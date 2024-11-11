Крепость Нарын-Кала в Дербенте

Найдено 3 тура в категории «Крепость Нарын-Кала» в Дербенте, цены от 30 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
На автобусе
скидка
10%
3 отзыва
5 дней
Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
«Маршрут: Сулакский каньон — катание на катере — Форелевое хозяйство — Хунзах — водопады Тобот и Итлятляр — Гамсутль — Гуниб — Хучни — Дербент — крепость Нарын-Кала»
24 фев в 10:00
10 мар в 10:00
от 3600032 400 за человека
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Начало: Г. Махачкала
«Далее нас ждет посещение цитадели Нарын-Кала откроет вам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников и завоевателей»
21 ноя в 10:00
28 ноя в 10:00
от 30 000 за человека
Дагестанский колорит: отдых в горах, водопады, аулы и древний Дербент
На машине
5 дней
Дагестанский колорит: отдых в горах, водопады, аулы и древний Дербент
Начало: Дербент, проспект Агасиева д. 26
«День 5:Вас ждет один из самых древних городов мира, крепость Нарын-кала и прогулка по историческим улочкам»
Расписание: Каждый день выезд в 8:00
Завтра в 08:00
21 ноя в 08:00
40 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Валерия
    11 ноября 2024
    Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
    Словами не описать какой восторг я получила от путешествия. Я отдельно благодарю нашего гида Шамиля за его отзывчивость, богатые знания, доброту
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    и то, что он показал нам гораздо больше мест, которые мы смогли увидеть в рамках нашего маршрута. Гостиница в Дербенте просто украла мое сердечко, чисто, уютно, свежий ремонт и ванная Еда… Ох, какая там еда! Я за неделю набрала 4,кг, так что всем худеющим готовьтесь 😂 Однозначно приеду еще!

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  • С
    Светлана
    4 ноября 2024
    Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
    Прекрасный тур: увидели уникальный Дагестан с его бесчисленными горами, морем, пещерами, культурой и бытом горцев.
    Прекрасный тур: увидели уникальный Дагестан с его бесчисленными горами, морем, пещерами, культурой и бытом горцевПрекрасный тур: увидели уникальный Дагестан с его бесчисленными горами, морем, пещерами, культурой и бытом горцевПрекрасный тур: увидели уникальный Дагестан с его бесчисленными горами, морем, пещерами, культурой и бытом горцевПрекрасный тур: увидели уникальный Дагестан с его бесчисленными горами, морем, пещерами, культурой и бытом горцев
  • Н
    Наталья
    3 ноября 2024
    Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
    Отличная организация тура "Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней'!. Красивые места и легенды. Сопровождение от гида Индиры - всё вовремя, надёжно, увлекательно и задорно. Спасибо ей за это!
  • Р
    Регина
    1 августа 2024
    Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
    Это был прекрасный тур в Дагестан! 🔥 Каждый день, мы посещали что-то новое и интересное. Организация была на высшем уровне, за
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    5 дней я посмотрела Махачкалу, Дербент и Каспийск😍 Очень понравилась программа тура, у нас был прекрасный гид - Индира, которая была постоянно на связи и была готова решить любые наши проблемы. Беру тур от Большой Страны уже во второй раз, и уже присмотрела новые путешествия от этого туроператора! Место, куда я точно готова возвращаться 💝

    Это был прекрасный тур в Дагестан! 🔥Это был прекрасный тур в Дагестан! 🔥Это был прекрасный тур в Дагестан! 🔥Это был прекрасный тур в Дагестан! 🔥Это был прекрасный тур в Дагестан! 🔥Это был прекрасный тур в Дагестан! 🔥Это был прекрасный тур в Дагестан! 🔥
  • О
    Ольга
    31 июля 2024
    Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
    Очень интересный и хорошо продуманный базовый тур, в ходе которого возможно познакомиться с основными местами и достопримечательностями республики. Времени хватает на всё, не устаёшь и даже успеваешь в свободное время прогуляться до пляжа или просто походить по улочкам городов ❤️
    Очень интересный и хорошо продуманный базовый тур, в ходе которого возможно познакомиться с основными местами иОчень интересный и хорошо продуманный базовый тур, в ходе которого возможно познакомиться с основными местами иОчень интересный и хорошо продуманный базовый тур, в ходе которого возможно познакомиться с основными местами иОчень интересный и хорошо продуманный базовый тур, в ходе которого возможно познакомиться с основными местами и
  • И
    Ирина
    13 июня 2024
    Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
    Тур просто потрясающий. За 5 дней успели посмотреть даже больше, чем я могла предположить И это учитывая то, что почти каждый
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    день мы освобождались в 5-6 вечера Оставалось много свободного времени, когда можно было сходить на пляж или погулять по Махачкале или Дербенту Так же посещение пляжа входило в один из дней тура. Отели были что в Махачкале, что в Дербенте, просто потрясающие Хоть мы и приходили туда просто поспать, всё было на высоте Отдельное спасибо хотелось бы сказать гиду Елене Рассказала все настолько подробно и в такой лёгкой форме, что информация не перемешивалась в голове, а легко усваивалась Елена кажется знает вообще всё и обо всём В общем, когда в следующий раз полечу в Дагестан, однозначно тур буду брать у вас.

    Тур просто потрясающий. За 5 дней успели посмотреть даже больше, чем я могла предположитьТур просто потрясающий. За 5 дней успели посмотреть даже больше, чем я могла предположитьТур просто потрясающий. За 5 дней успели посмотреть даже больше, чем я могла предположитьТур просто потрясающий. За 5 дней успели посмотреть даже больше, чем я могла предположитьТур просто потрясающий. За 5 дней успели посмотреть даже больше, чем я могла предположитьТур просто потрясающий. За 5 дней успели посмотреть даже больше, чем я могла предположитьТур просто потрясающий. За 5 дней успели посмотреть даже больше, чем я могла предположить

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Крепость Нарын-Кала»

Самые популярные туры этой рубрики в Дербенте
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
  2. Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
  3. Дагестанский колорит: отдых в горах, водопады, аулы и древний Дербент
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Сулакский каньон
  2. Экраноплан «Лунь»
  3. Бархан Сарыкум
  4. Крепость Нарын-Кала
  5. Водопад Тобот
Сколько стоит тур в Дербенте в ноябре 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Крепость Нарын-Кала" можно забронировать 3 тура от 30 000 до 40 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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