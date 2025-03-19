Премиум-тур «Всё включено»: Сулакский каньон с катанием на катере

Премиум-тур «Всё включено»
Экскурсия на Сулакский каньон — это уникальная возможность посетить один из глубочайших каньонов Европы, расположенный в Республике Дагестан.

Посетим Нохъо: комплекс представляет собой три пещеры, смотровые площадки и лабиринты, общая протяжённость которых – несколько сот метров.
Премиум-тур «Всё включено»: Сулакский каньон с катанием на катере
Премиум-тур «Всё включено»: Сулакский каньон с катанием на катере
Премиум-тур «Всё включено»: Сулакский каньон с катанием на катере
Ближайшие даты:
19
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мар
Время начала: 06:00

Описание водной прогулки

Экскурсия на Сулакский каньон

Сулакский каньон — это уникальное место, которое стоит посетить каждому любителю природы и приключений. Этот каньон, расположенный в живописной Республике Дагестан, является одним из самых глубоких в Европе. Здесь вы сможете насладиться потрясающими видами и ощутить величие природы.

Посещение Нохъо

Во время экскурсии мы также посетим Нохъо — удивительный комплекс, который включает в себя три пещеры, смотровые площадки и лабиринты. Общая протяжённость этих природных образований составляет несколько сот метров, и они поражают своим разнообразием и красотой.

Что вас ждёт

  • Уникальные природные ландшафты.
  • Возможность сделать потрясающие фотографии.
  • Увлекательные рассказы о культуре и истории региона.

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу удивительных мест и насладиться красотой природы. Экскурсия на Сулакский каньон подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о Дагестане!

Ежедневно в 06:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сулакский каньон
  • Комплекс пещер Нохъо
  • Форелевое хозяйство
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Прогулка на катере по каньону
  • Входные билеты в пещеру Нохъо
  • Обед
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Р. Дагестан, с. Магарамкент, ул. Ленина, 22
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00.
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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