект одежды и непромокаемую обувь.

Вопрос о страховке.

Участник обязуется перед началом конного похода приобрести страховой полис от несчастного случая, включающий страхование от травм при верховой езде, на период продолжительности конного похода/тура/маршрута, со страховым покрытием согласно пожеланиям Туриста.
Оформить страховой полис на тур можно самостоятельно или через нас (в «Ингосстрах»).
Организатор не несет ответственность перед участником при наступлении страхового случая. Все медицинские расходы будут оплачены страховой компанией по страховому полису.
Организатор настоятельно рекомендует при бронировании конного тура дополнительно приобретать индивидуальный страховой полис в качестве компенсации возможных рисков.
Бесплатное медицинское обслуживание на территории России осуществляется по полису медстрахования, поэтому в поездку обязательно берите с собой полис. Если вы хотите оформить страховку от несчастного случая на время конного тура, то либо сообщите об этом нам при заказе конного тура, либо застрахуйтесь сами заранее.

Питание. Включено трёхразовое питание.

Транспорт. Комфортабельный автомобиль.

Возраст участников. 8+.

Уровень сложности. Лёгкий. Тур подойдёт новичкам, для участия необязательно иметь опыт верховой езды. Рядом с вами будут опытные инструкторы, которые научат управлять лошадью и будут помогать на протяжении всего маршрута. Опытным всадникам можно будет поездить рысью и галопом. Маршрут универсален для всадников любого уровня, а группа будет разделена по уровню верховой езды.

1-й день: 1-1,5 часа, 5,5 км в седле
2-й день: 2-2,5 часа, 8,5 км в седле
3-й день: 6-7 часов, 24 км в седле
4-й день: 2-2,5 часа, 14 км в седле
5-й день: 4-4,5 часа, 15 км в седле
6-й день: 3 часа, 11 км в седле

Программа тура по дням

1 день

Первая прогула вдоль чайных плантаций, озёр и реки Восточный Дагомыс

Встретимся в Дагомысе, разместимся в гостевом доме или в гостинице. После обеда — выезд на конную базу. Здесь мы познакомимся с лошадьми, пройдём инструктаж и обучение, а затем отправимся в первую прогулку верхом. Маршрут длиной около 5,5 км займёт 1–1,5 часа. Мы проедем вдоль чайных плантаций, озёр и реки Восточный Дагомыс, увидим панорамные виды на Сочи и окрестности.

После прогулки вернёмся в Дагомыс. Вечером — свободное время, ужин и отдых у моря.

Первая прогула вдоль чайных плантаций, озёр и реки Восточный ДагомысПервая прогула вдоль чайных плантаций, озёр и реки Восточный ДагомысПервая прогула вдоль чайных плантаций, озёр и реки Восточный ДагомысПервая прогула вдоль чайных плантаций, озёр и реки Восточный Дагомыс
2 день

Прогулка к Барановским водопадам

После завтрака отправимся к Барановским водопадам. Путь длиной 8,5 км займёт 2–2,5 часа. Мы проследуем через фундучные сады и реликтовый лес, а по прибытии сможем искупаться и освежиться у горных потоков. После отдыха на природе вернёмся на базу и пообедаем. Вечером — ужин, свободное время и отдых у моря.

Прогулка к Барановским водопадамПрогулка к Барановским водопадамПрогулка к Барановским водопадамПрогулка к Барановским водопадам
3 день

Самшитовые водопады, отдых у моря

После завтрака выйдем на маршрут к Самшитовым водопадам. Пройдём 24 км, путь займёт 6–7 часов. Мы проследуем вверх по долине реки Восточный Дагомыс, выше села Барановка, через лес с реликтовыми растениями. В ущелье увидим каскад водопадов — от небольших струй до высоких потоков, сверкающих на солнце.

После маршрута — обед, возвращение в Дагомыс, ужин и вечер у моря.

Самшитовые водопады, отдых у моряСамшитовые водопады, отдых у моряСамшитовые водопады, отдых у моряСамшитовые водопады, отдых у моря
4 день

Подъём на Чёрную гору

Позавтракаем и верхом поднимемся на Чёрную гору. Протяжённость — около 14 км, продолжительность — 2–2,5 часа. Это несложная и живописная прогулка перед длинным маршрутом следующего дня. С вершины откроются панорамные виды Сочи, Дагомыса и Чёрного моря.

После маршрута — обед, возвращение в Дагомыс, ужин и свободное время у моря.

Подъём на Чёрную горуПодъём на Чёрную горуПодъём на Чёрную горуПодъём на Чёрную горуПодъём на Чёрную горуПодъём на Чёрную горуПодъём на Чёрную горуПодъём на Чёрную гору
5 день

Ущелье Ведьм в горах Лоо

Сегодня вас ждёт поход в ущелье Ведьм. Протяжённость маршрута — около 15 км, продолжительность — 4–4,5 часа. Мы попадём в уединённое место в горах Лоо, окружённое субтропической растительностью и скрытое от лишних глаз. Здесь можно искупаться в заводях водопада и отдохнуть в прохладе леса.

При желании — обед в летнем кафе на месте (за доплату). После возвращения — обед, ужин и свободное время.

Ущелье Ведьм в горах ЛооУщелье Ведьм в горах ЛооУщелье Ведьм в горах ЛооУщелье Ведьм в горах Лоо
6 день

Варваровский водопад: путь через фундучных зарослей и садов фейхоа

После завтрака отправимся к Варваровскому водопаду. Протяжённость — около 11 км, продолжительность — 3 часа. Мы проедем вдоль чайных плантаций, пересечём реку Восточный Дагомыс, проследуем через реликтовый лес, мимо фундучных зарослей и садов фейхоа.

Водопад скрыт в лесистом ущелье, добраться до него можно только пешком. В тёплое время будет возможность искупаться. Далее маршрут продолжится в сторону села Сергей Поле и Варваровки с видами на Варваровское озеро и панорамы окрестностей.

После маршрута — обед, возвращение на базу, сборы и отъезд участников.

Варваровский водопад: путь через фундучных зарослей и садов фейхоаВарваровский водопад: путь через фундучных зарослей и садов фейхоаВарваровский водопад: путь через фундучных зарослей и садов фейхоаВарваровский водопад: путь через фундучных зарослей и садов фейхоа

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение в «Фиште»50 000 ₽
1-местное размещение в «Фиште»57 500 ₽
2-местное размещение в «Дагомысе»68 000 ₽
1-местное размещение в «Дагомысе»83 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансферы по маршруту
  • Прокат лошадей и амуниции
  • Сопровождение инструктора по верховой езде
Что не входит в цену
  • Билеты до Адлера и обратно
  • Трансфер из/в аэропорт или с/на вокзал
  • Доплата за 1-местное размещение - 7500 ₽
  • Размещение в гостевом доме у моря - 68 000 ₽, доплата за 1-местное размещение - 15 000 ₽
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дагомыс, утро, точное время по согласованию
Завершение: Дагомыс, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Дагомыс
В своём лице рада представить вам нашу конную базу. Вместе с командой мы более 15 лет развиваем и популяризируем конный туризм в Сочи. Будем рады вас видеть у нас на
читать дальше

конной прогулке или в многодневном конном туре, походе. Предлагаем конные маршруты от 1 часа до 10 дней в седле. Конная база расположена в Лазаревском районе Сочи, недалеко от курортного Дагомыса, в живописном местечке с красивейшими пейзажами. Близость Кавказских гор, легендарного горного массива Фишт и Чёрного моря даёт возможность круглый год совершать самые разнообразные прогулочные маршруты и экскурсии верхом на лошадях. Начинающим всадникам откроем мир конного туризма: поможем почувствовать себя уверенно в седле и получить от прогулки максимум удовольствия! Уверенным предоставим хорошо выезженных и тренированных лошадей, возможность активных аллюров под руководством опытных инструкторов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Маргарита
14 авг 2025
Прекрасное место. Я думаю ещё раз туда поехать в следующем году. Либо поеду туда, либо попробую что-то новенькое. Но всем знакомым кто тоже увлекается лошадьми или кому интересен активный отдых я уже посоветовала)

Тур входит в следующие категории Дагомыс

Похожие туры из Дагомыс

Конный тур для уверенных всадников в Сочи: горы, Чёрное море, чайные плантации и реликтовые леса
Конные прогулки
3 дня
Конный тур для уверенных всадников в Сочи: горы, Чёрное море, чайные плантации и реликтовые леса
Прогуляться к берегу моря и устроить пикник, продегустировать чай и пройти галопом по горным дорогам
Начало: Дагомыс (Барановка), заезд на базу во второй полов...
21 ноя в 15:00
28 ноя в 15:00
26 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Дагомыс
Все туры из Дагомыс