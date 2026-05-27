Описание тура
Этот тур — для тех, кто хочет увидеть настоящий Дагестан в комфортном и продуманном формате.
Без спешки, без перегрузов и без экстремальных испытаний — подойдёт людям без специальной физической подготовки.
Мы путешествуем небольшой группой до 12 человек, вместе с местной командой, которая живёт здесь с рождения и хорошо знает регион.
Передвигаемся на комфортных внедорожниках, маршрут выстроен так, чтобы вы получали впечатления, а не усталость.
У нас в горах не бывает гостей маленьких
или больших.
Самый маленький гость для нас важен,
потому что он — гость.
— Расул Гамзатов
За 5 дней мы увидим побережье Каспийского моря, глубочайшие каньоны, древние аулы, горные водопады и лучшие смотровые площадки региона. Пешие прогулки проходят в спокойном темпе, с остановками для отдыха и фотографий. Программа насыщенная, но сбалансированная.
В течение тура мы знакомимся с национальной кухней, много времени проводим на природе и по вечерам собираемся в тёплой, дружелюбной атмосфере.
Многие участники приезжают в тур одни — формат группы позволяет чувствовать себя комфортно и легко находить компанию.
Проживание организовано в уютных номерах с удобствами внутри: в каждом номере есть собственный санузел и душ. Мы подбираем размещение так, чтобы было чисто, спокойно и удобно после активного дня. Мы уделяем большое внимание логистике, безопасности и общему ритму путешествия.
Этот тур подойдёт тем, кто хочет увидеть Дагестан без суеты, с заботой и ощущением, что всё уже продумано за вас.
Тур проводится на внедорожниках Infiniti Qx56.
Размер группы — до 12 человек.
Программа тура по дням
Древний Дербент. Экраноплан Лунь
Встречаем гостей в аэропорту и начинаем путешествие по Прекрасному Дагестану. Знакомство с регионом проходит спокойно и без спешки — день выстроен так, чтобы мягко войти в ритм поездки.
Первой остановкой станет уникальный экраноплан Лунь — уникальный инженерный объект на берегу Каспийского моря и один из символов современного Дагестана. Его масштаб впечатляет даже на расстоянии, а локация отлично подходит для первых фотографий и прогулки у моря.
Далее отправляемся в Дербент — один из самых древних городов России. Здесь мы посетим цитадель Нарын-Кала, с высоты которой открываются панорамные виды на город и побережье Каспия. Прогулка проходит в комфортном темпе, с возможностью остановиться, отдохнуть и насладиться атмосферой места.
Продолжим знакомство с городом в старых кварталах Дербента — узких улочках-магалах, где чувствуется дух истории и восточной культуры.
Также увидим Джума-мечеть — одну из старейших мечетей на территории России. На территории крепости и старого города экскурсию сопровождает профессиональный местный гид, который помогает глубже понять историю и значение этих мест.
Вечером — заселение и отдых после насыщенного, но сбалансированного дня. В первый день заселение происходит в вечернее время (ориентировочно 21:00-22:00)
Основные локации дня:
экраноплан Лунь
цитадель Нарын-Кала
старый Дербент (магалы)
Дербентская Джума-мечеть
Аулы-призраки и горные пейзажи
Этот день объединяет природные ландшафты и историю горных селений Дагестана.
Салтинский водопад (или Карадахская теснина)
Утро начинаем с посещения одной из природных локаций региона.
При наличии воды мы отправляемся к Салтинскому водопаду — уникальному подземному водопаду, расположенному внутри скального ущелья.
Если в период путешествия водопад пересыхает, мы выбираем Карадахскую теснину — узкое каменное ущелье с высокими стенами и выразительной атмосферой.
Выбор локации осуществляется исходя из природных условий, чтобы вы увидели наиболее впечатляющее место в этот день.
Аул-призрак Кахиб
Далее мы отправляемся в аул-призрак Кахиб — одно из самых масштабных и атмосферных заброшенных селений Дагестана.
Добраться до аула легко и комфортно: к нему ведёт фуникулёр и подвесной мост, поэтому не требуется длительный пеший подъём.
Прогулку по аулу сопровождает местный гид-аксакал — житель этих мест, который делится историями, обычаями и жизнью горного аула из первых уст. Кахиб впечатляет количеством башен, каменных строений и уровней застройки, создавая ощущение настоящего средневекового города в горах.
Древний Гоор, Гоорские башни и Язык тролля
Финальная часть дня проходит на одной территории — в районе Древнего Гоора.
Здесь расположены старинные Гоорские башни, каменные строения и знаменитый Язык тролля — скалистый выступ с видом на горные долины.
Прогулку по Гоору также сопровождает местный аксакал, который рассказывает о башнях, защитный сооружениях и жизни горцев в прошлом.
Мы гуляем по плато в спокойном темпе, останавливаемся на смотровых точках и наслаждаемся масштабными панорамами.
Это одна из самых фотогеничных локаций региона и сильное завершение насыщенного дня.
Основные локации дня
Салтинский водопад (или Карадахская теснина — в зависимости от природных условий)
аул-призрак Кахиб
Древний Гоор
Гоорские башни
Язык тролля
Водопады и горные ремёсла
Завершающий день путешествия проходит в спокойном ритме и позволяет ещё раз прочувствовать красоту горного Дагестана.
Мы отправляемся на Хунзахское плато — одно из самых живописных мест региона.
Первой локацией станет водопад Тобот — один из самых мощных и впечатляющих водопадов Дагестана. Поток воды срывается с края плато в глубокое ущелье, создавая ощущение масштаба и силы природы.
Для желающих здесь также доступна активность роуп-джампинг — прыжок с высоты в контролируемых условиях и с соблюдением всех правил безопасности. Активность не является обязательной и выбирается по желанию.
Далее посещаем водопад Матлас, расположенный в живописном каньоне неподалёку. Это более камерное место, где приятно прогуляться, сделать фотографии и насладиться природной атмосферой.
После природных локаций знакомимся с традиционными ремёслами региона.
Мы заезжаем в сувенирную лавку с серебром ручной работы местных мастеров, где представлены украшения и изделия, созданные по традиционным технологиям. При желании можно приобрести памятный сувенир.
Затем посещаем каменную мельницу по производству урбеча. Здесь наглядно показывают процесс изготовления одного из самых известных дагестанских продуктов — от цельных орехов и семян до готовой пасты.
После насыщенного, но спокойного дня — трансфер в сторону аэропорта с учётом времени вылётов.
Путешествие подходит к концу, оставляя ощущение завершённости и желание однажды вернуться в горы.
Основные локации дня:
Водопад Тобот
Водопад Матлас
Сувенирная лавка с серебром ручной работы
Каменная мельница по производству урбеча
Сулакский каньон
Сулакский каньон — одна из самых впечатляющих природных локаций Дагестана и один из глубочайших каньонов в мире. Этот день посвящён масштабу, пространству и сильным природным впечатлениям.
Мы отправляемся к Сулакскому каньону — месту, где горы раскрываются во всю ширину, а бирюзовая река Сулак прорезает скалы на сотни метров в глубину.
Прогулка по реке Сулак
Одно из главных впечатлений дня — прогулка на катере по бирюзовому руслу реки Сулак.
С воды открываются совсем другие ракурсы каньона: отвесные скалы, изрезанные берега и ощущение полного погружения в природу.
Прогулка проходит в активном формате и местами может быть достаточно динамичной. При этом движение осуществляется с соблюдением всех правил безопасности и под контролем опытных водителей.
В жаркие летние дни стоит быть готовыми к брызгам — сухим после прогулки обычно не остаётся никто Зато эмоций и впечатлений хватает с головой.
Рекомендуем взять с собой лёгкую куртку или одежду, которую не жалко намочить.
Комплекс Нохъо
Далее мы посещаем природно-туристический комплекс Нохъо, расположенный внутри Сулакского каньона.
Комплекс включает единый пешеходный маршрут, проложенный вдоль скал каньона и оборудованный смотровыми площадками.
Маршрут проходит по двум подвесным мостам, по которым необходимо пройти — это часть маршрута и одно из ключевых впечатлений дня.
По пути находится кофейня, встроенная прямо в скалу, где можно сделать паузу и насладиться атмосферой места.
На территории комплекса доступны дополнительные активности
(по желанию):
зиплайн
прыжок с моста вниз
гигантская качеля
скалолазание
Все активности не являются обязательной частью программы и выбираются по желанию.
Смотровые площадки
В течение дня мы посещаем несколько смотровых точек Сулакского каньона.
Каждая из них даёт свой ракурс: панорамы реки, глубину каньона и эффектные виды для фотографий.
Чиркейское водохранилище Также увидим Чиркейское водохранилище — крупнейшее на Северном Кавказе. Изрезанные берега и скальные формы создают ощущение северных фьордов среди гор.
Обед
Обед проходит в уютном месте по маршруту дня.
По желанию можно попробовать местную форель, выращенную в этом районе.
Основные локации дня
Сулакский каньон
Прогулка по реке Сулак
Комплекс Нохъо
Смотровые площадки каньона
Чиркейское водохранилище
Дополнительно (если позволяет время):
форелевое хозяйство
Почувствовать горы
Этот день — про пространство, тишину и горы вокруг.
После насыщенных маршрутов предыдущих дней мы остаёмся высоко в горах и даём себе время прожить это место без спешки.
Завтрак в этот день проходит позже обычного — в 9:30.
День начинается спокойно, без ранних подъёмов и плотного графика.
Главная особенность этого дня — панорамы, которые открываются прямо с территории нашей базы. Горы здесь не нужно добывать переездами — они рядом, вокруг и видны почти отовсюду.
По желанию доступны активности, которые помогают почувствовать пространство гор:
конные прогулки по горным маршрутам (от 1 до 3 часов). Подходят даже для тех, кто никогда не ездил верхом. Перед началом проводится лёгкий инструктаж. Управление лошадью самостоятельное, без сопровождения за верёвку. Чаще всего гости выбирают часовую прогулку, чтобы понять формат и ощущения.
прогулки на квадроциклах по выстроенным маршрутам с видовыми точками. Перед поездкой проводится инструктаж. Управление самостоятельное. Для тех, кто не чувствует себя уверенно, возможен формат поездки с инструктором в паре.
Остальное время можно провести так, как хочется именно вам:
прогуляться от базы, посидеть с книгой на свежем воздухе, просто смотреть на горы и наслаждаться тишиной.
Если позволит погода, в течение дня мы поднимемся на смотровую площадку недалеко от базы. Отсюда открываются панорамные виды на четырёхтысячники и долину Аварского Койсу — одну из самых впечатляющих панорам региона.
Вечером, по желанию, доступна финская сауна.
После ужина — спокойный вечер, общение или отдых в своём ритме.
Этот день часто становится неожиданно любимым — именно здесь гости начинают по-настоящему чувствовать горы, а не просто фотографировать их.
Активности дня:
Конная прогулка - 1500р часовая прогулка
Прогулка на квадроциклах
Финская сауна
Прогулки и отдых на территории базы
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле в двухместных номерах
- Питание. Вкусные завтраки и ужины в отеле, обед в кафе по дороге
- Трансфер. В стоимость входят все перемещения по маршруту
- Экскурсии. Ежедневные поездки по природным достопримечательностям - горы, каньоны, водопады с местным гидом
- Фотосессии. Ежедневные фотосессии в красивых местах
Что не входит в цену
- Перелеты
- Алкоголь
- Личные расходы
О чём нужно знать до поездки
Я делал этот тур не как стандартную экскурсионную программу,
а как путешествие, в котором самому было бы комфортно находиться.
Здесь нет гонки за количеством локаций —
для меня важнее ритм, состояние и то,
чтобы у гостей оставалось время просто быть в горах.
Многие участники поначалу сомневаются в формате,
особенно в более спокойных днях программы.
Но именно они в итоге часто становятся самыми любимыми.
Этот тур подойдёт тем, кто хочет увидеть настоящий Дагестан
без суеты, с заботой и вниманием к деталям.
Если вам близок такой подход —
буду рад показать вам этот регион так, как вижу его сам.
Пожелания к путешественнику
Важно знать перед поездкой
Этот тур не требует специальной физической подготовки
и подходит большинству путешественников.
Маршрут выстроен в комфортном ритме,
без длительных пеших подъёмов
и экстремальных нагрузок.
В программе есть прогулки и активности по желанию,
участие в которых каждый выбирает самостоятельно.
Мы рекомендуем:
удобную обувь для прогулок;
одежду по сезону и погоде;
соблюдение умеренного дресс-кода при посещении общественных мест, населённых пунктов и религиозных объектов
(закрытые плечи и колени — из уважения к местным традициям).
Участие в туре предполагает
отсутствие медицинских противопоказаний,
которые могут помешать безопасному пребыванию в горах
или участию в программе.
Мы всегда стараемся придерживаться заявленной программы,
однако оставляем за собой право вносить изменения в маршрут
по объективным причинам — погодные условия, безопасность группы
или другие обстоятельства, не зависящие от организаторов.
В таких случаях изменения направлены
на сохранение комфорта, безопасности
и общего качества путешествия.
Время прилёта и вылёта
необходимо заранее согласовать с организатором,
чтобы трансферы и программа были выстроены корректно
для всей группы.
Если у вас есть вопросы по маршруту, нагрузке
или особенностям программы —
мы всегда готовы подробно проконсультировать до поездки.