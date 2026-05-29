Описание тура
Представляем вам обновленную программу тура, созданную с учетом ваших пожеланий и нашего богатого опыта. Этот тур выбор тех, кто хочет увидеть максимум контрастов Дагестана за одну поездку, насладиться живописными местами, лучшими смотровыми площадками и открыть для себя скрытые уголки, куда редко ступает нога туриста.
Почему стоит выбрать именно наш тур:
Пять дней невероятных приключений: Мы посетим самые живописные места, лучшие смотровые площадки и откроем для вас скрытые уголки Дагестана.
Уникальное проживание: 4 ночи в современных, уютных номерах
Продуманный тайминг: Мы разработали расписание, которое позволяет посетить множество локаций с минимальным количеством туристов.
Поддержка 24/7: Помощь в организации рейсов и отелей до и после тура, а также круглосуточная поддержка организатора.
Яркие впечатления: Днем великолепные локации, а вечерами уютные посиделки с легендами от гида.
Программа тура по дням
Сулакский каньон и пещера Нохъо
Ваше путешествие начинается с триумфального прибытия в аэропорту г. Махачкала. Рекомендуемое время прилета — до 12:00.
Групповые трансферы:
аэропорт Уйташ
ж/д вокзал, г. Махачкала
Мы сразу же отправляемся к сердцу Дагестана грандиозному Сулакскому каньону, самому глубокому в Европе! Здесь, вы сможете прокатится на катере по бирюзовым водам Чиркейского водохранилища (по желанию). Поднимитесь на смотровую площадку Дубки, чтобы увидеть, как каньон извивается, словно сверкающая лента, между скал.
На обед вас ждет свежайшая форель, приготовленная с любовью.
А для самых отважных приключение в комплексе пещер Нохъо с завораживающими видами и возможностью испытать себя на тарзанке (по желанию).
Ночь обещает быть крепкой после таких впечатлений, ведь мы заселяемся в уютный отель.
Экраноплан Лунь и древний Дербент
Утро начнется с завтрака и с созерцания уникального Луня монументального свидетельства советской эпохи, величественно покоящегося на берегу.
Далее погружение в тысячелетнюю историю Дербента, самого южного города России. Вы пройдете по древним стенам крепости Нарын-Кала, где каждый камень дышит легендами.
Нас ждет аутентичный обед в этнодоме с изысками южно-дагестанской кухни, а затем прогулка по улицам Старого города и восхищение величественной Джума-мечетью, построенной почти 13 веков назад.
Здесь же вы найдете идеальные подарки, чтобы увезти частичку Дагестана с собой.
Далее возвращение в отель и свободное время
Свободный день
Завтрак в отеле.
У вас будет возможность присоединиться к однодневным экскурсиям за дополнительную плату на выбор:
— Хунзах
— Гамсутль, Чох
— Гуниб, Салта
— Кахиб. Гоор
— Кубачи
Либо провести этот день в Дербенте, посетить пляж или выбрать любую другую активность.
Самурский лес и целительные источники Ахты
Завтракаем в отеле и отправляемся к уникальному субтропическому оазису Самурский лес в республике Дагестан является обладателем богатой флоры и фауны. Это единственная субтропическая роща, которая произрастает на территории Рф. На базе Самурского леса создан Национальный парк, который открыт для посещения туристами, желающими насладиться красотой Южного Кавказа.
После прогулки по Лиановому лесу мы отправляемся в Село Ахты, известный своими уникальными горячими источниками, несущими исцеление от целого ряда серьезных заболеваний. Расположенное недалеко от границы с Азербайджаном, селение Ахты особенно популярно среди жителей северных регионов нашей страны. Приезжая сюда за лечением, туристы бывают очарованы великолепием горных пейзажей, щедростью садов, старинной архитектурой и бесконечным гостеприимством местных жителей.
Обед, национальная кухня
По желанию можно посетить сероводородные и радоновые ванные с водой из источников за дополнительную плату.
Возвращение в отель.
Сердце Табасарана
Завтракаем в отеле и освобождаем номера.
Сегодня вы познакомитесь с бытом и традициями табасаранского народа. Направляемся в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей:
Это крепость Семи братьев и одной сестры, которая как символ героического прошлого народа возвышается над селом.
И небольшой, но живописный Ханагский водопад, у подножия которого любят отдыхать местные жители.
После знакомства мы заглянем на обед в Этно-комплекс. Здесь вы сможете поучаствовать в мастер-классе себя по приготовлению традиционного чуду и в ковроткачестве.
Ориентировочно в 15:00 программа тура завершается.
Далее трансфер на две финишные точки:
1. Аэропорт Уйташ: Если у вас вылет в этот день (рекомендуем приобретать билеты для вылета после 19:00).
2. Ж/Д Вокзал Махачкалы.
Мы надеемся, что этот тур оставит в вашем сердце незабываемые впечатления о Дагестане! До новых встреч!
Внимание! Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу тура в зависимости от погодных условий, непредвиденных обстоятельств или по соображениям безопасности. При этом будет сделано все возможное для сохранения качества и насыщенности программы
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в музей
- Двухразовое питание: завтраки и обеды по программе
- Проживание 4 ночи Дербенте
Что не входит в цену
- Перелеты
- Личные расходы
- Ужины
Пожелания к путешественнику
ДокументыВозьмите собой любой документ удостоверяющий личность
Удобная обувьОбратите внимание, что без удобной обуви вам будет не комфортно на экскурсии
Наличные деньгиВ горах в некоторых местах отсутствует интернет, берите собой наличные деньги
Зонтик/ДождевикВ случае дождя, возьмите собой зонтик, или дождевик