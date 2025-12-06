В Сочинском национальном парке, среди горных вершин, бескрайних чайных плантаций и реликтовых лесов, будем гулять верхом, любоваться красотами и отдыхать от городской суеты. Маршрут подойдёт
Описание тура
Организационные детали
После внесения предоплаты 15% на сайте вам необходимо внести предоплату 20% напрямую организатору.
Какая погода в горах? Что необходимо взять с собой в горы?
Температура и погода в горах может сильно отличаться от погоды на побережье, меняться несколько раз в день. Днём в летний период температура поднимается до +35, вечером и ночью температура может быть значительно ниже, а высоко в горах иногда может выпадать снег. Поэтому необходимо брать с собой как легкие, так и тёплые вещи. Кроме того, в горах могут быть ливни с грозами, град, поэтому необходимо взять с собой запасной комплект одежды и непромокаемую обувь.
Вопрос о страховке.
Участник обязуется перед началом конного похода приобрести страховой полис от несчастного случая, включающий страхование от травм при верховой езде, на период продолжительности конного похода/тура/маршрута, со страховым покрытием согласно пожеланиям Туриста.
Оформить страховой полис на тур можно самостоятельно или через нас (в «Ингосстрах»).
Организатор не несет ответственность перед участником при наступлении страхового случая. Все медицинские расходы будут оплачены страховой компанией по страховому полису.
Организатор настоятельно рекомендует при бронировании конного тура дополнительно приобретать индивидуальный страховой полис в качестве компенсации возможных рисков.
Бесплатное медицинское обслуживание на территории России осуществляется по полису медстрахования, поэтому в поездку обязательно берите с собой полис. Если вы хотите оформить страховку от несчастного случая на время конного тура, то либо сообщите об этом нам при заказе конного тура, либо застрахуйтесь сами заранее.
Питание. Включено питание: 1-й день — ужин, во 2-й — завтрак, обед и ужин, в 3-й — завтрак, дегустация чая и поздний обед.
Транспорт. Комфортабельный автомобиль.
Возраст участников. 8+.
Уровень сложности. Средний. Тур подойдёт уверенным всадникам, имеющим опыт верховой езды. На маршруте с вами будет инструктор, вы сможете поездить рысью и галопом. Во 2-й день в седле проведём 6 часов, проедем 30 км, в 3-й — около 4,5 часов, проедем 20 км.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Заезд на базу — во второй половине дня. После размещения вас ждёт знакомство с лошадьми и командой, затем поужинаем и разойдёмся отдыхать.
Прогулка верхом к Чёрному морю и пикник на берегу
Вас ждёт насыщенный маршрут протяжённостью около 30 км, рассчитанный на 6 часов верховой езды. Мы отправимся из Дагомыса (Барановки) и пройдём по живописным горным тропам Сочинского национального парка. Вы увидите череду холмов, заросших лесом, тенистые ущелья и панорамы с видом на побережье.
Постепенно маршрут приведёт нас к подножию гор, к Чёрному морю, в район Нижней Хобзы. Здесь сделаем остановку: устроим пикник на берегу и отдохнём у воды. Завершим маршрут энергичным галопом вдоль кромки берега.
Обратите внимание: в летний период маршрут «К морю» не проводится. Вместо него — «Глубокая балка» или «Тропа императора – тропами древних убыхов».
Через горы, леса, бамбуки и плантации к чайным домикам
Сегодня отправимся в путь протяжённостью около 20 км, который займёт около 4,5 часов верховой езды. Нас ждёт живописный маршрут через горные склоны и реликтовые леса, среди бамбуковых зарослей и чайных плантаций. По мере подъёма будут открываться панорамные виды Сочи, горных хребтов и морской линии горизонта.
Финальной точкой маршрута станут чайные домики, где проводятся традиционные русские чаепития. Здесь, на открытых верандах, мы отдохнём, наслаждаясь видами, и попробуем ароматный напиток с южным мёдом, вареньем и домашней выпечкой.
К вечеру вернёмся на базу. На этом наш тур завершён, до новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|26 000 ₽
|1-местное размещение
|29 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Трансферы по маршруту
- Прокат лошадей и амуниции
Что не входит в цену
- Билеты до Адлера и обратно
- Трансфер до базы
- Доплата за 1-местное размещение - 3000 ₽
- Страховка