Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Собрать коллекцию лучших видов Дагестана, прокатиться на катере и пообедать в форелевом хозяйстве

5
4 отзыва
Это путешествие откроет для вас самые грандиозные природные локации Дагестана! Вас ждет день открытий, впечатлений и релакса: вы прокатитесь на катере по Чиркейскому водохранилищу и пообедаете в форелевом хозяйстве.

Заберетесь на бархан Сарыкум, попробуете «дагестанскую нутеллу» и, конечно, забудете обо всем на свете, стоя на краю Сулакского каньона.
Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Что вас ожидает

Инопланетный Сулакский каньон.

Главная цель нашего путешествия — поселок Дубки. Именно отсюда открывается тот вид на Сулакский каньон, который запечатлен на фотографиях тревел-блогеров со всего мира. Вы заглянете в самый глубокий и протяженный каньон Европы, полюбуетесь яркой лентой реки и сделаете головокружительные снимки над бездной. А после сможете переварить впечатления за чашечкой горячего кофе с урбечём — «дагестанской нутеллой».

Чиркейское водохранилище: прогулка на катере и обед

У крупнейшего водохранилища Северного Кавказа вас ждет 40 минут настоящего релакса. Мы прокатимся по ярко-голубой глади на катере, сделаем космические фотографии и с воды посмотрим на фактурные берега водоема. А после заглянем на обед в форелевое хозяйство, где вы подкрепитесь вкуснейшей рыбой на гриле.

Инста-локации: бархан Сарыкум и Козья гора

По пути мы будем останавливаться в примечательных уголках Дагестана. Вас поразит бархан Сарыкум, единственная пустыня в России, где, по легенде, снимали фильм «Белое солнце пустыни». С секретного утёса Козья гора откроется неописуемый вид на Чиркейскую ГЭС и её высочайшую арочную плотину. А я дополню горные пейзажи интересными фактами о традициях и быте Дагестана.

Маршрут экскурсии

  • Мемориальный комплекс бабушки-силачки Сакинат
  • Утёс Козья гора с видом на Чиркейскую ГЭС
  • Посёлок Дубки и смотровая площадка с видом на каньон
  • Форелевое хозяйство: остановка на обед
  • Катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу
  • Бархан Сарыкум

Организационные детали

Экскурсия начинается и заканчивается в Дербенте. Транспорт для компании до 5 человек входит в стоимость, доплата за трансфер для компании от 6 до 18 человек составит 13 000 руб.

Дополнительные расходы

  • катание на катере — 6000 руб. за группу до 15 чел.
  • входные билеты на бархан — 130 руб. с чел.
  • обед в форелевом хозяйстве — 600 руб. с чел.
  • перекус, сувениры, чай, кофе и т. д. по желанию

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Дербенте, Избербаше или Махачкале
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Джэма
Джэма
Привет ребята, меня зовут Джамиля. Провожу экскурсии совместно с супругом — Тамерланом. Я родилась и выросла в Дербенте. С радостью покажу вам город, расскажу его историю и познакомлю с местными традициями. С нетерпением жду нашей встречи!
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4 настоящих отзыва от туристов

Е
20 окт 2021
Одно слово-Восторг!
З
9 авг 2021
Отдельное спасибо за тур водителю Абдуле и экскурсоводу Джамиле. Мы были впечатлены
гостеприимством Дагестана. Очень потрясающие виды и работа этих людей на должном уровне. Большое спасибо. Вернёмся обязательно.
Н
5 авг 2021
Супер экскурсия с гидом Джамилей. Потрясающие виды, вкусная еда, незабываемые впечатления. Огромное спасибо Джамиле за организацию. Получили заряд положительных эмоций, узнали много интересного о Дагестане (впервые были в этих краях). Приедем обязательно еще, ведь еще много чего не увидели, а Джамиля возбудила наш интерес к этим местам. Будем изучать эти земли с ней.
Е
13 июля 2021
Привет)Хочу выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ гиду Джамиле и водителю Абдуле. Я много, где бывала и учавствовала в 12ч экск., но эти ребята побили всех! Было всё…. Интересные исторические факты(сама экскурсия)+ танцы, смех, задушевные разговоры и поспать мы то же успели (спасибо Абдуле, за аккуратную езду). РЕКОМЕНДУЮ. НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ! СПАСИБО ВАМ РЕБЯТА🥰

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