Вас ждут перевалы, много-много
Программа тура по дням
Встреча группы. Сулакский каньон и Чиркейская ГЭС
Встреча в аэропорту г. Махачкала (рекомендованное время прибытия – до 11:00).
Выезд на Сулакский каньон.
Обед в ресторане на одном из лучших форелевых хозяйств Дагестана.
Сулакский каньон – один из самых красивых в мире и самый глубокий каньон в Европе. По глубине превосходит даже Гранд-Каньон в Аризоне. Со смотровой площадки в п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой Сулакского каньона.
Спуск в с. Зубутли и катание на катере за доп. плату.
Чиркейская гидроэлектростанция, которую мы увидим по пути, самая мощная на Северном Кавказе. Выше нее в России – только плотина Саяно-Шушенской гидростанции. Впечатляет сочетание природы и рукотворных строений ГЭС!
Свободное время.
Заселение в гостевой дом.
Ужин.
Аулы Гамсутль и Гуниб, Салтинский водопад
Завтрак.
Переезд в легендарный горный аул Гуниб. Это настоящий музей под открытым небом, естественный горно-ботанический сад со своим микроклиматом, растительным и животным миром. С селением Гуниб связана история Кавказской войны. Именно здесь закончилась Большая Кавказская война, когда в 1859 году имам Шамиль сдался в плен генералу Барятинскому. Окрестности рокового аула вдохновляли Айвазовского и других художников.
Во время экскурсии в Гунибский краеведческий музей вы познакомитесь не только с историей села и бытом жителей Гуниба, увидите редкие экспонаты: стол, за которым завтракал император Александр II, когда посетил Гуниб в 1871 году и медицинские инструменты Николая Ивановича Пирогова, который принимал участие в Кавказской войне, но и можно будет почувствовать себя настоящим горцем или горянкой и сделать красивые фото в национальных костюмах.
Обед из блюд национальной кухни.
Село призрак Гамсутль, потрясающий вид со стороны на село Гуниб. Несмотря на то, что горный аул Гамсутль давно заброшен и находится в труднодоступном месте, высоко в горах, поток туристов туда не иссякает. Еще несколько десятилетий назад в аул вела автодорога, но сегодня от нее осталась только узкая тропа.
Подняться к аулу можно пешком. За дополнительную плату можно доехать на джипах местных жителей!
Салтинский водопад – изюминка Дагестана, настоящее чудо природы, скрытое от посторонних глаз. Виды здесь и правда чудесные
Ужин.
Заселение в гостевой дом в Гунибе.
Хунзахское плато, экстрим-парк Матлас
Завтрак.
Сегодня день погружения в настоящую кавказскую культуру! Мы побываем с Вами в кавказской семье в одном из горных сел, познакомимся с бытом и традициями одного из многочисленных народов Дагестана.
Мы узнаем, что такое настоящее кавказское гостеприимство и попробуем эко-кухню Кавказа.
Переезд в Хунзах. Хунзахское плато называют сердцем горного Дагестана. А два водопада, струящихся вниз со скал, — Тобот и Итлятляр, заставляют это сердце биться. Вам откроется незабываемый вид: ровное плато вдруг обрывается, словно здесь заканчивается вселенная, и с вершины ущелья, напоминающего в этом месте латинскую букву V, ниспадает с ужасным грохотом спокойная раньше река, пролетая мимо живописных скал.
Обед.
Экстрим-парк Матлас. Это первая в республике виа феррата – скальный участок, оборудованный скобами и тросами для прохождения с потрясающими и неповторимыми видами гор.
Каменная чаша. Каменной чашей в народе называют одну из теснин Хунзахского района, неподалеку от Матласа. Неприметные скалы, спрятавшиеся за извилистым серпантином, скрывают внутри совершенно другой мир.
Заселение в гостевой дом.
Ужин.
Гоор и Кахиб. Отъезд
Завтрак.
Гоор – один из самых живописных аулов в стране синих гор. Его боевые башни часто изображают как символ горного Дагестана.
Язык Тролля. Языком Тролля по аналогии с норвежской достопримечательностью называют 5-метровый скальный выступ над пропастью рядом с аулом Старый Гоор.
Кахиб – один из древнейших аулов Дагестана. Старый Кахиб — Бакдаб и его боевые башни были построены в VIII-Х веках. Местности селения Бакдаб были заселены еще в каменном и бронзовом веках. Храм Датуна построенный в V-VI веке грузинскими миссионерами
Обед.
Карадахская теснина является уникальным памятником природы Дагестана, которую часто называют «Воротами чудес». Об этом необычном уголке природы знают немногие и поэтому не часто ее посещают.
Заселение в отель или гостевой дом.
Ужин.
Крепость Нарын-Кала, Джума-мечеть и девичьи бани
Завтрак.
Отъезд на экскурсию по самому древнему городу России – Дербенту. Вы узнаете история самого древнего города России, экскурсия по крепости Нарын-Кала откроет многие секреты города с именем «Затворённые врата».
Посещение крепости Нарын-Кала. Экскурсия откроет нам древнюю историю крепости, которая тысячи лет защищала город от нашествия кочевников. по улочкам Старого города (магалам). Именно здесь проходила часть знаменитого «Шелкового пути». Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Закавказья. Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Прогулка древней Джума-мечети. В 733 году в каждом из 7 магалов Дербента было построено по одной мечети. Вместе с этими мечетями была построена большая мечеть для совершения общего пятничного намаза. Мечеть на удивление неплохо сохранилась и не так давно была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Девичьи бани. Вы увидите традиционные для Востока Подземные бани, место для омовения перед брачным обрядом (внешний осмотр).
Обед.
Выезд в аэропорт г. Махачкала (рекомендованное время вылета – после 21:00).
Проживание
Тур предполагает проживание в гостевых домах. Гостевые дома в Дагестане – это сельские дома без названий (иногда удобства могут быть на улице).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость
|Двухместное*
|63000
|Одноместное
|71000
|Дети до 10 лет
(основное/доп. место)
|57000
Обратите внимание: В случае отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение. Одноместное размещение в гостевых домах подразумевает проживание в отдельной комнате с общими удобствами (санузлом).
Варианты проживания
Гостевые дома по машруту тура
Гостевые дома в Дагестане – это сельские дома без названий (иногда удобства могут быть на улице).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание: 4 завтрака, 5 обедов, 4 ужина
- Экскурсионный трансфер
- Групповой трансфер от аэропорта до отеля и обратно в аэропорт
- Экскурсии с гидом по программе
- Проживание: 4 ночи
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
- Катание на катерах (стоимость зависит от количества человек)
- Спуск в с. Зубутли (стоимость зависит от количества человек)
- Подъём в Гамсутль на джипах
- Сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.