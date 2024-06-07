Авторские 5-дневные туры в Дербент

Найдено 15 туров в категории «5-дневные туры» в Дербенте, цены от 24 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дагестан на максимум. Вcе включено
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Дагестан на максимум. Вcе включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
26 июня в 10:00
10 июля в 10:00
от 39 500 за человека
Большой тур по Дагестану
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Большой тур по Дагестану
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
63 000 за человека
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Начало: Г. Махачкала
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 30 000 за человека
Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 36 000 за человека
Дагестанская Атлантида
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Дагестанская Атлантида
Начало: г. Махачкала
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 37 000 за человека
Гостеприимный Дагестан. Экскурсионный тур по пятницам
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гостеприимный Дагестан. Экскурсионный тур по пятницам
Начало: г. Махачкала
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 24 900 за человека
Южный Дагестан. Экскурсионный тур по средам
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Южный Дагестан. Экскурсионный тур по средам
Начало: г. Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 26 900 за человека
Мелодия Дагестана за 5 дней. Всё включено
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Мелодия Дагестана за 5 дней. Всё включено
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 32 000 за человека
Дыхание гор Дагестана. Новый год
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
34 500 за человека
Большой тур по Дагестану. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Большой тур по Дагестану. Осеннее путешествие
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
5 сен в 10:00
19 сен в 10:00
63 000 за человека
Дагестанская Атлантида. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Дагестанская Атлантида. Осеннее путешествие
Начало: г. Махачкала
7 сен в 10:00
14 сен в 10:00
от 37 000 за человека
Южный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по средам
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Южный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по средам
Начало: г. Махачкала
4 сен в 10:00
11 сен в 10:00
от 26 900 за человека
Майский Дагестан - пятидневный тур
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Майский Дагестан - пятидневный тур
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
от 43 000 за человека
Огни Дербента. Экскурсионно-беговой тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Огни Дербента. Экскурсионно-беговой тур
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
24 ноя в 10:00
58 500 за человека
5 чудес Дагестана. Все включено
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
5 чудес Дагестана. Все включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
39 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    7 июня 2024
    Дагестан на максимум. Вcе включено
    Я долго выбирала тур в Дагестан и вот остановилась на этом - Дагестан на максимум и не пожалела ни минуты.
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    Тур оказался восхитительным во всех отношениях: от великолепно подобранных локаций до бытовых мелочей. Дагестан это край, где от красоты и величия гор зашкаливают эмоции!!! А водопады, теснины, каньоны…!! Это все надо видеть и ощутить, т. к. фото в интернете не могут передать всех тех эмоций, которые испытываешь стоя на краю «Языка Тролля» или глядя с высоты на безумно красивые водопады и каньоны… И все это мы увидели и ощутили благодаря нашим замечательным гидам: Курбану и Алтухану!!! Это удивительные, воспитанные, очень эрудированные, с прекрасным чувством юмора молодые парни! Несмотря на свою молодость, они оказались настоящими профессионалами своего дела. Это они показали нам красоту Дагестана, от которой дух захватывает, познакомили с историей, культурой, народами своего края, научили танцевать лезгинку и были просто чуткими и внимательными друзьями на протяжении всего тура! Огромные им спасибо!!! Всем советую, если Дагестан, то обязательно с Курбаном и Алтуханом - не пожалеете!!!

  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Дагестан на максимум. Вcе включено
    Наш тур с 1 июня по 5 июня 2024 года. Гид Рустам. Дагестан на максимум! Тур просто бомба! За 5 дней моя
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    семья получила самые офигительные ощущения. Побывали в самых волшебных, красивых, умопомрачительных местах Дагестана. Дети в восторге. Еда очень вкусная, разнообразная. После всех приемов пищи мы не выходили, а "выкатывались" из столовых, потому что всегда подавали огромное количество вкусных блюд, от которых невозможно отказаться! Несмотря на то что дети кушают не все- мои ребята были в егда сыты, потому что с персоналом можно было договориться на отдельные блюда и все благодаря нашему Гиду Рустаму. Рустам самый обалденный гид. Историю Дагестана знает как свои 5 пальцев. Очень много интересных историй. Общительный, отзывчивый, весёлый джигит. Всегда придёт на помощь, ответит на любые вопросы интересующие тебя. Детям было очень жалко расставаться с ним. Наша группа была из 7 человек и это большой плюс, машина комфортабельная, чистая. Вообщем: ребята Дагестан на максимум с Рустамом это просто 🔥! Отпуск получился волшебным! Спасибо большое за все! Рустаму отдельный респект!!!!!!!!!!

    Наш тур с 1 июня по 5 июня 2024 года. Гид РустамНаш тур с 1 июня по 5 июня 2024 года. Гид РустамНаш тур с 1 июня по 5 июня 2024 года. Гид РустамНаш тур с 1 июня по 5 июня 2024 года. Гид Рустам
  • И
    Игорь
    29 мая 2024
    Дагестан на максимум. Вcе включено
    Провели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первые 3 ночи было в
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    глемпинге "Горный ветер" в окрестностях Гуниба в барн-хаусах. Условия проживания отличные: в домиках есть все удобства, включая ванну с горячей водой, туалет, кондиционер, удобные кровати, но самое главное - великолепный вид на горы и тишина ночью. Ежедневно в соответствии с программой тура нас вывозили на микроавтобусе Спринтер-Мерседес на различные локации, все очень понравилось, природа замечательная. Все эти дни нас обслуживали аккуратный водитель Тимур и гид Инга, которая не давала скучать в пути рассказами об истории и традициях Дагестана, проявляла искреннюю заботу о каждом участнике группы и оперативно решала все вопросы по туру, включая покупку билетов для прохода к достопримечательностям и организацию питания. Туром остались довольны, он как нельзя хорошо подходит для первого знакомства с республикой, всем кто еще не был в Дагестане советуем его посетить.

    Провели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первые
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
    Очень хорошая поездка в Дагестан для ознакомления, за 5 дней был и активный и спокойный отдых, если на 3й день не брать экскурсии, то можно провести день в Дербенте, что тоже приятно!
    Очень хорошая поездка в Дагестан для ознакомления, за 5 дней был и активный и спокойный отдых
  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
    Была в туре" Жемчужины Дагестана". Всё было очень здорово! Всё чётко организовано. Двгестан прекрасен!!!! Великолепная природа,история,,гостеприимство, еда(невозможно оторваться,прибавила несколько килограмм)
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    и конечно же Гооооры. Отдельная благодарность гиду Индире за интересные рассказы об истории и обычаях Дагестана. Было очень интересно. Огромная благодарность за её профессионализм,заботу и внимание. И конечно же огромное спасибо водителю Зурабу за аккуратное и бережное вождение. Очень хорошо спланирован Тур. Переезды не утомляют,смотрели в поездках замечательные фильмы о Дагестане. Тур знакомит с Дагестаном. Но сколько ещё осталось,что мы не увидели. Хочется вернутся и посмотреть ещё больше.

    Была в туре&quot; Жемчужины Дагестана&quot;. Всё было очень здорово! Всё чётко организовано. Двгестан прекрасен!!!! Великолепная природа,история,,гостеприимствоБыла в туре&quot; Жемчужины Дагестана&quot;. Всё было очень здорово! Всё чётко организовано. Двгестан прекрасен!!!! Великолепная природа,история,,гостеприимствоБыла в туре&quot; Жемчужины Дагестана&quot;. Всё было очень здорово! Всё чётко организовано. Двгестан прекрасен!!!! Великолепная природа,история,,гостеприимствоБыла в туре&quot; Жемчужины Дагестана&quot;. Всё было очень здорово! Всё чётко организовано. Двгестан прекрасен!!!! Великолепная природа,история,,гостеприимствоБыла в туре&quot; Жемчужины Дагестана&quot;. Всё было очень здорово! Всё чётко организовано. Двгестан прекрасен!!!! Великолепная природа,история,,гостеприимствоБыла в туре&quot; Жемчужины Дагестана&quot;. Всё было очень здорово! Всё чётко организовано. Двгестан прекрасен!!!! Великолепная природа,история,,гостеприимствоБыла в туре&quot; Жемчужины Дагестана&quot;. Всё было очень здорово! Всё чётко организовано. Двгестан прекрасен!!!! Великолепная природа,история,,гостеприимствоБыла в туре&quot; Жемчужины Дагестана&quot;. Всё было очень здорово! Всё чётко организовано. Двгестан прекрасен!!!! Великолепная природа,история,,гостеприимство
  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
    Наш тур проходил с 16 по 20 мая. Наши с коллегой впечатления превзошли все наши ожидания. Дагестан это чудо, и
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    хочется возвратиться туда обязательно. Буду рекомендовать всем, кто хочет новых впечатлений, посетить эту прекрасную, гостеприимную республику! Особая благодарность нашему гиду Индире за профессионализм и чуткость!

  • Н
    Наталия
    13 мая 2024
    Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
    Тур очень понравился.
    Тур очень понравился
  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
    Тур замечательный! Все понравилось: и красивая природа, и вкусная национальная кухня, и доброжелательность местного населения.
    Тур замечательный! Все понравилось: и красивая природа, и вкусная национальная кухня, и доброжелательность местного населенияТур замечательный! Все понравилось: и красивая природа, и вкусная национальная кухня, и доброжелательность местного населенияТур замечательный! Все понравилось: и красивая природа, и вкусная национальная кухня, и доброжелательность местного населенияТур замечательный! Все понравилось: и красивая природа, и вкусная национальная кухня, и доброжелательность местного населенияТур замечательный! Все понравилось: и красивая природа, и вкусная национальная кухня, и доброжелательность местного населенияТур замечательный! Все понравилось: и красивая природа, и вкусная национальная кухня, и доброжелательность местного населенияТур замечательный! Все понравилось: и красивая природа, и вкусная национальная кухня, и доброжелательность местного населенияТур замечательный! Все понравилось: и красивая природа, и вкусная национальная кухня, и доброжелательность местного населенияТур замечательный! Все понравилось: и красивая природа, и вкусная национальная кухня, и доброжелательность местного населенияТур замечательный! Все понравилось: и красивая природа, и вкусная национальная кухня, и доброжелательность местного населения
  • Ю
    Юлия
    12 мая 2024
    Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
    Дагестан просто сказка! Гиды классные, домики где мы жили в первые дни просто "горный рай"😍 В Дербент ещё вернусь 100%. Еда на любителя конечно. Но познакомились с лезгинской, табасаранской кухней…. домой не хотелось уезжать!
    Дагестан просто сказка! Гиды классные, домики где мы жили в первые дни просто &quot;горный рай&quot;😍 ВДагестан просто сказка! Гиды классные, домики где мы жили в первые дни просто &quot;горный рай&quot;😍 ВДагестан просто сказка! Гиды классные, домики где мы жили в первые дни просто &quot;горный рай&quot;😍 ВДагестан просто сказка! Гиды классные, домики где мы жили в первые дни просто &quot;горный рай&quot;😍 ВДагестан просто сказка! Гиды классные, домики где мы жили в первые дни просто &quot;горный рай&quot;😍 ВДагестан просто сказка! Гиды классные, домики где мы жили в первые дни просто &quot;горный рай&quot;😍 ВДагестан просто сказка! Гиды классные, домики где мы жили в первые дни просто &quot;горный рай&quot;😍 ВДагестан просто сказка! Гиды классные, домики где мы жили в первые дни просто &quot;горный рай&quot;😍 ВДагестан просто сказка! Гиды классные, домики где мы жили в первые дни просто &quot;горный рай&quot;😍 ВДагестан просто сказка! Гиды классные, домики где мы жили в первые дни просто &quot;горный рай&quot;😍 В
  • Д
    Дмитрий
    26 апреля 2024
    Дагестанская Атлантида
    Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на сутки раньше из стыковочного рейса из Новосибирска, т. к. до 12-00 приехать было нереально. Даже это меня устроило на сутки больше был в Махачкале.
    Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «5-дневные туры»

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Сейчас в Дербенте в категории "5-дневные туры" можно забронировать 15 авторских туров от 24 900 до 63 000. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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