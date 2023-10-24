Экскурсия по северному Кавказу из Кисловодска

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Экскурсия по северному Кавказу на комфортабельном внедорожнике премиум класса марки LEXUS это то что нужно попробовать хоть раз в жизни, лучшие локации которые только возможно посетить на внедорожнике Мы обязательно посетим, максимальное количество удивительных мест от *точки А до точки Б* обязательное посещения.
Экскурсия по северному Кавказу из Кисловодска
Ближайшие даты:
24
окт
25
окт
26
окт
27
окт
28
окт
29
окт
30
окт
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даты

Что вас ожидает:

  • Выезд в 7:00 по МСК
  • Тызыльское ущелье
  • Озеро Гижгид
  • Поляна Азау
  • Перевал Актопрак
  • Чегемское ущелье
  • Гора Тихтенген
  • Чегемские водопады. Прибытие 21:00
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вкуснейший кофе из турки,и множество всяческих вкусностей сделает Нашу поездку куда веселее и приятнее.
Так же трансфер с любой точки КМВ!!!

Все дни

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Кофе-брейк остальное по договоренности
Что не входит
  • По договоренности
Место начала и завершения?
Международный аэропорт Минеральные Воды
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Так же трансфер с любой точки КМВ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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