Важно знать перед поездкой

Этот тур не требует специальной физической подготовки

и подходит большинству путешественников.

Маршрут выстроен в комфортном ритме,

без длительных пеших подъёмов

и экстремальных нагрузок.

В программе есть прогулки и активности по желанию,

участие в которых каждый выбирает самостоятельно.

Мы рекомендуем:

удобную обувь для прогулок;

одежду по сезону и погоде;

соблюдение умеренного дресс-кода при посещении общественных мест, населённых пунктов и религиозных объектов

(закрытые плечи и колени — из уважения к местным традициям).

Участие в туре предполагает

отсутствие медицинских противопоказаний,

которые могут помешать безопасному пребыванию в горах

или участию в программе.

Мы всегда стараемся придерживаться заявленной программы,

однако оставляем за собой право вносить изменения в маршрут

по объективным причинам — погодные условия, безопасность группы

или другие обстоятельства, не зависящие от организаторов.

В таких случаях изменения направлены

на сохранение комфорта, безопасности

и общего качества путешествия.

Время прилёта и вылёта

необходимо заранее согласовать с организатором,

чтобы трансферы и программа были выстроены корректно

для всей группы.

Если у вас есть вопросы по маршруту, нагрузке

или особенностям программы —

мы всегда готовы подробно проконсультировать до поездки.