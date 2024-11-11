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день мы освобождались в 5-6 вечера Оставалось много свободного времени, когда можно было сходить на пляж или погулять по Махачкале или Дербенту Так же посещение пляжа входило в один из дней тура. Отели были что в Махачкале, что в Дербенте, просто потрясающие Хоть мы и приходили туда просто поспать, всё было на высоте Отдельное спасибо хотелось бы сказать гиду Елене Рассказала все настолько подробно и в такой лёгкой форме, что информация не перемешивалась в голове, а легко усваивалась Елена кажется знает вообще всё и обо всём В общем, когда в следующий раз полечу в Дагестан, однозначно тур буду брать у вас.