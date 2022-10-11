Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето

Приглашаем Вас в Дагестан! Это путешествие подарит Вам возможность увидеть самые знаменитые

4.7
3 отзыва
Приглашаем Вас в Дагестан! Это путешествие подарит Вам возможность увидеть самые знаменитые и живописные места Дагестана: от величественных гор и чарующего Каспия до горных селений, затерянных аулов – призраков и древних крепостей! Вас вдохновит непростая история этой гордой республики, и Вы окунетесь в атмосферу кавказского гостеприимства!
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
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Что вас ожидает 🤩

Сочная кухня Дагестана
Сочная кухня Дагестана
Пообедаем в форелевом хозяйстве, оценим аварскую традиционную и южно-дагестанскую кухни
Каспийский монстр
Каспийский монстр
Восхитимся размерами легендарного ракетоносца-экраноплана «ЛУНЬ» – самого большого в мире
Дагестанский Мачу-Пикчу
Дагестанский Мачу-Пикчу
Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура заброшенного аула Гамсутль погрузит нас в особую атмосферу уклада жизни горцев
Крепость Нарын-Кала
Крепость Нарын-Кала
Побываем в легендарной цитадели, входящей в перечень ЮНЕСКО как памятник мировой значимости
Водная прогулка
Водная прогулка
Прокатимся с ветерком на катере по изумрудным водам Сулака

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Махачкалу, обзорная экскурсия по городу

Сбор группы в аэропорту г. Махачкала, где вас встретит гид с табличкой с названием тура.

Рекомендуемое время прилета — до 12:00.

Начинается наш тур с самой приятной его части – традиционного кавказского гостеприимства.

Главным блюдом стола будет вкусный и сочный шашлык, с секретами приготовления которого вас познакомит наш шеф-повар.

Город контрастов и национального колорита, столица республики Дагестан готова поделиться с вами своими секретами и красотой.

Во время обзорной экскурсии вы увидите Махачкалу с высоты птичьего полёта, поднявшись на обзорную площадку на горе Тарки.

Далее вы спуститесь к главной мечети республики – Юсуф Бей Джами, где поближе познакомитесь с ее архитектурой и внутренним убранством.

Завершите знакомство с городом прогулкой по Родопскому бульвару, названному в честь горного массива Родопы, находящегося в Болгарии.

Здесь проходит городская набережная и находится городской пляж, летний сад, аварский и кумыкский театры.

Бульвар является сосредоточением памятников в честь деятелей культуры и искусства Дагестана.

Ненадолго окунётесь в неспешную жизнь беззаботных горожан, для которых бульвар – излюбленное место для прогулок.

После завершения программы вы отправитесь в отель.

Прибытие в Махачкалу, обзорная экскурсия по городуПрибытие в Махачкалу, обзорная экскурсия по городуПрибытие в Махачкалу, обзорная экскурсия по городуПрибытие в Махачкалу, обзорная экскурсия по городу
2 день

Сулакский каньон и катание на катере

Завтрак в гостинице.

Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа.

Вы увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого под толщей воды покоится аул Старый Чиркей.

Вас ждет самая яркая и узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе.

Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце несет свои воды от плотины Чиркейской ГЭС до Миатлинской плотины.

С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на самые эффектные его изгибы.

На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель (возможна замена главного блюда по запросу).

Переезд в отель.

Сулакский каньон и катание на катереСулакский каньон и катание на катереСулакский каньон и катание на катереСулакский каньон и катание на катере
3 день

Гамсутль

Завтрак в отеле.

Дагестан переводится как «страна гор», и третий день нашей программы откроет для вас потаённые уголки нагорной части республики.

Гамсутль — еще одна топовая достопримечательность республики.

Затерянный среди гор, покинутый всеми жителями, он эффектно расположился на склоне горы.

Узкие улочки древнего поселения увлекут вас в глубины истории.

Здесь за каждым поворотом вас ждут впечатляющие виды.

К Гамсутлю ведет треккинговый маршрут, проходящий через лес.

По пути вы сможете освежиться ледяной водой из горного источника и перевести дух.

На обеде вы попробуете традиционную кухню одного из народов Дагестана.

Небольшой краеведческий музей Гуниба расскажет об истории Кавказской войны и о человеке, неразрывно с ней связанного.

Имам Шамиль – легендарная личность, имя которой здесь известно каждому.

После насыщенного историей и красотой природы дня вы возвращаетесь в гостиницу.

ГамсутльГамсутльГамсутльГамсутль
4 день

Экраноплан Лунь, Нарын-Кала и Дербент

Завтрак в гостинице.

Первая остановка будет у экраноплана «Лунь» — гениального творения советской инженерии.

Хорошо сохранившийся до наших дней, бывший несколько лет законсервированным в прибрежной зоне города Каспийск, сейчас он ждёт дня, когда гордо расправит крылья в центре строящегося парка Патриот.

Далее нас ждет посещение цитадели Нарын-Кала откроет вам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников и завоевателей.

Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.

Во время прогулки по узким улочкам старого города, окутанным ароматами свежей выпечки, вы прочувствуете неповторимый восточный колорит Дербента.

Чтобы увезти с собой не только воспоминания, но и памятные подарки, в программу включено посещение сувенирной лавки, где можно приобрести изделия местных мастеров, чай, сладости и многое другое.

Отъезд в гостиницу.

Свободное время.

Экраноплан Лунь, Нарын-Кала и ДербентЭкраноплан Лунь, Нарын-Кала и ДербентЭкраноплан Лунь, Нарын-Кала и ДербентЭкраноплан Лунь, Нарын-Кала и ДербентЭкраноплан Лунь, Нарын-Кала и Дербент
5 день

Завершение программы. Южный Дагестан

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Сегодня вам предстоит исследовать Южный Дагестан, где вы познакомитесь с бытом и традициями табасаранского народа.

Вам предстоит недолгий переезд в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей.

Это крепость «Семи братьев и одной сестры», которая как символ героического прошлого народа возвышается над селом.

И небольшой, но очень живописный Ханагский водопад, у подножия которого любят отдыхать местные жители.

После этого вы заглянете на обед в этно-комплексе.

Здесь вы сможете попробовать себя в приготовлении традиционного чуду и ковроткачестве.

Трансфер группы в аэропорт.

Время вылета из Дагестана — после 18:00.

Завершение программы. Южный ДагестанЗавершение программы. Южный ДагестанЗавершение программы. Южный ДагестанЗавершение программы. Южный Дагестан

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДатыСтоимость
Стоимость 1/2 twin/dbl30 000
Детям до 12 лет27 000
Доплата за одноместное размещение12 000
Дополнительная ночь в гостинице Махачкала ½ twin/dbl4 000

Варианты проживания

Гостиница «Океан»

4 ночи

Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.

Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.

В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.

Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание в гостиницах 3* на берегу Каспийского моря
  • Питание по программе тура
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Катание на катере
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • телефон;
  • зарядка для телефона + powerbank;
  • лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
  • увлажняющий крем;
  • антисептик, глазные капли;
  • зубная паста и щетка;
  • шампунь-гель;
  • расческа;
  • дезодорант;
  • купальник;
  • полотенце;
  • нижнее белье и носки;
  • майки;
  • удобная обувь и шлепки;
  • удобные вещи по погоде.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение в программе?

Возможны изменения порядка посещения или замены локаций ради безопасности участников тура, если того требуют погодные условия.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Л
11 окт 2022
Хорошо
О
21 сен 2022
Замечательный отдых получился. Все очень понравилось. Впечатлений много!!! Посмотрели все основные достопримечательности в Дагестане. Ездили на комфортабельном микроавтобуса с аккуратным водителем и самым замечательным гидом- Мадиной. Спасибо ей большое, замечательный человек, который сделал нашу экскурсию незабываемой. Жили в очень хороших отелях, все номера чистые и аккуратные. Завтраки и обеды выше всяких похвал, все вкусно и сытно, ужины и не требовались, к. т обеды очень сытные. Обязательно приедим ещё, потому что невлюбиться в Дагестан невозможно.
М
7 сен 2022
Поездка прошла великолепно!)
Тур полностью оправдывает и свое название, и свою стоимость?
Мы увидели самые лучшие места Дагестана, гид Ляна была очень приятной и размещение комфортным. Если поедем в другие направления, то с вами)

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