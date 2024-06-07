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Авторский тур
5 дней
Дагестан на максимум. Вcе включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
26 июня в 10:00
10 июля в 10:00
от 39 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Большой тур по Дагестану
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
63 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Начало: Г. Махачкала
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 30 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 36 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Дагестанская Атлантида
Начало: г. Махачкала
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 37 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гостеприимный Дагестан. Экскурсионный тур по пятницам
Начало: г. Махачкала
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 24 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Южный Дагестан. Экскурсионный тур по средам
Начало: г. Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 26 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Мелодия Дагестана за 5 дней. Всё включено
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 32 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
34 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Большой тур по Дагестану. Осеннее путешествие
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
5 сен в 10:00
19 сен в 10:00
63 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Дагестанская Атлантида. Осеннее путешествие
Начало: г. Махачкала
7 сен в 10:00
14 сен в 10:00
от 37 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Южный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по средам
Начало: г. Махачкала
4 сен в 10:00
11 сен в 10:00
от 26 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Майский Дагестан - пятидневный тур
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
от 43 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Огни Дербента. Экскурсионно-беговой тур
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
24 ноя в 10:00
58 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
5 чудес Дагестана. Все включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
39 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена7 июня 2024Я долго выбирала тур в Дагестан и вот остановилась на этом - Дагестан на максимум и не пожалела ни минуты.
- ММария5 июня 2024Наш тур с 1 июня по 5 июня 2024 года. Гид Рустам. Дагестан на максимум! Тур просто бомба! За 5 дней моя
- ИИгорь29 мая 2024Провели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первые 3 ночи было в
- ССветлана29 мая 2024Очень хорошая поездка в Дагестан для ознакомления, за 5 дней был и активный и спокойный отдых, если на 3й день не брать экскурсии, то можно провести день в Дербенте, что тоже приятно!
- ИИрина23 мая 2024Была в туре" Жемчужины Дагестана". Всё было очень здорово! Всё чётко организовано. Двгестан прекрасен!!!! Великолепная природа,история,,гостеприимство, еда(невозможно оторваться,прибавила несколько килограмм)
- ООльга22 мая 2024Наш тур проходил с 16 по 20 мая. Наши с коллегой впечатления превзошли все наши ожидания. Дагестан это чудо, и
- ННаталия13 мая 2024Тур очень понравился.
- ИИрина12 мая 2024Тур замечательный! Все понравилось: и красивая природа, и вкусная национальная кухня, и доброжелательность местного населения.
- ЮЮлия12 мая 2024Дагестан просто сказка! Гиды классные, домики где мы жили в первые дни просто "горный рай"😍 В Дербент ещё вернусь 100%. Еда на любителя конечно. Но познакомились с лезгинской, табасаранской кухней…. домой не хотелось уезжать!
- ДДмитрий26 апреля 2024Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на сутки раньше из стыковочного рейса из Новосибирска, т. к. до 12-00 приехать было нереально. Даже это меня устроило на сутки больше был в Махачкале.
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «5-дневные туры»
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