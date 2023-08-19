Дыхание гор Дагестана
Нас ждут горные поселения, заброшенные аулы-призраки, древний город Дербент и грандиозный Сулакский каньон, шумные водопады и живописные ущелья.
Будем передвигаться на комфортных внедорожниках, отведаем блюда местной кухни, сделаем красочные фото на «Языке тролля», погуляем по пескам бархана Сары-кум и проникнемся самобытной культурой многонациональной республики.
А любители экстрима смогут испытать себя во время прыжка с отвесной скалы водопада Тобот! Мы оставляем за собой право вносить некоторые изменения в программу тура в связи с погодными или иными обстоятельствами.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Древний Дербент, Нарын-Кала и экраноплан Лунь
Встреча группы по адресу: Махачкала, Советский район, проспект Акушинского 130, магазин «Зелёное яблоко» в 8:30 утра.
Вас ждет один из старейших городов мира.
Примерно 5 тыс. лет назад через узкий проход между морем и горами проходил Великий шелковый путь. Для охраны караванов и взимания платы за проход был возведен город Дербент – «Связанные врата».
Через несколько столетий персы построили цитадель Нарын-Кала – «Солнечную крепость». А также увидим «Каспийского монстра» – знаменитый экраноплан Лунь.
*Мы оставляем за собой право вносить некоторые изменения в программу тура в связи с погодными или иными обстоятельствами.
Высокогорный аул Гоор, «Языка тролля», Карадахская теснина
На следующий день нас ждёт великолепное путешествие в горы.
Мы увидим древние башни Гоора и заполним галереи телефонов фотками Карадахской теснины и местного «Языка тролля». Эти места останутся в вашем сердце на долгое время!
Возвращаемся в гостевой дом, ужинаем и готовимся к празднованию Нового года.
Нас ждёт вечер с музыкой, песнями, щедрым столом, алкоголем и культурной программой.
Гунибская крепость, водопад Тобот, Матласские водопады, Каменная чаша
Сегодня мы увидим 70-метровый водопад Тобот – один из самых высоких водопадов Дагестана. Он срывается с крутого обрыва Хунзахского плато в виде мощного потока.
Для любителей экстрима есть возможность прыгнуть с банджи прямо к водопаду!
Следующая точка нашего маршрута – плато Матлас, которое находится на высоте 1800 метров над уровнем моря. Здесь мы посмотрим на водопады, каньоны, источники.
Со смотровой площадки вы увидите горные серпантины и селения. А еще мы пройдем по Каменной чаше – это три скалистых зала, соединенных друг с другом узкими проходами и пещерами.
Гамсутль, Салтинский водопад, поляна Айвазовского
Сегодня вам предстоит экскурсия в Чох – один из стариннейших аулов на Северном Кавказе, судя по стоянке человека времен неолита. Дата постройки первой крепости – 1300 г!
«Мачу Пикчу» Дагестана, село-призрак на вершине, аул вечного покоя, неразгаданных тайн и неземной красоты – это Гамсутль!
А после нашего путешествия к аулу-призраку поедем ловить прохладу Салтинского водопада.
Салтинский подземный водопад – настоящее чудо природы. Мирно текущая по Кудалинскому ущелью река внезапно исчезает под землю. И мы спустимся туда, чтобы посмотреть из недр земли на это необычное явление.
И в завершении нашего насыщенного дня посетим поляну Айвазовского, откуда известный художник рисовал Гуниб.
Сулакский каньон, Чиркейское и Ирганайское водохранилища, бархан Сары-кум
В последний день нашего путешествия мы отправимся к Сулакскому каньону.
Сулакский каньон – одна из главных достопримечательностей Дагестана. Один из самых глубоких каньонов мира, глубина которого 1920 м. , что больше, чем Гранд-Каньон в Аризоне (США)!
Там мы с ветерком прокатимся на катере и осмотрим каньон с высоты птичьего полёта. Далее отправимся к бархану Сары-кум (крупнейший в Евразии песчаный бархан, где снимался фильм «Белое солнце пустыни»).
Трансфер в аэропорт г. Махачкалы. Окончание программы. Обратные билеты можно брать с 20:20.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевых домах.
Варианты проживания
Горные гостевые дома
Размещение в гостевых домах в комнатах по 2 человека. Удобства на этаже (на 3-4 комнаты).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (джипы) на все 5 дней между всеми достопримечательностями
- Работа гидов и старшего координатора группы
- Проживание в гостевых домах в горах все дни тура в комнатах на 2-3 человек
- Питание включено полностью
- Экскурсии
- Что не входит
- Авиабилеты или ж/д билеты из вашего города до Махачкалы и обратно
- Личные траты на сувениры
- Проживание в гостинице до и после тура
- Алкоголь (будем по вечерам заезжать в магазин)
- Спуск на зиплайне (ориентировочно 1000 руб.), прыжок с веревкой (ориентировочно 5000 руб.)
- Катание на лошадях (примерно 500 руб.)
- Катание на катере (в зависимости от погодных условий и согласованию с гидом)
- Место начала и завершения?
- Республика Дагестан, Махачкала
- Как организуется питание по программе тура?
Питание включено полностью: завтраки и ужины в гостевых домах, пикники от гидов в горах и обеды (в обязательном порядке: первое, второе, третье) от местных жителей в горах, угощение горным чаем и кофе на остановках по маршруту, перекусы.
С собой брать ничего не нужно!
Если у вас специфическое, ограниченное врачом питание – пожалуйста, свяжитесь с нами до оплаты, мы обсудим, как вас накормить.
- Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Захватывающие виды (я почти всегда кричала «Боже, как красиво» и пыталась «сфотографировать» глазами и запомнить каждый момент), вкуснейшие национальные блюда, рецепты которых мы пытались узнать😂, комфортные поездки на джипах с любимой музыкой, интересные истории от гидов, посиделки по вечерам, миллион фото и видео на память - это только малая часть путешествия! Спасибо за эмоции и впечатления! Очень советую тур!
Мне кажется я люблю каждый уголок Гуниба. Люблю когда просто так зовут в гости,когда абрикосами угощают за улыбку,когда танцуют посередине улицы, потому что захотелось 🤤 люблю за традиции,за столы,которые ломятся от еды,за уважение к старшим, за простые душевные разговоры. Люблю за горы, каньоны,водопады, воздух,за облака хватающиеся за их вершины. И все это я полюбила благодаря нашим гидам.
Ибрагим и Гамзат, отдельное спасибо 🙌 ребята настолько искренне и душевно показывают и рассказывают все прелести Дагестана, что не хочется после такого возвращаться в родной город 🥹 поэтому хочу сказать,не планируйте самостоятельный отдых по республике, только туром и только у этого организатора,ведь за эти 5 дней проведенные вместе, они стали нам,как родные.