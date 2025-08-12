Мои заказы

Джип-тур в Дагестан

Наше приключение мы начнем с захватывающей прогулки на катере под водопадами, где свежий ветер и брызги воды создадут атмосферу настоящего праздника.

Не упустим возможность сплавиться по горным рекам, где нас ждёт
читать дальше

мощь водной стихии и заряд энергии, который останется с нами надолго.

Затем мы будем кататься на багги по горным тропам, а для любителей активного отдыха у нас запланирована прогулка по бархану.

Днем мы будем исследовать красоты Дагестана, а по вечерам нас ждет уютная атмосфера у костра, где наш гид расскажет интересные легенды и истории о местных традициях и культуре.

5
3 отзыва
Джип-тур в ДагестанФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Джип-тур в ДагестанФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Джип-тур в ДагестанФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
16
мар23
мар30
мар6
апр13
апр20
апр27
апр

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Пещера Нохъо - Сулакский каньон - бархан Сарыкум

Встреча в аэропорту: в 7:30 аэропорт Уйташ, данная точка сбора подходит вам, если вы прилетите в первый день тура.

Рекомендуемый прилет до 7:00.

Если же вы решили прибыть заранее, то встреча в Махачкале пройдет в 8:00 на южной автостанции, расположенной по адресу: улица Амет-Хана Султана, 344, данная точка сбора подойдет прилетевшим заранее в Дагестан.

Программа дня:

  • пещера Нохъо — здесь вы сможете насладиться смотровой площадкой на отвесной скале, откуда открывается потрясающий вид на величественные горы и кристально чистые воды реки Сулак. Это место идеально подойдет для любителей экстрима: вы сможете испытать свои силы на зиплайне, прыгнуть с тарзанки и пройтись по подвесному мосту, наслаждаясь адреналином и великолепными пейзажами;
  • бархан Сарыкум – одна из крупнейших песчаных дюн в Евразии и крупнейший бархан в Европе. Вы сможете побегать по горячему песку, ощутив на себе всю силу природы;
  • обед в ГлавРыбе – экотуркомплекс, лучшее форелевое хозяйство в Дагестане, которое предлагает уникальную возможность насладиться свежеприготовленной форелью (желающие могут заменить на шашлык из баранины, говядины или курицы);
  • катание на катерах по Сулакскому каньону — это одно из самых захватывающих мероприятий. Мы прокатимся по каньону, наслаждаясь свежим воздухом и великолепными видами.

В завершение нашего насыщенного дня мы посетим несколько смотровых площадок, откуда откроются захватывающие виды на окружающие пейзажи.

Прибытие. Пещера Нохъо - Сулакский каньон - бархан СарыкумПрибытие. Пещера Нохъо - Сулакский каньон - бархан СарыкумПрибытие. Пещера Нохъо - Сулакский каньон - бархан СарыкумПрибытие. Пещера Нохъо - Сулакский каньон - бархан Сарыкум
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Рафтинг - Язык Тролля - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датунский храм

Завтракаем в 8:00 и выдвигаемся в путь.

Этот день отличное место для любителей природы, ярких впечатлений и острых ощущений.

Программа дня:

  • Карадахская теснина – самая высокогорная теснина в России. Мы будем прогуливаться по канатным дорогам и живописным лестницам, которые приведут нас к этому природному чуду;
  • Кахиб и Гоор – они известны своими легендарными башнями и смотровыми площадками, это действующие аулы в Шамильском районе Дагестана, расположенные очень близко друг к другу;
  • в сопровождении местного гида – Аксакала, мы сможем прогуляться по живописным смотровым площадкам, насладиться видами и услышать захватывающие легенды об истории башен и их значении для местных жителей;
  • Язык тролля – пятиметровый скалистый выступ над пропастью с видом на потрясающую долину Аварского Койсу;
  • на этой локации мы будем делать эффектные фото на краю обрыва в ярких папахах и костюмах;
  • обед в Кахибе – мы с вами отправимся в один из этнодомов, где попробуем местные блюда, приготовленные по старинным рецептам. Для желающих будет возможность научиться готовить блюда горцев, что станет интересным и познавательным опытом;
  • Датунский храм – самая древняя христианская церковь на территории Дагестане, балы построена грузинскими миссионерами в начале 11 века;
  • рафтинг – это вишенка сегодняшнего дня, где вас ждет море адреналина, чувство объединения с природой, мощный заряд сил и энергии.

Мы будем под руководством опытных инструкторов, которые обеспечат безопасность и помогут сделать наше путешествие максимально комфортным и увлекательным.

Рафтинг - Язык Тролля - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датунский храмРафтинг - Язык Тролля - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датунский храмРафтинг - Язык Тролля - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датунский храмРафтинг - Язык Тролля - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датунский храм
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Гамсутль - Салтинская теснина - Чохские террасы

В 8:00 завтрак по-дагестански.

С собой взять немного вещей для легкого треккинга в горы.

Дорога в Гамсутль:

  • первая часть – трансфер на джипах;
  • вторая часть – пеший поход (приблизительно 40 минут).

Программа дня:

  • аул-призрак Гамсутль – он же дагестанский «Мачу Пикчу», одно из самый древних населений России. Высота 1500 м;
  • обед – после того как спустимся, вас ждет вкусный обед: шашлык, плов, ботишал, лагман, чай, компот;
  • Чохские террасы — искусственно созданные террасы для выращивания зерновых культур, считается, что именно здесь родилась террасная культура возделывания земли. Отлично подходит для кофе-паузы. Гид приготовит кофе прямо на месте с потрясающим видом;
  • Салтинская теснина – удивительный памятник природы протяженностью 500 метров. Пеший проход по узкой тропе;
  • подземный водопад – 20-метровый водопад под землей, уникальный памятник природы (с 1983 года);
  • самый древний город, музей под открытым небом – город Дербент.

Заселение в отель 3-4*.

Ужин с национальным блюдом южного Дагестана – «табасаранское чуду».

Программа рассчитана на один день. Указывается приблизительное время в пути. Желательно уточнить подробности маршрута и сложность пеших участков у гида.

Гамсутль - Салтинская теснина - Чохские террасыГамсутль - Салтинская теснина - Чохские террасыГамсутль - Салтинская теснина - Чохские террасыГамсутль - Салтинская теснина - Чохские террасы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

По Табасаранским землям: багги, водопад и гостеприимство

Завтракаем и отправляемся в табасаранские земли.

Полное погружение в кавказскую культуру: знакомство с бытом и традициями табасаранского народа в гостеприимной семье.

Дегустация эко-кухни Кавказа.

Переезд в Хучни — центр Табасаранского района Дагестана.

«Крепость Семи братьев и одной сестры» — крепость окружена многочисленными легендами.

Все предания говорят о том, что крепость несколько раз осаждали, но она оставалась неприступной.

Хучнинский водопад — прогулка к живописному месту «маленькой Швейцарии».

Мастер-классы.

Обед в кавказской семье из национальных блюд.

Участие в мастер-классе по приготовлению«чуду» и по ковроткачеству.

Прогула на багги вдоль исторической стены Дербента Даг-бары — абсолютно уникальная программа специально для вас (специально разработанный маршрут, предполагающий инструктаж и экипировку).

Полный инструктаж по эксплуатации багов, выдача экипировки.

Возвращение в отель.

Ужин и вечерние посиделки.

В зависимости от погоды, взять с собой теплую одежду. По возможности, взять с собой средства от комаров.

По Табасаранским землям: багги, водопад и гостеприимствоПо Табасаранским землям: багги, водопад и гостеприимствоПо Табасаранским землям: багги, водопад и гостеприимствоПо Табасаранским землям: багги, водопад и гостеприимство
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Древний Дербент: крепость Нарын-Кала - магалы - Джума мечеть - экраноплан Лунь. Отъезд

8:00 Завтракаем и съезжаем с отеля, грузим чемоданы в машину.

Направляемся знакомится с каспийским монстром и историческим городом:

  • остановимся для фото на фоне легендарного Каспийского монстра — экраноплана Лунь, он являлся гордостью советского союза, гибрид корабля и самолета;
  • прогуляемся по крепости Нарын-Кала, старым улочкам магалов и заглянем в Джума-мечеть расскажу вам все тайны, историю и легенды Дербента;
  • магалы – это исторические кварталы в старой части города Дербент, здесь сохранились многовековые дома, мечети и восточные бани;
  • Джума мечеть – самая старая мечеть в России и на территории СНГ;
  • прогуляемся по рынку и сувенирным магазинам.

Обед в этнодоме.

Наш крайний обед пройдет не обычно, у нас будет иммерсивный обед на полу (стол 30 см) на удобных подушках, где мы попробуем блюда Южного Дагестана.

Примерим национальную одежду горянки и джигита.

Обязательно подведем итоги нашей квест-игры, за полученные баллы вручим победителям маленькие, но приятные призы.

Программа тура заканчивается ориентировочно в 15:00 после обеда в Дербенте.

Далее мы везем вас в 2 точки:

  • в аэропорт если у вас вылет в этот день (рекомендуем приобретать билеты для вылета после 19:00);
  • в Махачкалу на южную автостанцию (если вы еще остаетесь в Дагестане, можем помочь вам с заселением в надежный отель или апартаменты).
Древний Дербент: крепость Нарын-Кала - магалы - Джума мечеть - экраноплан Лунь. ОтъездДревний Дербент: крепость Нарын-Кала - магалы - Джума мечеть - экраноплан Лунь. ОтъездДревний Дербент: крепость Нарын-Кала - магалы - Джума мечеть - экраноплан Лунь. ОтъездДревний Дербент: крепость Нарын-Кала - магалы - Джума мечеть - экраноплан Лунь. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в А-фреймах с панорамными окнами и в отеле Дербента (ниже указаны возможные варианты размещения).

Стоимость тура на одного человека — 59 000 руб. /чел.

Доплата за 1-местное размещение — 16 000 руб. /чел.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

А-фреймы

2 ночи

Мы будем проживать в современных А-фреймах с панорамными окнами, откуда открывается потрясающий вид на горы. Эти уютные домики обеспечат вам все необходимые удобства, чтобы вы могли полностью насладиться отдыхом. Мы проведем две ночи в этих домиках.

А-фреймыА-фреймыА-фреймыА-фреймыА-фреймыА-фреймыА-фреймы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Шейх

2 ночи

Бутик-отель «Шейх» находится в Дербенте. Этот бутик-отель располагается в 5 км от центра города. Рядом с бутик-отелем — Цитадель Нарын-Кала.

Для гостей работает ресторан. Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи.

Дополнительно: прачечная и гладильные услуги. Сотрудники бутик-отеля поддержат беседу на английском и русском.

ШейхШейхШейхШейхШейхШейх
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Sunrise Beach

2 ночи

Новый отель по адресу: Дербент, улица Шеболдаева, 12 (на картах его еще нет).

  • Новые, большие, современные и комфортные номера;
  • Аквапарк в шаговой доступности (рядом с отелем);
  • Одни из лучших ресторанов города;
  • Первая береговая линия;
  • Собственный выход к пляжу с отеля;
  • Остановка общественного транспорта прямо у отеля;
  • 10 минут езды до центра города, и основных туристических объектов.
Sunrise BeachSunrise BeachSunrise BeachSunrise BeachSunrise BeachSunrise Beach
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание: завтраки, обеды и ужины. Мы попробуем все национальные блюда Дагестана. Если у вас ограниченное питание - сообщите при бронировании
  • Работа профессионального гида и опытного водителя
  • Комфортный транспорт (джип)
  • Все входные билеты
  • Все экскурсии на протяжении всего тура
  • Катание на катере по каньону
  • Прогулка на багах
  • Рафтинг
  • Мастер-классы по приготовлению национального блюда и ковроткачества
  • Активности, подарки и развлечения
  • Национальная одежда (папаха, костюм джигита и костюм горянки и кинжал) для фотосессии
  • Кофе (сваренное на смотровых площадках) + вкусности к нему
  • Проживание в А-фрейме и в отеле на берегу Каспийского моря (размещение 2-, 3-местное)
  • Уазики для подъема в Гоор и Гамсутль
  • Трансфер из аэропорта и в аэропорт
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэропорт Махачкала (Уйташ)
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная одежда для поездок в горы: можно спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, юбки, кофты, но не короткая, не обтягивающая (обязательно ниже колена. Колени и плечи должны быть прикрыты);
  • удобная обувь. Не подходят каблуки, городская обувь, которую вам жалко испачкать/поцарапать. Идеальны будут кроссовки/кеды/спортивные сандалии;
  • паспорт;
  • легкая куртка, кофта:
  • зарядное устройство;
  • личные лекарства, если принимаете что-либо специфическое;
  • солнцезащитный крем;
  • головной убор;
  • советуем взять с собой дождевик, так как погода в горах очень переменчива;
  • обязательно, при себе имейте больше наличных средств, так как в сёлах нет приема банковских карт. Развлечения оплачиваются только наличкой;
  • теплые вещи (погода в горах в осеннее и зимнее время бывает прохладной).

Мужчинам не рекомендуется ходить с открытым торсом, шорты выше колен или облегающие джинсы.

Девушкам не желательно надевать мини-юбки, короткие футболки или просвечивающую одежду.

Где и как начинается тур и где нас заберут?

Перед началом тура за неделю создается группа в WhatsApp, где все участники тура могут познакомиться друг с другом и задавать оставшиеся вопросы менеджеру.

Прилететь рекомендуем заранее за 1 день до начала тура, проконсультируем вас с бронированием отеля или хостела.

Для вашего удобства сделали 2 точки сбора:

  • встреча в аэропорту: в 7:30 аэропорт Уйташ, данная точка сбора подходит вам если вы прилетите в первый день тура, (рекомендуем выбрать прилет до 7:00, чтобы задержки рейса не повлияли на программу тура).
  • встреча в Махачкале и начало тура: в 8:00 на южной автостанции, ул. Амет-Хана Султана 344, данная точка сбора подойдет прилетевшим заранее в Дагестан.

Если вы планируете приехать за сутки (или более) до начала тура, либо остаться после его завершения, мы порекомендуем вам варианты размещения.

Где и как заканчивается тур? Отвезут ли нас обратно в аэропорт?

Вылет обратно рекомендуем приобретать после 19:00, так как программа тура заканчивается в г. Дербент в 15:00, далее везем всех в аэропорт и в Махачкалу, ехать 1,5 часа от Дербента до аэропорта.

Желающие могут остаться в Дербенте и продолжить отдых.

Что важно знать о питании в рамках тура?

Мы попробуем все национальные блюда Дагестана. Если у вас ограниченное питание, свяжитесь с нами, и мы обсудим, что вам подойдет.

Какого размера брать чемодан?

Вы можете брать чемоданы любого размера (идеально подойдет S-размер). Вы также можете приехать с ручной кладью, так делает большинство.

Можно ли поехать в тур одной / одному?

Да, можно приехать в тур одной \ одному, по вашему желанию мы найдем к вам подселение, если не захотите одноместное размещение, за которое нужно доплатить.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как интересно провести свободное время в Дербенте?

Вечером у вас будет возможность пойти на самый мультимедийный фонтан в России, вход бесплатный (с 18:00 до 22:00).

Прогулка по красивым улицам города: ул. Мамедбекова (красивая улица вдоль крепостной стены), пер. Казем-Бека или улица счастливых людей, а так же можно прогуляться по набережной на ул. Х. Тагиева.

С какого возраста лучше ехать в тур?

В туре есть рафтинг: если дети выносят экстрим – то разрешено участие в туре с детьми 11 лет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
Татьяна
12 авг 2025
Добрый вечер!
Тур прошел прекрасно. Максимально порадовала программа- очень насыщенно и в то же время не перегружено. Увидели все красоты. Отдельное спасибо гиду Руслану за безумно приятную атмосферу и преданность своему делу!
Плюсов безусловно очень много, начиная с подобранного отеля(фреймов) до мелочей. Минусов не заметила❤️‍🔥
Добрый вечер!Добрый вечер!Добрый вечер!Добрый вечер!
Т
Татьяна
10 авг 2025
Отличный тур. Очень понравилась программа и организация. Четко проинформировали обо всех нюансах поездки, помогли с организацией и предпроживанием. Все прошло очень хорошо. С удовольствием возьмем какой-нибудь другой тур на этой площадке.
К
Константин
10 авг 2025
Спасибо большое за великолепную программу тура. Она насыщена и разнообразно. В ней сочетается умеренный экстрим и культурная состовляющая. Представлены главные достопримечательности горного Дагестана.
Отдельная благодарность гидам Идаяту и Рустаму.
Ребята настоящие профессионалы. Умеют создать незабываемую атмосферу и влюбить навсегда в горный, прекраснуй край с богатой историей и вековыми традициями.

Тур входит в следующие категории Дербента

Похожие туры из Дербента

Молодежный осенне-зимний тур в Дагестан
Джиппинг
Конные прогулки
На катере
5 дней
3 отзыва
Молодежный осенне-зимний тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
Завтра в 10:00
17 ноя в 10:00
46 900 ₽ за человека
Джип-тур в осенний Дагестан. Всё включено
Джиппинг
5 дней
3 отзыва
Джип-тур в осенний Дагестан. Всё включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
17 ноя в 10:00
24 ноя в 10:00
59 000 ₽ за человека
Гостеприимный Дагестан. Экскурсионный тур по средам
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Гостеприимный Дагестан. Экскурсионный тур по средам
Начало: Г. Махачкала
22 апр в 10:00
29 апр в 10:00
от 24 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Дербенте
Все туры из Дербента