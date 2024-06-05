1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Дагестану! Вас ждут Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Чиркейское водохранилище. Всё включено
Начало: На улице Ленина в Дербенте
«Сулакский каньон и бархан Сарыкум — самые живописные места республики»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Путешествие по Дагестану: каньон, ГЭС и бархан Сарыкум
Встречайте рассвет в Дагестане, познавая культуру и природу на маршруте к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Начало: В Дербенте на ул. Тагиева 4а. (Приморская 16/5 по ...
«Увидите во всей красе Сулакский каньон со смотровой площадки «Тёщин Язык»»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 300₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие мечты в Дербенте: Сулакский каньон и Сарыкум
Вас ждет захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Дагестана с комфортом и новыми впечатлениями
Начало: В Дербенте, Избербаше или Махачкале
«Именно отсюда открывается тот вид на Сулакский каньон, который запечатлен на фотографиях тревел-блогеров со всего мира»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
19 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
13 часов
Бирюзовый Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум из Дербента
Поездка в самые живописные уголки Дагестана: Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и бархан Сарыкум. Впечатления на всю жизнь
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
«Самый глубокий и самый красивый Мы посетим две смотровые площадки на Сулакском каньоне — визитной карточке Дагестана»
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Сулакский каньон с обедом в Дагестане
Вас ждет незабываемое путешествие по Сулакскому каньону с фотосессией на Бархане Сарыкум и обедом в Глав Рыбе
Начало: Г Дербент. ул. Гагарина 27 (ТЦ РОССИЯ)
«(желающие могут заменить на шашлык из баранины, говядины или курицы) Сулакский каньон – визитка республики Дагестан, самый глубочайший каньон в Европе, глубина 1920 м»
Расписание: Каждый день в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
13 часов
Сулакский каньон с катанием на катерах и Бархан Сарыкум, все включено
Путешествие на глубочайший каньон Европы - Сулакский каньон. Катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу, обед из свежей форели и посещение Бархана Сарыкум
Начало: Проспект Агасиева 22, ТЦ РОССИЯ
Расписание: Выезд в 06:30, согласно расписанию
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
3 500₽ за человека
Групповая
13 часов
От скалистого каньона до песков - Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (2 ГИС ул. Приморская 16/...
«Сулакский каньон часто сравнивают с Большим каньоном, и на нашей экскурсии вы узнаете, почему»
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 300₽ за человека
Групповая
10 часов
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Хотите увидеть живописные пейзажи Дагестана? Присоединяйтесь к нашей группе и насладитесь видами Сулакского каньона, бархана Сары-кум и турбазы «Главрыба»
Начало: Дербент, пр. Агасиева, 22И, т/ц «Россия»
«Сулакский каньон Ярко-бирюзовая вода, отвесные скалы, орлы, парящие высоко в небе… Это место невозможно описать словами»
Расписание: Ежедневно 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700₽ за человека
скидка
10%
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента
Откройте для себя красоту Дагестана в однодневной экскурсии из Дербента. Горные пейзажи, река Сулак и уникальный бархан Сарыкум
Начало: На ул. Канделаки 1
«Сулакский каньон — один из самых глубоких в мире»
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
39993 600₽ за человека
Групповая
12 часов
Путешествие по Дербенту: Сулакский каньон, бархан Сарыкум, пещеры Нохъо
Посетить самые красивые достопримечательности Дагестана на групповой экскурсии
Начало: У ТЦ «Россия»
«Вы увидите потрясающий Сулакский каньон, изучите комплекс пещер Нохъо, побываете в «русской Сахаре», отведаете блюда местной кухни и сделаете эффектные фото на скальном выступе «Тёщин язык»»
Расписание: в воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
16 июня в 06:00
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККондратьева5 июня 2024Были на экскурсии с мужем 4.06, очень переживали, что не сможем насладиться поездкой из-за подъёма в 5 утра, но ошиблись
- ООльга1 июня 2024Посетили индивидуальную экскурсию по Сулакскому каньону 30.05.24. Гид Ахмед очень интересно рассказывал про историю Дагестана, показал самые лучшие виды на
- BBiglily30 мая 2024Все очень понравилось
- ЮЮлия29 мая 2024Спасибо огромное за этот замечательный день!!! Масса положительных эмоций! Потрясающие локации! Красота завораживает дух!!! Очень вкусно накормили) Большое спасибо нашему гиду
- ААлександра29 мая 2024Всё было супер!!!!!
- РРыжков28 мая 2024Очень интересно, красиво, шикарные виды, отличный сервис, хороший гид и опытный водитель. Всем огромное спасибо. Наши рекомендации. Остались в абсолютном восторге
- ААнна28 мая 2024Незабываемый пейзаж удалось запечатлеть на данной экскурсии. Дорога из Дербента и обратно пролетела незаметно благодаря общительному году, который очень нескучно
- ММарина28 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Гид Тамила просто огонь!
- ННаталья27 мая 2024Бархан Сарыкум - блеск! Каньон с подвесным мостом просто супер! Гидроэлектростанция- шедевр индустриальной мысли. Ну а прогулка на катере сплошной драйв. Отдельное спасибо гиду - Тамиле! Это не гид, это - подарок Богов! Одним словом рекомендую всем.
- ККирилл26 мая 2024Очень все понравилось, гиду Азиму респект
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Сулакский каньон»
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