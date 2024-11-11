скидка
10%
5 дней
Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
«Маршрут: Сулакский каньон — катание на катере — Форелевое хозяйство — Хунзах — водопады Тобот и Итлятляр — Гамсутль — Гуниб — Хучни — Дербент — крепость Нарын-Кала»
24 фев в 10:00
10 мар в 10:00
от 3600032 400₽ за человека
5 дней
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Начало: Г. Махачкала
«Далее нас ждет посещение цитадели Нарын-Кала откроет вам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников и завоевателей»
21 ноя в 10:00
28 ноя в 10:00
от 30 000₽ за человека
5 дней
Дагестанский колорит: отдых в горах, водопады, аулы и древний Дербент
Начало: Дербент, проспект Агасиева д. 26
«День 5:Вас ждет один из самых древних городов мира, крепость Нарын-кала и прогулка по историческим улочкам»
Расписание: Каждый день выезд в 8:00
Завтра в 08:00
21 ноя в 08:00
40 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВалерия11 ноября 2024Словами не описать какой восторг я получила от путешествия. Я отдельно благодарю нашего гида Шамиля за его отзывчивость, богатые знания, доброту
- ССветлана4 ноября 2024Прекрасный тур: увидели уникальный Дагестан с его бесчисленными горами, морем, пещерами, культурой и бытом горцев.
- ННаталья3 ноября 2024Отличная организация тура "Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней'!. Красивые места и легенды. Сопровождение от гида Индиры - всё вовремя, надёжно, увлекательно и задорно. Спасибо ей за это!
- РРегина1 августа 2024Это был прекрасный тур в Дагестан! 🔥 Каждый день, мы посещали что-то новое и интересное. Организация была на высшем уровне, за
- ООльга31 июля 2024Очень интересный и хорошо продуманный базовый тур, в ходе которого возможно познакомиться с основными местами и достопримечательностями республики. Времени хватает на всё, не устаёшь и даже успеваешь в свободное время прогуляться до пляжа или просто походить по улочкам городов ❤️
- ИИрина13 июня 2024Тур просто потрясающий. За 5 дней успели посмотреть даже больше, чем я могла предположить И это учитывая то, что почти каждый
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Крепость Нарын-Кала»
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