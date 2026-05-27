Прекрасный Дагестан

Этот тур - для тех, кто хочет увидеть настоящий Дагестан в комфортном и продуманном формате
Прекрасный Дагестан
Описание тура

  • Этот тур — для тех, кто хочет увидеть настоящий Дагестан в комфортном и продуманном формате.

  • Без спешки, без перегрузов и без экстремальных испытаний — подойдёт людям без специальной физической подготовки.

  • Мы путешествуем небольшой группой до 12 человек, вместе с местной командой, которая живёт здесь с рождения и хорошо знает регион.

  • Передвигаемся на комфортных внедорожниках, маршрут выстроен так, чтобы вы получали впечатления, а не усталость.

У нас в горах не бывает гостей маленьких

или больших.

Самый маленький гость для нас важен,

потому что он — гость.

— Расул Гамзатов

  • За 5 дней мы увидим побережье Каспийского моря, глубочайшие каньоны, древние аулы, горные водопады и лучшие смотровые площадки региона. Пешие прогулки проходят в спокойном темпе, с остановками для отдыха и фотографий. Программа насыщенная, но сбалансированная.

  • В течение тура мы знакомимся с национальной кухней, много времени проводим на природе и по вечерам собираемся в тёплой, дружелюбной атмосфере.

  • Многие участники приезжают в тур одни — формат группы позволяет чувствовать себя комфортно и легко находить компанию.

  • Проживание организовано в уютных номерах с удобствами внутри: в каждом номере есть собственный санузел и душ. Мы подбираем размещение так, чтобы было чисто, спокойно и удобно после активного дня. Мы уделяем большое внимание логистике, безопасности и общему ритму путешествия.

  • Этот тур подойдёт тем, кто хочет увидеть Дагестан без суеты, с заботой и ощущением, что всё уже продумано за вас.

  • Тур проводится на внедорожниках Infiniti Qx56.

  • Размер группы — до 12 человек.

Программа тура по дням

1 день

Древний Дербент. Экраноплан Лунь

  • Встречаем гостей в аэропорту и начинаем путешествие по Прекрасному Дагестану. Знакомство с регионом проходит спокойно и без спешки — день выстроен так, чтобы мягко войти в ритм поездки.

  1. Первой остановкой станет уникальный экраноплан Лунь — уникальный инженерный объект на берегу Каспийского моря и один из символов современного Дагестана. Его масштаб впечатляет даже на расстоянии, а локация отлично подходит для первых фотографий и прогулки у моря.

  2. Далее отправляемся в Дербент — один из самых древних городов России. Здесь мы посетим цитадель Нарын-Кала, с высоты которой открываются панорамные виды на город и побережье Каспия. Прогулка проходит в комфортном темпе, с возможностью остановиться, отдохнуть и насладиться атмосферой места.

  3. Продолжим знакомство с городом в старых кварталах Дербента — узких улочках-магалах, где чувствуется дух истории и восточной культуры.

  4. Также увидим Джума-мечеть — одну из старейших мечетей на территории России. На территории крепости и старого города экскурсию сопровождает профессиональный местный гид, который помогает глубже понять историю и значение этих мест.

  5. Вечером — заселение и отдых после насыщенного, но сбалансированного дня. В первый день заселение происходит в вечернее время (ориентировочно 21:00-22:00)

  • Основные локации дня:

  1. экраноплан Лунь

  2. цитадель Нарын-Кала

  3. старый Дербент (магалы)

  4. Дербентская Джума-мечеть

2 день

Аулы-призраки и горные пейзажи

  • Этот день объединяет природные ландшафты и историю горных селений Дагестана.

  1. Салтинский водопад (или Карадахская теснина)

    Утро начинаем с посещения одной из природных локаций региона.

    При наличии воды мы отправляемся к Салтинскому водопаду — уникальному подземному водопаду, расположенному внутри скального ущелья.

    Если в период путешествия водопад пересыхает, мы выбираем Карадахскую теснину — узкое каменное ущелье с высокими стенами и выразительной атмосферой.

    Выбор локации осуществляется исходя из природных условий, чтобы вы увидели наиболее впечатляющее место в этот день.

  2. Аул-призрак Кахиб

    Далее мы отправляемся в аул-призрак Кахиб — одно из самых масштабных и атмосферных заброшенных селений Дагестана.

    Добраться до аула легко и комфортно: к нему ведёт фуникулёр и подвесной мост, поэтому не требуется длительный пеший подъём.

    Прогулку по аулу сопровождает местный гид-аксакал — житель этих мест, который делится историями, обычаями и жизнью горного аула из первых уст. Кахиб впечатляет количеством башен, каменных строений и уровней застройки, создавая ощущение настоящего средневекового города в горах.

  3. Древний Гоор, Гоорские башни и Язык тролля

    Финальная часть дня проходит на одной территории — в районе Древнего Гоора.

    Здесь расположены старинные Гоорские башни, каменные строения и знаменитый Язык тролля — скалистый выступ с видом на горные долины.

    Прогулку по Гоору также сопровождает местный аксакал, который рассказывает о башнях, защитный сооружениях и жизни горцев в прошлом.

    Мы гуляем по плато в спокойном темпе, останавливаемся на смотровых точках и наслаждаемся масштабными панорамами.

    Это одна из самых фотогеничных локаций региона и сильное завершение насыщенного дня.

  • Основные локации дня

  1. Салтинский водопад (или Карадахская теснина — в зависимости от природных условий)

  2. аул-призрак Кахиб

  3. Древний Гоор

  4. Гоорские башни

  5. Язык тролля

3 день

Водопады и горные ремёсла

Завершающий день путешествия проходит в спокойном ритме и позволяет ещё раз прочувствовать красоту горного Дагестана.

Мы отправляемся на Хунзахское плато — одно из самых живописных мест региона.

  1. Первой локацией станет водопад Тобот — один из самых мощных и впечатляющих водопадов Дагестана. Поток воды срывается с края плато в глубокое ущелье, создавая ощущение масштаба и силы природы.

    Для желающих здесь также доступна активность роуп-джампинг — прыжок с высоты в контролируемых условиях и с соблюдением всех правил безопасности. Активность не является обязательной и выбирается по желанию.

  2. Далее посещаем водопад Матлас, расположенный в живописном каньоне неподалёку. Это более камерное место, где приятно прогуляться, сделать фотографии и насладиться природной атмосферой.

  3. После природных локаций знакомимся с традиционными ремёслами региона.

    Мы заезжаем в сувенирную лавку с серебром ручной работы местных мастеров, где представлены украшения и изделия, созданные по традиционным технологиям. При желании можно приобрести памятный сувенир.

    Затем посещаем каменную мельницу по производству урбеча. Здесь наглядно показывают процесс изготовления одного из самых известных дагестанских продуктов — от цельных орехов и семян до готовой пасты.

  4. После насыщенного, но спокойного дня — трансфер в сторону аэропорта с учётом времени вылётов.

Путешествие подходит к концу, оставляя ощущение завершённости и желание однажды вернуться в горы.

  • Основные локации дня:

  1. Водопад Тобот

  2. Водопад Матлас

  3. Сувенирная лавка с серебром ручной работы

  4. Каменная мельница по производству урбеча

4 день

Сулакский каньон

  1. Сулакский каньон — одна из самых впечатляющих природных локаций Дагестана и один из глубочайших каньонов в мире. Этот день посвящён масштабу, пространству и сильным природным впечатлениям.

  2. Мы отправляемся к Сулакскому каньону — месту, где горы раскрываются во всю ширину, а бирюзовая река Сулак прорезает скалы на сотни метров в глубину.

  3. Прогулка по реке Сулак

    Одно из главных впечатлений дня — прогулка на катере по бирюзовому руслу реки Сулак.

    С воды открываются совсем другие ракурсы каньона: отвесные скалы, изрезанные берега и ощущение полного погружения в природу.

    Прогулка проходит в активном формате и местами может быть достаточно динамичной. При этом движение осуществляется с соблюдением всех правил безопасности и под контролем опытных водителей.

    В жаркие летние дни стоит быть готовыми к брызгам — сухим после прогулки обычно не остаётся никто Зато эмоций и впечатлений хватает с головой.

    Рекомендуем взять с собой лёгкую куртку или одежду, которую не жалко намочить.

  4. Комплекс Нохъо

    Далее мы посещаем природно-туристический комплекс Нохъо, расположенный внутри Сулакского каньона.

    Комплекс включает единый пешеходный маршрут, проложенный вдоль скал каньона и оборудованный смотровыми площадками.

    Маршрут проходит по двум подвесным мостам, по которым необходимо пройти — это часть маршрута и одно из ключевых впечатлений дня.

    По пути находится кофейня, встроенная прямо в скалу, где можно сделать паузу и насладиться атмосферой места.

    На территории комплекса доступны дополнительные активности

    (по желанию):

    1. зиплайн

    2. прыжок с моста вниз

    3. гигантская качеля

    4. скалолазание

    Все активности не являются обязательной частью программы и выбираются по желанию.

  5. Смотровые площадки

    В течение дня мы посещаем несколько смотровых точек Сулакского каньона.

    Каждая из них даёт свой ракурс: панорамы реки, глубину каньона и эффектные виды для фотографий.

  6. Чиркейское водохранилище Также увидим Чиркейское водохранилище — крупнейшее на Северном Кавказе. Изрезанные берега и скальные формы создают ощущение северных фьордов среди гор.

  7. Обед

    Обед проходит в уютном месте по маршруту дня.

    По желанию можно попробовать местную форель, выращенную в этом районе.

  • Основные локации дня

  1. Сулакский каньон

  2. Прогулка по реке Сулак

  3. Комплекс Нохъо

  4. Смотровые площадки каньона

  5. Чиркейское водохранилище

  6. Дополнительно (если позволяет время):

    форелевое хозяйство

5 день

Почувствовать горы

  • Этот день — про пространство, тишину и горы вокруг.

    После насыщенных маршрутов предыдущих дней мы остаёмся высоко в горах и даём себе время прожить это место без спешки.

  • Завтрак в этот день проходит позже обычного — в 9:30.

    День начинается спокойно, без ранних подъёмов и плотного графика.

Главная особенность этого дня — панорамы, которые открываются прямо с территории нашей базы. Горы здесь не нужно добывать переездами — они рядом, вокруг и видны почти отовсюду.

  1. По желанию доступны активности, которые помогают почувствовать пространство гор:

  • конные прогулки по горным маршрутам (от 1 до 3 часов). Подходят даже для тех, кто никогда не ездил верхом. Перед началом проводится лёгкий инструктаж. Управление лошадью самостоятельное, без сопровождения за верёвку. Чаще всего гости выбирают часовую прогулку, чтобы понять формат и ощущения.

  • прогулки на квадроциклах по выстроенным маршрутам с видовыми точками. Перед поездкой проводится инструктаж. Управление самостоятельное. Для тех, кто не чувствует себя уверенно, возможен формат поездки с инструктором в паре.

Остальное время можно провести так, как хочется именно вам:

прогуляться от базы, посидеть с книгой на свежем воздухе, просто смотреть на горы и наслаждаться тишиной.

Если позволит погода, в течение дня мы поднимемся на смотровую площадку недалеко от базы. Отсюда открываются панорамные виды на четырёхтысячники и долину Аварского Койсу — одну из самых впечатляющих панорам региона.

Вечером, по желанию, доступна финская сауна.

После ужина — спокойный вечер, общение или отдых в своём ритме.

Этот день часто становится неожиданно любимым — именно здесь гости начинают по-настоящему чувствовать горы, а не просто фотографировать их.

Активности дня:

Конная прогулка - 1500р часовая прогулка

Прогулка на квадроциклах

Финская сауна

Прогулки и отдых на территории базы

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле в двухместных номерах
  • Питание. Вкусные завтраки и ужины в отеле, обед в кафе по дороге
  • Трансфер. В стоимость входят все перемещения по маршруту
  • Экскурсии. Ежедневные поездки по природным достопримечательностям - горы, каньоны, водопады с местным гидом
  • Фотосессии. Ежедневные фотосессии в красивых местах
Что не входит в цену
  • Перелеты
  • Алкоголь
  • Личные расходы
О чём нужно знать до поездки

Я делал этот тур не как стандартную экскурсионную программу,

а как путешествие, в котором самому было бы комфортно находиться.

Здесь нет гонки за количеством локаций —

для меня важнее ритм, состояние и то,

чтобы у гостей оставалось время просто быть в горах.

Многие участники поначалу сомневаются в формате,

особенно в более спокойных днях программы.

Но именно они в итоге часто становятся самыми любимыми.

Этот тур подойдёт тем, кто хочет увидеть настоящий Дагестан

без суеты, с заботой и вниманием к деталям.

Если вам близок такой подход —

буду рад показать вам этот регион так, как вижу его сам.

Пожелания к путешественнику

Важно знать перед поездкой

Этот тур не требует специальной физической подготовки

и подходит большинству путешественников.

Маршрут выстроен в комфортном ритме,

без длительных пеших подъёмов

и экстремальных нагрузок.

В программе есть прогулки и активности по желанию,

участие в которых каждый выбирает самостоятельно.

Мы рекомендуем:

удобную обувь для прогулок;

одежду по сезону и погоде;

соблюдение умеренного дресс-кода при посещении общественных мест, населённых пунктов и религиозных объектов

(закрытые плечи и колени — из уважения к местным традициям).

Участие в туре предполагает

отсутствие медицинских противопоказаний,

которые могут помешать безопасному пребыванию в горах

или участию в программе.

Мы всегда стараемся придерживаться заявленной программы,

однако оставляем за собой право вносить изменения в маршрут

по объективным причинам — погодные условия, безопасность группы

или другие обстоятельства, не зависящие от организаторов.

В таких случаях изменения направлены

на сохранение комфорта, безопасности

и общего качества путешествия.

Время прилёта и вылёта

необходимо заранее согласовать с организатором,

чтобы трансферы и программа были выстроены корректно

для всей группы.

Если у вас есть вопросы по маршруту, нагрузке

или особенностям программы —

мы всегда готовы подробно проконсультировать до поездки.

Визы
Визы и Загранпаспорт не требуются
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Гитихмадибир
Гитихмадибир — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Расскажу и покажу самые красивые места Дагестана!

Тур входит в следующие категории Дербента

