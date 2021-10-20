Что вас ожидает

Инопланетный Сулакский каньон.

Главная цель нашего путешествия — поселок Дубки. Именно отсюда открывается тот вид на Сулакский каньон, который запечатлен на фотографиях тревел-блогеров со всего мира. Вы заглянете в самый глубокий и протяженный каньон Европы, полюбуетесь яркой лентой реки и сделаете головокружительные снимки над бездной. А после сможете переварить впечатления за чашечкой горячего кофе с урбечём — «дагестанской нутеллой».

Чиркейское водохранилище: прогулка на катере и обед

У крупнейшего водохранилища Северного Кавказа вас ждет 40 минут настоящего релакса. Мы прокатимся по ярко-голубой глади на катере, сделаем космические фотографии и с воды посмотрим на фактурные берега водоема. А после заглянем на обед в форелевое хозяйство, где вы подкрепитесь вкуснейшей рыбой на гриле.

Инста-локации: бархан Сарыкум и Козья гора

По пути мы будем останавливаться в примечательных уголках Дагестана. Вас поразит бархан Сарыкум, единственная пустыня в России, где, по легенде, снимали фильм «Белое солнце пустыни». С секретного утёса Козья гора откроется неописуемый вид на Чиркейскую ГЭС и её высочайшую арочную плотину. А я дополню горные пейзажи интересными фактами о традициях и быте Дагестана.

Маршрут экскурсии

Мемориальный комплекс бабушки-силачки Сакинат

Утёс Козья гора с видом на Чиркейскую ГЭС

Посёлок Дубки и смотровая площадка с видом на каньон

Форелевое хозяйство: остановка на обед

Катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу

Бархан Сарыкум

Организационные детали

Экскурсия начинается и заканчивается в Дербенте. Транспорт для компании до 5 человек входит в стоимость, доплата за трансфер для компании от 6 до 18 человек составит 13 000 руб.

Дополнительные расходы