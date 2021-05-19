Полезная информация о Дальнегорске
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Местное время в Дальнегорске
07:0435
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Дальнегорск
|По-английски
|Dalnegorsk
|Население города
|38 424 чел.
|Аэропорт
|Дальнегорск DHG
|Часовой пояс
|Asia/Vladivostok
|Средняя высота
|172 м. от уровня моря
Где находится Дальнегорск на карте
Дальнегорск