1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Дагестану! Вас ждут Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Чиркейское водохранилище. Всё включено
Начало: На улице Ленина в Дербенте
«Вы оцените крупнейшее водохранилище Северного Кавказа, которое часто называют «морем в горах»»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 700₽ за человека
Групповая
13 часов
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
«По дороге сделаем остановку, чтобы полюбоваться прекрасными горными видами и сделать красочные фото»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 500₽ за человека
Групповая
13 часов
Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину - жемчужины Дагестана
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по заброшенному аулу и живописным ущельям Дагестана
Начало: Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, д. 4а. (Приморская 16/5...
«Среди дагестанских гор затерялось удивительное место — покинутый аул Гамсутль»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района (из Дербента)
Путешествие в Табасаран подарит вам уникальные впечатления: от древних крепостей до живописных водопадов и гостеприимных местных жителей
Начало: В Дербенте
«Чтобы полюбоваться селами среди гор и побывать в средневековой крепости»
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
13 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие мечты в Дербенте: Сулакский каньон и Сарыкум
Вас ждет захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Дагестана с комфортом и новыми впечатлениями
Начало: В Дербенте, Избербаше или Махачкале
«Инста-локации: бархан Сарыкум и Козья гора»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
19 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
12 часов
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
Путешествие по горному Дагестану: руины Гоора и Кахиба, Язык тролля, старейший христианский храм. Узнайте об исконных традициях горцев
Начало: На улице Ленина
«По пути заедем на горную площадку Орлиный выступ и скалу, прозванную дагестанским Языком тролля, схожим по форме со знаменитым норвежским утёсом — и нисколько ему не уступающим»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
3 300₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
Раскройте потрясающие места Дагестана: древняя крепость, бурный водопад и советский экраноплан. Узнайте больше о традициях и истории региона
Начало: У вашего отеля
«Мы встретимся утром в Дербенте и отправимся в живописные горы Табасаранского района по хорошей асфальтированной дороге»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7.5 часов
Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
Посетите три уникальные локации в Дагестане: древнюю крепость, живописный водопад и экраноплан «Лунь». Включены трансфер, гид и обед из национальных блюд
Начало: В районе улицы Ленина
«В Дагестан приезжают не только за красочной природой и горными пейзажами»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Групповая
13 часов
В Гуниб и Карадахскую теснину - с групповой экскурсией (всё включено)
Побывать в горах, где вас ждут не только прекрасные пейзажи, но и исторические места
Начало: На ул. Ленина 41
«Гуниб — это посёлок в горах, который славится как восхитительными видами, так и историческими объектами»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
3 400₽ за человека
Групповая
7 часов
Путешествие в Кубачи: традиции и мастерство дагестанских ремесленников
Вас ждет увлекательное путешествие в сердце Дагестана, где живая история и мастерство сочетаются с природой
Начало: В Дербенте
«Расположенный на высоте 1750 метров, аул Кубачи впечатлит вас горными видами и ощущением застывшего времени»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Путешествие в Кубачи подарит вам уникальный опыт: мастер-классы по ювелирному делу и изготовлению клинков, а также знакомство с местной культурой
«В этом самобытном месте вы познакомитесь с ярким образцом горной архитектуры и историей села»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
22 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тандемный полёт на параплане в Дербенте: адреналин и красоты
Взлетите над Дербентом, ощутив свободу и восторг от тандемного полёта на параплане с опытным пилотом
«Вы сами можете выбрать, где летать: над побережьем Каспийского моря или над живописной горной местностью»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
6 990₽ за человека
Групповая
13 часов
Гоор и Кахиб: путеводитель по забытым селениям горного Дагестана
Вас ждет погружение в историю древних селений Дагестана, где каждый камень хранит легенды горцев
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
«Горный Дагестан — невероятно атмосферная местность, где стоит побывать хотя бы раз»
Расписание: вторник,четверг,суббота
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
3 300₽ за человека
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия: Древняя крепость, Хучнинский водопад, Экраноплан «Лунь»
Погрузитесь в историю и природу Дагестана с экскурсией по знаковым местам Дербента и окрестностей
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
«В Дагестан приезжают за горами и невероятными пейзажами»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов
Начало: Северная автостанция, Дербент
«Струящаяся вода, обрамленная зеленью и горными вершинами, создает захватывающий пейзаж, который проникает в каждую клеточку вашей души»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 600₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
От скалистого каньона до песков - Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (2 ГИС ул. Приморская 16/...
«Пустыня из советского кино После обеда в форелевом хозяйстве мы отправимся на бархан Сарыкум — уголок пустыни, затерянный среди гор»
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 300₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Хунзах, водопад Тобот
Начало: Город Дербент, улица Гагарина, 27
«Причем не просто равнина, а самая большая горная равнина в Дагестане»
Расписание: Выезд возможен в любой день с 6:00.
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
4 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Гуниб и Салтинский водопад из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
Расписание: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
12 июня в 06:30
17 июня в 06:30
3 400₽ за человека
Групповая
13 часов
Хунзах и Каменная чаща из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
«Хунзахский район – это уникальное сочетание водной стихии и неповторимого рельефа гор и отвесных скал, восхитительный горный пейзаж, зеленая луговая трава и прозрачная, как стекло вода»
Завтра в 06:30
14 июня в 06:30
3 400₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Горы, пчёлы и первый университет России
Путешествие из Дербента в горные сёла Ахты, Хрюг и Цахур
«По желанию можем организовать пикник и подкрепиться, любуясь панорамой гор вокруг»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
25 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Мастер-класс в Кубачи: погружение в мир златокузнецов из Дербента
Приглашаем вас на уникальное путешествие в Кубачи - мастер-класс, где вы сами создадите серебряное украшение
Начало: В Дербенте, на ул. Ленина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
22 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Гуниб и Салта
Начало: Проспект Агасиева 22 (ТЦ «РОССИЯ»)
«Гуниб окружен величественными горами, живописными ущельями и реками»
Расписание: Согласно календарю
12 июня в 07:00
19 июня в 07:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККондратьева5 июня 2024Были на экскурсии с мужем 4.06, очень переживали, что не сможем насладиться поездкой из-за подъёма в 5 утра, но ошиблись
- ООльга1 июня 2024Посетили индивидуальную экскурсию по Сулакскому каньону 30.05.24. Гид Ахмед очень интересно рассказывал про историю Дагестана, показал самые лучшие виды на
- ССветлана1 июня 2024Экскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локации, сделал кучу шикарных фото👍ну и, конечно, вкусный обед с видом на горы👍👍рекомендуем-👍👍👍👍
- ЕЕкатерина1 июня 2024Очень приятный мужчина, общительный добрый Показал Дагестан с другой стороны - сочный зеленый и красивый Мощный водопад завораживает своим видом, а горы покрытые зеленью ошеломляют По дороге накормил нас, напоил вкусным чаем и рассказал много разных душевных историй
- РРада31 мая 2024В мае 2024 ездили в тур на Гамсутль+Салтинская теснина. За день предупредили, что в Салтинской теснине проходят съемки, поэтому туда
- ТТатьяна30 мая 2024Великолепное времяпровождение, все прошло прекрасно, экскурсовод Майя и водитель Адыль были на высоте, доброжелательность, юмор и классная компания!
- ДДенис30 мая 2024Огромное спасибо Рамиусу. На экскурсии были семьей с ребенком 2,5 года. Комфортная машина и комфортная езда. Локации экскурсии ОЧЕНЬ интересные.
- ЮЮлия29 мая 2024Спасибо огромное за этот замечательный день!!! Масса положительных эмоций! Потрясающие локации! Красота завораживает дух!!! Очень вкусно накормили) Большое спасибо нашему гиду
- KKalinin.28 мая 2024Все было отлично. Спасибо Рамису за комфортную поезду и информативную экскурсию. Все очень понравилось) рекомендовал людям в гостинице. Посетели дополнительно несколько смотровых площадок и вкусно поели.
- ММарина26 мая 2024Дагестан- очень красивая атмосферная республика, в которой сильна аутентичность. Религия, культура, архитектура,история, этнос - все очень интересно, необычно. Вас встретят гостеприимные, красивые, добрые люди.
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Горы»
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