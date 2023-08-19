1 день

Древний Дербент, Нарын-Кала и экраноплан Лунь

Встреча группы по адресу: Махачкала, Советский район, проспект Акушинского 130, магазин «Зелёное яблоко» в 8:30 утра.

Вас ждет один из старейших городов мира.

Примерно 5 тыс. лет назад через узкий проход между морем и горами проходил Великий шелковый путь. Для охраны караванов и взимания платы за проход был возведен город Дербент – «Связанные врата».

Через несколько столетий персы построили цитадель Нарын-Кала – «Солнечную крепость». А также увидим «Каспийского монстра» – знаменитый экраноплан Лунь.

*Мы оставляем за собой право вносить некоторые изменения в программу тура в связи с погодными или иными обстоятельствами.