Экскурсия по северному Кавказу на комфортабельном внедорожнике премиум класса марки LEXUS это то что нужно попробовать хоть раз в жизни, лучшие локации которые только возможно посетить на внедорожнике Мы обязательно посетим, максимальное количество удивительных мест от *точки А до точки Б* обязательное посещения.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Выезд в 7:00 по МСК
- Тызыльское ущелье
- Озеро Гижгид
- Поляна Азау
- Перевал Актопрак
- Чегемское ущелье
- Гора Тихтенген
- Чегемские водопады. Прибытие 21:00
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вкуснейший кофе из турки,и множество всяческих вкусностей сделает Нашу поездку куда веселее и приятнее.
Так же трансфер с любой точки КМВ!!!
Все дни
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер Кофе-брейк остальное по договоренности
- Что не входит
- По договоренности
- Место начала и завершения?
- Международный аэропорт Минеральные Воды
- Когда и сколько длится?
- Когда: Все дниЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Так же трансфер с любой точки КМВ
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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