1 день

Встреча, Бархан Сарыкум

Рекомендуемое время прилета до 12:00.

Начинается наш тур с самой приятной его части — традиционного кавказского гостеприимства, мы направимся на обед.

После сытного обеда нас ждет знакомство с уникальной природной достопримечательностью Дагестана — барханом Сарыкум.

Это место особенно приятно посетить зимой, так как летом здесь очень жарко, а тени нет.

В завершении дня мы поднимемся на смотровую площадку горы Тарки-Тау, где полюбуемся вечерней Махачкалой и выпьем по чашечке кофе.

Переезд в г. Махачкала, заселение в отель, свободное время.