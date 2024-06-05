Экскурсии к горам Дербента

Найдено 22 экскурсии в категории «Горы» в Дербенте, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
116 отзывов
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Дагестану! Вас ждут Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Чиркейское водохранилище. Всё включено
Начало: На улице Ленина в Дербенте
«Вы оцените крупнейшее водохранилище Северного Кавказа, которое часто называют «морем в горах»»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 700 за человека
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
41 отзыв
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
«По дороге сделаем остановку, чтобы полюбоваться прекрасными горными видами и сделать красочные фото»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 500 за человека
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
65 отзывов
Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину - жемчужины Дагестана
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по заброшенному аулу и живописным ущельям Дагестана
Начало: Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, д. 4а. (Приморская 16/5...
«Среди дагестанских гор затерялось удивительное место — покинутый аул Гамсутль»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 500 за человека
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района (из Дербента)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района (из Дербента)
Путешествие в Табасаран подарит вам уникальные впечатления: от древних крепостей до живописных водопадов и гостеприимных местных жителей
Начало: В Дербенте
«Чтобы полюбоваться селами среди гор и побывать в средневековой крепости»
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
13 350 за всё до 4 чел.
Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
12 часов
18 отзывов
Путешествие мечты в Дербенте: Сулакский каньон и Сарыкум
Вас ждет захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Дагестана с комфортом и новыми впечатлениями
Начало: В Дербенте, Избербаше или Махачкале
«Инста-локации: бархан Сарыкум и Козья гора»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
19 500 за всё до 5 чел.
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
5 отзывов
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
Путешествие по горному Дагестану: руины Гоора и Кахиба, Язык тролля, старейший христианский храм. Узнайте об исконных традициях горцев
Начало: На улице Ленина
«По пути заедем на горную площадку Орлиный выступ и скалу, прозванную дагестанским Языком тролля, схожим по форме со знаменитым норвежским утёсом — и нисколько ему не уступающим»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
3 300 за человека
Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
Раскройте потрясающие места Дагестана: древняя крепость, бурный водопад и советский экраноплан. Узнайте больше о традициях и истории региона
Начало: У вашего отеля
«Мы встретимся утром в Дербенте и отправимся в живописные горы Табасаранского района по хорошей асфальтированной дороге»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
7.5 часов
13 отзывов
Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
Посетите три уникальные локации в Дагестане: древнюю крепость, живописный водопад и экраноплан «Лунь». Включены трансфер, гид и обед из национальных блюд
Начало: В районе улицы Ленина
«В Дагестан приезжают не только за красочной природой и горными пейзажами»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за человека
В Гуниб и Карадахскую теснину - с групповой экскурсией (всё включено)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
1 отзыв
В Гуниб и Карадахскую теснину - с групповой экскурсией (всё включено)
Побывать в горах, где вас ждут не только прекрасные пейзажи, но и исторические места
Начало: На ул. Ленина 41
«Гуниб — это посёлок в горах, который славится как восхитительными видами, так и историческими объектами»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
3 400 за человека
Горный аул Кубачи - погружение в мир настоящего Дагестана
🚗 На машине
Групповая
7 часов
13 отзывов
Путешествие в Кубачи: традиции и мастерство дагестанских ремесленников
Вас ждет увлекательное путешествие в сердце Дагестана, где живая история и мастерство сочетаются с природой
Начало: В Дербенте
«Расположенный на высоте 1750 метров, аул Кубачи впечатлит вас горными видами и ощущением застывшего времени»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 700 за человека
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
16 отзывов
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Путешествие в Кубачи подарит вам уникальный опыт: мастер-классы по ювелирному делу и изготовлению клинков, а также знакомство с местной культурой
«В этом самобытном месте вы познакомитесь с ярким образцом горной архитектуры и историей села»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
22 800 за всё до 6 чел.
Полёт на параплане в тандеме
🚗 На машине
🪂 На параплане
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Тандемный полёт на параплане в Дербенте: адреналин и красоты
Взлетите над Дербентом, ощутив свободу и восторг от тандемного полёта на параплане с опытным пилотом
«Вы сами можете выбрать, где летать: над побережьем Каспийского моря или над живописной горной местностью»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
6 990 за человека
Гоор и Кахиб и язык Тролля из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
65 отзывов
Гоор и Кахиб: путеводитель по забытым селениям горного Дагестана
Вас ждет погружение в историю древних селений Дагестана, где каждый камень хранит легенды горцев
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
«Горный Дагестан — невероятно атмосферная местность, где стоит побывать хотя бы раз»
Расписание: вторник,четверг,суббота
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
3 300 за человека
Древняя крепость, Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
93 отзыва
Групповая экскурсия: Древняя крепость, Хучнинский водопад, Экраноплан «Лунь»
Погрузитесь в историю и природу Дагестана с экскурсией по знаковым местам Дербента и окрестностей
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
«В Дагестан приезжают за горами и невероятными пейзажами»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за человека
Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов
Индивидуальная
5 часов
47 отзывов
Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов
Начало: Северная автостанция, Дербент
«Струящаяся вода, обрамленная зеленью и горными вершинами, создает захватывающий пейзаж, который проникает в каждую клеточку вашей души»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 600 за всё до 4 чел.
От скалистого каньона до песков - Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
233 отзыва
От скалистого каньона до песков - Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (2 ГИС ул. Приморская 16/...
«Пустыня из советского кино После обеда в форелевом хозяйстве мы отправимся на бархан Сарыкум — уголок пустыни, затерянный среди гор»
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 300 за человека
Хунзах, водопад Тобот
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Хунзах, водопад Тобот
Начало: Город Дербент, улица Гагарина, 27
«Причем не просто равнина, а самая большая горная равнина в Дагестане»
Расписание: Выезд возможен в любой день с 6:00.
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
4 000 за человека
Гуниб и Салтинский водопад из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Гуниб и Салтинский водопад из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
Расписание: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
12 июня в 06:30
17 июня в 06:30
3 400 за человека
Хунзах и Каменная чаща из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Хунзах и Каменная чаща из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
«Хунзахский район – это уникальное сочетание водной стихии и неповторимого рельефа гор и отвесных скал, восхитительный горный пейзаж, зеленая луговая трава и прозрачная, как стекло вода»
Завтра в 06:30
14 июня в 06:30
3 400 за человека
Горы, пчёлы и первый университет России
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Горы, пчёлы и первый университет России
Путешествие из Дербента в горные сёла Ахты, Хрюг и Цахур
«По желанию можем организовать пикник и подкрепиться, любуясь панорамой гор вокруг»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
25 800 за всё до 6 чел.
Из Дербента - в Кубачи, горный аул златокузнецов
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Мастер-класс в Кубачи: погружение в мир златокузнецов из Дербента
Приглашаем вас на уникальное путешествие в Кубачи - мастер-класс, где вы сами создадите серебряное украшение
Начало: В Дербенте, на ул. Ленина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
22 000 за всё до 6 чел.
Гуниб и Салта
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Гуниб и Салта
Начало: Проспект Агасиева 22 (ТЦ «РОССИЯ»)
«Гуниб окружен величественными горами, живописными ущельями и реками»
Расписание: Согласно календарю
12 июня в 07:00
19 июня в 07:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кондратьева
    5 июня 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
    Были на экскурсии с мужем 4.06, очень переживали, что не сможем насладиться поездкой из-за подъёма в 5 утра, но ошиблись
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    - благодаря гиду Умару и водителю Чемрану (надеюсь, правильно пишу имя😅) кайфанули по полной программе! Информация была подробной и интересной, Умар охотно отвечал на любые вопросы, помогал на локациях с фото и ориентированием. Вниманием не обделили никого из группы, вкусно накормили, водитель вёл аккуратно, но быстро. Локации топовые. В общем было весело, прощались уже как с родными. РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ ЭТОТ ТУР! Ребятам огромное спасибо!

  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Посетили индивидуальную экскурсию по Сулакскому каньону 30.05.24. Гид Ахмед очень интересно рассказывал про историю Дагестана, показал самые лучшие виды на
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    горы и местные достопримечательности. По дороге к каньону с удовольствием отвечал на все вопросы и рассказывал всё новые и новые необычные и интересные факты о Дербенте, каньоне и горах. Чувствовалось, что Ахмед любит историю, свое дело и старается выложиться на полную. Показав туристам самые интересные места и учитывая наши предпочтения. Мы увидели великолепные виды на горы, покатались с ветерком на катере по Сулакскому каньоне, посетили пещеру нохьо, прокатились по канатной дороге и даже покатались на экстремальных качелях. Также Ахмед помог сделать очень красивые фотографии. Никуда не торопил и вдоволь давал насладиться всеми прелестями живописной природы Дагестана. В середине экскурсии был замечательный обед в ресторане, было очень вкусно, местный чуду и паста с лососем выше всяческих похвал! Огромное спасибо Ахмеду за отдачу и огромное количество эмоций и незабываемых впечатлений! С удовольствием будем советовать Ахмеда своим друзьям и коллегам и обязательно вернёмся вновь!

    Посетили индивидуальную экскурсию по Сулакскому каньону 30.05.24. Гид Ахмед очень интересно рассказывал про историю Дагестана, показалПосетили индивидуальную экскурсию по Сулакскому каньону 30.05.24. Гид Ахмед очень интересно рассказывал про историю Дагестана, показал
  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
    Экскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локации, сделал кучу шикарных фото👍ну и, конечно, вкусный обед с видом на горы👍👍рекомендуем-👍👍👍👍
    Экскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локацииЭкскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локацииЭкскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локацииЭкскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локацииЭкскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локации
  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
    Очень приятный мужчина, общительный добрый Показал Дагестан с другой стороны - сочный зеленый и красивый Мощный водопад завораживает своим видом, а горы покрытые зеленью ошеломляют По дороге накормил нас, напоил вкусным чаем и рассказал много разных душевных историй
    Очень приятный мужчина, общительный добрыйОчень приятный мужчина, общительный добрыйОчень приятный мужчина, общительный добрыйОчень приятный мужчина, общительный добрыйОчень приятный мужчина, общительный добрый
  • Р
    Рада
    31 мая 2024
    В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента
    В мае 2024 ездили в тур на Гамсутль+Салтинская теснина. За день предупредили, что в Салтинской теснине проходят съемки, поэтому туда
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    не получится попасть. Компенсировали тем, что на Гамсутле дали больше свободного времени. По началу, конечно, расстроились, но ни разу не пожалели, что поехали. Гид Мирза очень интересно рассказывал обо всем, умеет расположить к себе людей. Впечатление от поездки осталось только положительное. Организованность на высшем уровне. Транспорт был комфортабельным, с кондиционерами. В общем, нам очень понравилось, не смотря на утомительную дорогу. Почти всю дорогу Мирза занимал интересными историями.

  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента
    Великолепное времяпровождение, все прошло прекрасно, экскурсовод Майя и водитель Адыль были на высоте, доброжелательность, юмор и классная компания!
  • Д
    Денис
    30 мая 2024
    Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов
    Огромное спасибо Рамиусу. На экскурсии были семьей с ребенком 2,5 года. Комфортная машина и комфортная езда. Локации экскурсии ОЧЕНЬ интересные.
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    По пути Рамис также показал несколько обзорных площадок и потрясающими видами. Помимо экскурсии Рамис может подсказать какие есть еще способы провести время и какие места можно посетить. Спасибо за интересную и запоминающуюся экскурсию! Однозначно рекомендуем!

  • Ю
    Юлия
    29 мая 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
    Спасибо огромное за этот замечательный день!!! Масса положительных эмоций! Потрясающие локации! Красота завораживает дух!!! Очень вкусно накормили) Большое спасибо нашему гиду
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    Азиму, очень интересно и весело провел экскурсию, и нашему водителю Мухтару за комфортное вождение! Позитивные ребята,ответили на все интересующие нас вопросы,очень много узнали о Дагестане!

    Спасибо огромное за этот замечательный день!!! Масса положительных эмоций! Потрясающие локации! Красота завораживает дух!!! Очень вкусно накормили)Спасибо огромное за этот замечательный день!!! Масса положительных эмоций! Потрясающие локации! Красота завораживает дух!!! Очень вкусно накормили)Спасибо огромное за этот замечательный день!!! Масса положительных эмоций! Потрясающие локации! Красота завораживает дух!!! Очень вкусно накормили)Спасибо огромное за этот замечательный день!!! Масса положительных эмоций! Потрясающие локации! Красота завораживает дух!!! Очень вкусно накормили)Спасибо огромное за этот замечательный день!!! Масса положительных эмоций! Потрясающие локации! Красота завораживает дух!!! Очень вкусно накормили)Спасибо огромное за этот замечательный день!!! Масса положительных эмоций! Потрясающие локации! Красота завораживает дух!!! Очень вкусно накормили)Спасибо огромное за этот замечательный день!!! Масса положительных эмоций! Потрясающие локации! Красота завораживает дух!!! Очень вкусно накормили)Спасибо огромное за этот замечательный день!!! Масса положительных эмоций! Потрясающие локации! Красота завораживает дух!!! Очень вкусно накормили)Спасибо огромное за этот замечательный день!!! Масса положительных эмоций! Потрясающие локации! Красота завораживает дух!!! Очень вкусно накормили)Спасибо огромное за этот замечательный день!!! Масса положительных эмоций! Потрясающие локации! Красота завораживает дух!!! Очень вкусно накормили)
  • K
    Kalinin.
    28 мая 2024
    Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов
    Все было отлично. Спасибо Рамису за комфортную поезду и информативную экскурсию. Все очень понравилось) рекомендовал людям в гостинице. Посетели дополнительно несколько смотровых площадок и вкусно поели.
  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Древняя крепость, Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
    Дагестан- очень красивая атмосферная республика, в которой сильна аутентичность. Религия, культура, архитектура,история, этнос - все очень интересно, необычно. Вас встретят гостеприимные, красивые, добрые люди.

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Горы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
  1. 2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
  2. Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
  3. В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента
  4. Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района (из Дербента)
  5. Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
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  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Джума-Мечеть
  3. Самое главное
  4. Девичьи бани
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Старый город
  7. Сулакский каньон
  8. Бархан Сарыкум
  9. Гамсутль
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Горы" можно забронировать 22 экскурсии от 3 000 до 25 800. Туристы уже оставили гидам 757 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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