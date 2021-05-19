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Полезная информация о Дальнегорске

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Местное время в Дальнегорске
07:0435
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаДальнегорск
По-английскиDalnegorsk
Население города38 424 чел.
АэропортДальнегорск DHG
Часовой поясAsia/Vladivostok
Средняя высота172 м. от уровня моря

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