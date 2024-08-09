2 день

Аулы Гамсутль и Гуниб, Салтинский водопад

Завтрак.

Переезд в легендарный горный аул Гуниб. Это настоящий музей под открытым небом, естественный горно-ботанический сад со своим микроклиматом, растительным и животным миром. С селением Гуниб связана история Кавказской войны. Именно здесь закончилась Большая Кавказская война, когда в 1859 году имам Шамиль сдался в плен генералу Барятинскому. Окрестности рокового аула вдохновляли Айвазовского и других художников.

Во время экскурсии в Гунибский краеведческий музей вы познакомитесь не только с историей села и бытом жителей Гуниба, увидите редкие экспонаты: стол, за которым завтракал император Александр II, когда посетил Гуниб в 1871 году и медицинские инструменты Николая Ивановича Пирогова, который принимал участие в Кавказской войне, но и можно будет почувствовать себя настоящим горцем или горянкой и сделать красивые фото в национальных костюмах.

Обед из блюд национальной кухни.

Село призрак Гамсутль, потрясающий вид со стороны на село Гуниб. Несмотря на то, что горный аул Гамсутль давно заброшен и находится в труднодоступном месте, высоко в горах, поток туристов туда не иссякает. Еще несколько десятилетий назад в аул вела автодорога, но сегодня от нее осталась только узкая тропа.

Подняться к аулу можно пешком. За дополнительную плату можно доехать на джипах местных жителей!

Салтинский водопад – изюминка Дагестана, настоящее чудо природы, скрытое от посторонних глаз. Виды здесь и правда чудесные

Ужин.

Заселение в гостевой дом в Гунибе.