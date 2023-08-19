Дыхание гор Дагестана. Новый год

Новогодний тур в Дербенте

Дыхание гор Дагестана

5
3 отзыва
В этом путешествии мы собрали все «жемчужины» Дагестана.

Нас ждут горные поселения, заброшенные аулы-призраки, древний город Дербент и грандиозный Сулакский каньон, шумные водопады и живописные ущелья.

Будем передвигаться на комфортных внедорожниках, отведаем блюда местной кухни, сделаем красочные фото на «Языке тролля», погуляем по пескам бархана Сары-кум и проникнемся самобытной культурой многонациональной республики.

А любители экстрима смогут испытать себя во время прыжка с отвесной скалы водопада Тобот! Мы оставляем за собой право вносить некоторые изменения в программу тура в связи с погодными или иными обстоятельствами.
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Ближайшие даты:
30
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янв
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даты

Что вас ожидает:

Дух древнего Дербента
Дух древнего Дербента
Прикоснемся к истории, побывав в одном из старейших городов мира
Изобилие блюд
Изобилие блюд
Попробуем множество национальных блюд и насладимся ароматным кофе в горах
Самый глубокий каньон Европы
Самый глубокий каньон Европы
Рассмотрим Сулакский каньон с высоты птичьего полета и при желании – во время прогулки на катере
Атмосфера аула-призрака
Атмосфера аула-призрака
Прогуляемся по заброшенному горному поселению, окутанному ореолом тайн и легенд
Экстремальные активности на выбор
Экстремальные активности на выбор
Любители адреналина смогут совершить прыжок с зиплайн или с веревкой у водопада Тобот!
Путешествие к «Языку тролля»
Путешествие к «Языку тролля»
Джипы довезут нас в край башен – Гоор, расположенный на узком плато со скальными выступами

Программа тура по дням

1 день

Древний Дербент, Нарын-Кала и экраноплан Лунь

Встреча группы по адресу: Махачкала, Советский район, проспект Акушинского 130, магазин «Зелёное яблоко» в 8:30 утра.

Вас ждет один из старейших городов мира.

Примерно 5 тыс. лет назад через узкий проход между морем и горами проходил Великий шелковый путь. Для охраны караванов и взимания платы за проход был возведен город Дербент – «Связанные врата».

Через несколько столетий персы построили цитадель Нарын-Кала – «Солнечную крепость». А также увидим «Каспийского монстра» – знаменитый экраноплан Лунь.

*Мы оставляем за собой право вносить некоторые изменения в программу тура в связи с погодными или иными обстоятельствами.

Древний Дербент, Нарын-Кала и экраноплан ЛуньДревний Дербент, Нарын-Кала и экраноплан ЛуньДревний Дербент, Нарын-Кала и экраноплан Лунь
2 день

Высокогорный аул Гоор, «Языка тролля», Карадахская теснина

На следующий день нас ждёт великолепное путешествие в горы.

Мы увидим древние башни Гоора и заполним галереи телефонов фотками Карадахской теснины и местного «Языка тролля». Эти места останутся в вашем сердце на долгое время!

Возвращаемся в гостевой дом, ужинаем и готовимся к празднованию Нового года.

Нас ждёт вечер с музыкой, песнями, щедрым столом, алкоголем и культурной программой.

Высокогорный аул Гоор, «Языка тролля», Карадахская теснинаВысокогорный аул Гоор, «Языка тролля», Карадахская теснинаВысокогорный аул Гоор, «Языка тролля», Карадахская теснинаВысокогорный аул Гоор, «Языка тролля», Карадахская теснина
3 день

Гунибская крепость, водопад Тобот, Матласские водопады, Каменная чаша

Сегодня мы увидим 70-метровый водопад Тобот – один из самых высоких водопадов Дагестана. Он срывается с крутого обрыва Хунзахского плато в виде мощного потока.

Для любителей экстрима есть возможность прыгнуть с банджи прямо к водопаду!

Следующая точка нашего маршрута – плато Матлас, которое находится на высоте 1800 метров над уровнем моря. Здесь мы посмотрим на водопады, каньоны, источники.

Со смотровой площадки вы увидите горные серпантины и селения. А еще мы пройдем по Каменной чаше – это три скалистых зала, соединенных друг с другом узкими проходами и пещерами.

Гунибская крепость, водопад Тобот, Матласские водопады, Каменная чашаГунибская крепость, водопад Тобот, Матласские водопады, Каменная чашаГунибская крепость, водопад Тобот, Матласские водопады, Каменная чашаГунибская крепость, водопад Тобот, Матласские водопады, Каменная чашаГунибская крепость, водопад Тобот, Матласские водопады, Каменная чаша
4 день

Гамсутль, Салтинский водопад, поляна Айвазовского

Сегодня вам предстоит экскурсия в Чох – один из стариннейших аулов на Северном Кавказе, судя по стоянке человека времен неолита. Дата постройки первой крепости – 1300 г!

«Мачу Пикчу» Дагестана, село-призрак на вершине, аул вечного покоя, неразгаданных тайн и неземной красоты – это Гамсутль!

А после нашего путешествия к аулу-призраку поедем ловить прохладу Салтинского водопада.

Салтинский подземный водопад – настоящее чудо природы. Мирно текущая по Кудалинскому ущелью река внезапно исчезает под землю. И мы спустимся туда, чтобы посмотреть из недр земли на это необычное явление.

И в завершении нашего насыщенного дня посетим поляну Айвазовского, откуда известный художник рисовал Гуниб.

Гамсутль, Салтинский водопад, поляна АйвазовскогоГамсутль, Салтинский водопад, поляна АйвазовскогоГамсутль, Салтинский водопад, поляна АйвазовскогоГамсутль, Салтинский водопад, поляна Айвазовского
5 день

Сулакский каньон, Чиркейское и Ирганайское водохранилища, бархан Сары-кум

В последний день нашего путешествия мы отправимся к Сулакскому каньону.

Сулакский каньон – одна из главных достопримечательностей Дагестана. Один из самых глубоких каньонов мира, глубина которого 1920 м. , что больше, чем Гранд-Каньон в Аризоне (США)!

Там мы с ветерком прокатимся на катере и осмотрим каньон с высоты птичьего полёта. Далее отправимся к бархану Сары-кум (крупнейший в Евразии песчаный бархан, где снимался фильм «Белое солнце пустыни»).

Трансфер в аэропорт г. Махачкалы. Окончание программы. Обратные билеты можно брать с 20:20.

Сулакский каньон, Чиркейское и Ирганайское водохранилища, бархан Сары-кумСулакский каньон, Чиркейское и Ирганайское водохранилища, бархан Сары-кумСулакский каньон, Чиркейское и Ирганайское водохранилища, бархан Сары-кумСулакский каньон, Чиркейское и Ирганайское водохранилища, бархан Сары-кумСулакский каньон, Чиркейское и Ирганайское водохранилища, бархан Сары-кум

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевых домах.

Варианты проживания

Горные гостевые дома

4 ночи

Размещение в гостевых домах в комнатах по 2 человека. Удобства на этаже (на 3-4 комнаты).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (джипы) на все 5 дней между всеми достопримечательностями
  • Работа гидов и старшего координатора группы
  • Проживание в гостевых домах в горах все дни тура в комнатах на 2-3 человек
  • Питание включено полностью
  • Экскурсии
Что не входит
  • Авиабилеты или ж/д билеты из вашего города до Махачкалы и обратно
  • Личные траты на сувениры
  • Проживание в гостинице до и после тура
  • Алкоголь (будем по вечерам заезжать в магазин)
  • Спуск на зиплайне (ориентировочно 1000 руб.), прыжок с веревкой (ориентировочно 5000 руб.)
  • Катание на лошадях (примерно 500 руб.)
  • Катание на катере (в зависимости от погодных условий и согласованию с гидом)
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Махачкала
Как организуется питание по программе тура?

Питание включено полностью: завтраки и ужины в гостевых домах, пикники от гидов в горах и обеды (в обязательном порядке: первое, второе, третье) от местных жителей в горах, угощение горным чаем и кофе на остановках по маршруту, перекусы.

С собой брать ничего не нужно!

Если у вас специфическое, ограниченное врачом питание – пожалуйста, свяжитесь с нами до оплаты, мы обсудим, как вас накормить.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
19 авг 2023
До сих пор вспоминаю об этом замечательном отдыхе в Дагестане и однозначно завидую тем, кто поедет туда в первый раз😭 Было прекрасно всё: и организация, и передвижение, и еда, и локации, и люди, окружавшие нас (здесь ещё можно долго перечислять!). Отдельное спасибо гидам (Ибрагиму, Гамзату и Магомеду), которые с утра до вечера были с нами, решали возникающие проблемы и просьбы и которые всего лишь за пять дней смогли влюбить нас в Дагестан)

Захватывающие виды (я почти всегда кричала «Боже, как красиво» и пыталась «сфотографировать» глазами и запомнить каждый момент), вкуснейшие национальные блюда, рецепты которых мы пытались узнать😂, комфортные поездки на джипах с любимой музыкой, интересные истории от гидов, посиделки по вечерам, миллион фото и видео на память - это только малая часть путешествия! Спасибо за эмоции и впечатления! Очень советую тур!
Л
20 июля 2023
Мне не понравился Дагестан,сказал один мой знакомый, который вернулся из самостоятельной поездки по республике … и я его понимаю. Дагестан можно увидеть разным: грязным, шумным, безликим. Но Вы никогда не отнимите у Дагестана 2 главных его ингредиента -природу и людей🙌
Мне кажется я люблю каждый уголок Гуниба. Люблю когда просто так зовут в гости,когда абрикосами угощают за улыбку,когда танцуют посередине улицы, потому что захотелось 🤤 люблю за традиции,за столы,которые ломятся от еды,за уважение к старшим, за простые душевные разговоры. Люблю за горы, каньоны,водопады, воздух,за облака хватающиеся за их вершины. И все это я полюбила благодаря нашим гидам.
Ибрагим и Гамзат, отдельное спасибо 🙌 ребята настолько искренне и душевно показывают и рассказывают все прелести Дагестана, что не хочется после такого возвращаться в родной город 🥹 поэтому хочу сказать,не планируйте самостоятельный отдых по республике, только туром и только у этого организатора,ведь за эти 5 дней проведенные вместе, они стали нам,как родные.
О
19 авг 2023
Организация тура на высшем уровне) Была предоставлена вся необходимая информация, если были вопросы, то на все отвечали/объясняли/подсказывали.

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